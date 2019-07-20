親子日本旅行首選 福岡旅遊懶人包 必睇!!

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東京大阪大家就去得多，唔知大家去過福岡未 ? 香港愈來愈多廉航飛福岡，某大航空公司亦定期有優惠，如果大家去北九州就千奇唔好錯過福岡!!!

親子暢遊九州最大水族館Marine World

適合一家大細玩嘅Marine World 2017年先翻新完，Marine World 分成十個場館，包括海獸島同九州遠洋，各場館有多樣嘅海洋生態，各位可以近距離觀賞企鵝、海獅、海豹等海洋生物，又可以觀賞精彩嘅海豚、海獅表演。夏季期間，Marine World 由下午6:00開始變身夜間水族館，大家可以觀賞夜間沙丁魚show 及企鵝晩安show，向大家展示海洋生物夜間活動!

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登上福岡塔 飽覽360度無敵大海景

唔講唔知福岡塔係日本最高海濱塔，大家可以係呢度飽覧福岡繁華嘅市景，登上觀景台，博多灣迷人嘅景致映入眼廉! 從福岡塔西邊就望到迷人嘅日落美景，享受浪漫嘅氣氛! 福岡塔設有情人鎖，各位情人可以留下愛的印記 !

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福岡近郊一日遊 — 太宰府、湯布院、別府

北九州仲有好多值得玩嘅地方! 大家近近地可以去福岡近郊嘅太宰府、湯布院同別府! 大家可以參拜太宰府天滿宮，讀緊書可以參拜學問之神菅原道真，將來仲唔過三爆四! 別府溫泉地獄谷氣象萬千，大家仲可以試食地熱煮熟嘅地獄蒸!

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(文章純屬作者個人意見，不代表香港01立場。)