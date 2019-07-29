《本週之最》第一位：智能運動啞鈴 震撼價¥119！

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小編定時會同大家分享每週唔同嘅至抵買產品，務求大家可以喺最抵最好嘅時機買到性價比極高嘅產品，做個精明醒目嘅消費者。

本週之最 第１位： Move It 智能運動啞鈴

立即睇吓以下產品有幾抵買！

本週之最：Move It 智能運動啞鈴 震撼價¥119起 原價¥269起

平日好多少女們都喜歡係屋企睇住YouTube做運動，今次介紹呢個Move It智能運動啞鈴就啱晒咁多位妹豬喇！事關呢個啞鈴可以連接手機APP使用，選擇唔同嘅訓練課程，因應你嘅需要去鍛鍊身體。而且仲可以連接到電視，方便你跟住教學一齊做運動。

最犀利就係佢利用打機嘅概念，畀你投入去做運動，完全令你寄運動於娛樂！只要你跟住節奏做唔同嘅鍛鍊動作，智能運動啞鈴都會感應到你嘅動作是否正確，同畫面同步哋話你知你嘅動作做得啱唔啱，評分分為perfect﹑great等等。

啞鈴嘅重量都可以自由透過替換模塊去調節，方便根據個人唔同體能嘅需求去鍛鍊。啞鈴只需充電30分鐘就可以使用300分鐘，電量持久。

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3年內若出現任何非人為損壞，可以直接換新；60日試用，唔啱可以無條件退貨。

+ 4 + 3 + 2

第２位：康佳家用掛式蒸汽熨斗 震撼價¥59 原價¥279

呢個掛式蒸汽熨斗外表十分吸引，感覺好高科技咁～ 掛式嘅蒸汽熨斗比傳統熨斗方便﹑易控制，而且冇咁容易會整親自己。只需將衣服掛起，就可以熨到好筆直。用嘅方法都好簡單，一鍵就可以啟動熨斗，而且可以一鍵鎖住開關，自動持續釋放蒸汽，唔需要自己長期撳住。

不銹鋼7孔單排出氣，可以保護衣服物料避免高溫傷害。三重防乾燒，靜置8分鐘後就會自動斷電，可以放心使用唔怕自己大頭蝦用完唔記得熄。而且小巧迷你，拎埋去旅行用都冇問題！

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+ 6 + 5 + 4

第３位：Mobework MW-PA00便攜式隨身攜帶負離子空氣淨化器 震撼價¥379 原價¥399

平日經常因為鼻敏感﹑哮喘等等問題困擾？可以試吓Mobework MW-PA00便攜式隨身攜帶負離子空氣淨化器，方便輕巧攜帶，等你無論去到邊，都可以有呢個小幫手幫你淨化周圍嘅空氣，減低空氣污染物對身體嘅傷害。

負離子淨化原理透過吸附細小微粒，再聚集污染物成更大嘅粒子，沉降至地面。最後透過分解病毒﹑細菌等有機物生成二氧化碳同水。

負離子隨身空氣淨化器能有效降除多種空氣污染物，包括PM2.5﹑煙霧﹑異味﹑甲醛﹑揮發性性有機化合物（VOC）及過敏原等，可以讓你喺個人空間及車廂內，都可以呼吸到潔淨健康空氣。

患有鼻敏感﹑哮喘人士﹑小朋友﹑常有機會接觸病菌及致敏源嘅人士，不妨買番部試試！

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第４位：日本迷你手壓式電熱塑料袋封口機 震撼價¥29 原價¥49

嘴饞嘅朋友們，呢個塑料袋封口機一定係你哋恩物！唔知有冇朋友仔好似小編一樣好鍾意食零食，但成日心思思呢樣嗰樣都想試，每次打開包薯片食一兩塊，又食第二包。成日要搵嘢封番好個零食包裝真係好麻煩，小編會用橡筋﹑萬字夾﹑甚至釘書機。。。嚟封番好啲未食完又唔想嘥嘅零食。

𠵱家唔使再咁麻煩啦！你只需要一部電熱塑料袋封口機，超級方便就可以封番好啲膠袋，將食物好好保存！只需¥29！買部返去方便吓自己都無妨吖！

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第５位：微魚wisoap便捷式超聲波小型洗衣機 震撼價¥318 原價¥368

相信大家平日洗衫都會遇到呢啲問題：例如有啲衫一定要手洗；或者住hall同人share洗衣機心入裡又會有啲嫌棄；做完嘢好攰返到屋企就唔想洗衫？唔緊要！因為𠵱家有微魚wisoap便捷式超聲波小型洗衣機幫你手喇！

只需要將衣物放入一盤水入面，再加適量嘅洗衣粉，然後再將呢個番梘咁細嘅小型洗衣機放入一盤水入面，佢就會自動利用高頻振動，喺清衣液內部產生微米級氣泡，氣泡破裂從深層瓦解各種污漬。過咗所需時間後就可以拎番起衣物搓揉拭乾，就可以完成清洗喇！

透過超聲波清洗衣物，可以分解細菌污漬同時，亦唔會磨損衣物，減低對衣物嘅耗損。微魚wisoap便捷式超聲波小型洗衣機利用智能識別，冇開關操作，入水自動工作，離水自動休眠。

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+ 4 + 3 + 2

(產品資料以官方最新發佈為準)

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