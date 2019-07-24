《 媽媽B啊 》科學角度探討孕婦補充品：葉酸

網購攻略 網購攻略

剛得知懷孕時，準媽媽難免會一時興奮，不問源由地大量購入一堆孕婦保健食品，希望供應胎兒最好的營養。其中最廣為流傳的是「葉酸」Folic Acid。

葉酸是維他命B的一種，它在預防胎兒腦部和脊髓發育不健全中擔當著重要角色。適當地補充葉酸可以降低胎兒因神經管缺損（neural tube defect)而導致脊柱裂（spina bifida) 和無腦畸形 （anencephaly)。

懷孕頭3至4週是正值腦部和脊髓發育，胎兒神經管缺損亦是在這段時間形成。因此孕婦若要預防胎兒神經管缺損，應該在懷孕的第一個月補充葉酸。可是孕婦通常都第二或第三個月才發現自己懷孕。所以補充葉酸的正確方法是在備孕期間已經開始進食。

美國疾病管制與預防中心（CDC) 指出 ，適當地補充葉酸除了可以減低胎兒除了可以減低胎兒神經管缺損，還可以預防嬰兒兔唇、減低早產、流產和嬰兒體重過輕等。

不同階段，建議的食用份量也不一樣。根據WebMD Medical Reference 的每天攝取量：

正在備孕：400mcg

懷孕1-3個月：400mcg

懷孕4-9個月：600mcg

母乳餵哺：500mcg

以上的份量只能作參考，因為除了補充品，其實日常飲食已經吸收到一定的葉酸份量。正在備孕中的你，不仿咨詢家庭醫生或婦科醫生有關補充葉酸的專業意見。

(產品資料以最新官方發佈為準)

(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)