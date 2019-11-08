【雙11優惠】ZALORA 雙十一購物慶典 入嚟睇清所有優惠折扣玩法！

網購攻略 網購攻略

平日左慳右慳，無非都係為咗儲足彈藥喺雙十一時大買特買！ZALORA 年度最大型嘅雙十一購物慶典已經開鑼喇！由即日起ZALORA官網將會釋出瘋狂減價及快閃優惠。姊妹們，你哋準備好末？

血拼之前，停一停！首先搞清楚雙十一玩法，咁先可以慳到盡！

🔻「ZALORA」x「一網打盡」獨家雙11折扣🔻

購買任何貨品滿 HK$600 ，輸入優惠碼即享 75 折！

優惠日期：11月7日 — 12月17日

優惠碼：01Single

說好的最大型年度購物慶典，優惠折扣當然多籮籮，仲有某啲雙十一早鳥優惠已經開始咗。唔想花時間自己慢慢摸索的話，即刻點擊下圖，所有優惠逐格睇睇！

🔻ZALORA官網雙11優惠大匯齊🔻

記得玩埋【雙11幸運大轉盤】，贏取價值高達HK$500禮品卡！每位ZALORA會員每日只得一次機會，立即去試試你嘅運氣喇！

ZALORA雙11幸運大轉盤！ (ZALORA截圖)

*以上優惠之條款及細則詳情，請參閱官方網站。

🔻ZALORA 雙11日程🔻

✨ZALORA網購賺分小教學✨

只要經網購回贈平台《一網打盡》前往《ZALORA》消費，可以額外賺取 2.8倍「01積分」，換言之每消費$1即可賺到2.8分！憑積分可以兌換各種禮品及現金券，例如百老匯電影換票証﹑OK便利店現金券﹑city'super購物禮券、KKday旅遊禮券等，仲有更多豐富禮品等你來發掘！

假設你喺ZALORA購買價值$500嘅產品，咁你可以得到嘅積分等於：

HK$500*2.8 = 1400積分

👉按此經《一網打盡》前往ZALORA👈

(以上活動資料以ZALORA官方最新發佈為準)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即 Like 《一網打盡》Facebook專頁同加入Telegram Group啦！你仲可以拎到獨家優惠碼及禮品𠻹！



👉按此讚好《一網打盡》Facebook專頁👈

👉按此進入Telegram優惠碼發放區👈