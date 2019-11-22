【11月親子推介】玩轉山頂6大人氣景點 大富翁世界抵唔抵玩？

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今個十月尾全球首個大富翁主題館在香港山頂開幕，《網購攻略》特別邀請了親子KOL：豆媽（FB＠毛孩與諾諾／IG＠bean.ma.ma） 、諾爸、諾諾一家率先推介山頂一日遊行程，究竟好唔好玩、抵唔抵玩？即刻睇片！

有請網購攻略特別嘉賓：豆媽（FB＠毛孩與諾諾）、諾爸 和 超級貪玩的諾諾B！

睇片見到豆媽（FB＠毛孩與諾諾／IG＠bean.ma.ma） 、諾爸、諾諾一家玩得咁開心，𠵱家就等小編為大家介紹6個山頂親子遊熱點：

1. Build-A-Bear Workshop

呢度有好多公仔，簡直係小朋友嘅天堂，小朋友仲可以親手做一隻屬於自己嘅公仔，諾諾今次揀咗獅子王Simba，再親手泵啲棉花入去公仔入面，最後印埋諾諾個名就完成啦。係一個好新奇嘅體驗，同時又有教育意義，令小朋友更加珍惜公仔。

好玩指數: ⭐️⭐️⭐️⭐️

地址: 山頂廣場223號鋪

2. Wooderful life

豆媽自細就好鍾意音樂盒嫁啦，今次黎到Wooderful life可以自製一個獨一無二嘅音樂盒，可以自己揀鍾意嘅音樂，同埋有好多唔同嘅裝飾，個人化既音樂盒就整好啦，非常有紀念價值。

好玩指數: ⭐️⭐️⭐️⭐️

地址: 山頂廣場221號鋪

+ 4 + 3 + 2

3. 動物大使館

估唔到山頂廣場都可以近距離接觸冷血動物，豆媽一家都未試過親手摸佢哋，今次親手接觸既動物有蜥蜴、刺蝟、蛇，感覺非常特別，機會真係好難得，諾諾竟然無驚，仲好大膽，不過小編睇到心都離一離，建議家長一定要陪住小朋友。

好玩指數: ⭐️⭐️⭐️⭐️

地址: 山頂廣場121號鋪

4. The Chocolate Museum of Hong Kong 朱古力博物館

入場第一眼就見到一幅巨型維多利亞港朱古力畫，唔講唔知，原來係全球最大嘅朱古力畫，真係夠哂壯觀！沿途有好多用朱古力整既展品，了解可可豆歷史，最開心當然係試食環節啦，試到諾諾停唔到手！另外有個朱古力工作坊，可以同小朋友親手裝飾朱古力，制作一塊自己既朱古力，小編見到都流晒口水！

好玩指數: ⭐️⭐️⭐️

地址: 山頂廣場213 & 215號鋪

5. 山頂廣場餐廳 37 Steakhouse & Bar

午餐去咗人氣日本過江龍人氣扒房試試係唔係傳聞中咁好味，試完豆媽一家都俾個like佢呀！果然無令人失望，豆媽特別推介前菜手切牛肉他他配荷蘭汁，而諾諾就最鍾意生蠔大葱馬鈴薯湯。一邊享受頂級美食，一邊欣賞山頂風景，小編都忍唔住要去食返餐！

好食指數: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

地址: 山頂廣場101-103號鋪

+ 2

6. 香港杜莎夫人蠟像館

見到李小龍就係蠟像館入口啦，黎蠟像館嘅樂趣就係可以同蠟像們一齊合照，有齊明星、名人同動漫人物，逐個打卡擺甫士影相有排玩，最好嘅係呢度所有蠟像都可以摸，你可以攬住金秀賢手臂或者摸佢臉合照都無問題，等小編都影張相先！

好玩指數: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

地址: 凌霄閣P101號舖

+ 11 + 10 + 9

7. Monopoly Dreams 香港大富翁夢想世界

全球首間大富翁嘅主題館，入面有好多經典大富翁小遊戲，例如搶錢、維修水喉、遊戲機遊戲，仲有真實大富翁場景，包括大富翁電子銀行丶大富翁先生的金庫丶監獄及水務局等。豆媽同諾爸都玩得好開心，滿足晒兒時嘅情意結，諾諾都玩得好投入，真係大人細路都啱玩！

好玩指數: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

地址: 山頂廣場301號鋪

+ 3 + 2

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