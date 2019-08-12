兩大小紅書人氣化妝品牌 Perfect Diary + Hold Live 開箱

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最近喺小紅書有幾個國貨化妝品牌都好hit！聽到國貨可能大家都會卻步(包括小編自己)。。。但係好奇心驅使下，小編就抱住冒險精神，姑且試試嘅心態，買咗幾件化妝品返嚟，同大家做個開箱！

小編今日要講嘅牌子包括Perfect Diary 同 Hold Live。首先講講Perfect Diary，小編買咗佢哋嘅氣墊粉底同唇彩～

完美日記Perfect Diary 牛奶肌氣墊BB霜 ¥89.9

呢個氣墊BB霜來頭不少，事關大陸網紅李佳琦都推薦佢，令到佢火速喺小紅書爆紅～

分咗冷色調同暖色調，total 5個顏色，包括P00﹑P01﹑B00﹑B01﹑B02。當中P係代表冷色調，B係暖色調。佢嘅價錢超級親民，呢個價錢已經包埋一個替換芯，可以有排用！佢嘅遮瑕力好夠，就算係用眼線筆寫咗字都可以完全cover到。但保濕程度就相對較低，因為比較難推開。比個簡單嘅評分大家：

性價比：★★☆☆☆

保濕度：★★☆☆☆

遮瑕度：★★★★☆

持久度：★★☆☆☆

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完美日記Perfect Diary啞光唇釉 ¥39.8

小編今次試咗兩隻色號，#901同#927。顯色度好高，特別要講講佢個掃型狀係好啱嘴型，好易推開，唔怕搽出界。但霧面嘅唇釉自然會比較乾，所以小編提你哋搽之前最好做個唇部打底先！呢個唇釉都幾long-lasting，食完嘢之後都唔會甩晒色！小編獨愛#901號色，呢種豆沙奶茶色完全是我的菜～

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介紹完Perfect Diary嘅產品，就講吓另一個牌子Hold Live啦，一樣都係小紅書人氣化妝品牌～ 小編買咗佢哋嘅唇膏套裝禮盒，一共5枝。

Hold Live魔方幻境啞光唇膏套裝禮盒 領券價¥72

佢閃令令嘅包裝十分吸引，而且一個跳樓價買到晒5隻顏色嘅唇膏，真係唔買對唔住自己。呢款唇膏一樣都係啞光霧面，但感覺佢比起Perfect Diary嘅唇釉更滋潤，顯唇紋嘅問題較小。講多無謂，都係睇試色圖最實際～ 大家估唔估到小編最愛邊隻色呢？無錯就係#303，因為都係豆沙色嘅感覺，再橙橙哋偏楓葉色，好靚！

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+ 5 + 4 + 3

小編已經捨命同大家試咗國貨化妝品喇，證實咗國貨唇膏性價比都幾高！咁抵嘅價錢，買一兩盒返去試吓都無妨，反正一百幾十尤如垃圾。低價草多幾隻顏色，妹豬們就可以每日都用唔同色嘅唇膏返工返學喇！大家不妨試吓吖～

(產品資料以官方最新發佈為準)