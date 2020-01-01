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眨下眼又嚟到新一年喇，各位新年快樂🥳新年新開始，呢個時候絕對係為屋企大掃除嘅最佳機會，檢視吓全屋上下有冇一啲即將打柴，或者老舊嘅家品需要更換，不過買一件新電器閒閒地都一萬幾千，若然想為屋企掃舊迎新，但又冇咁多預算，咁可以點算好呢？

為咗慶祝新一年嘅來臨，其實有唔少門市名同網店都會推出優惠，減價幅度簡直直逼每年最大折日Black Friday，不過呢啲優惠通常都以衫褲鞋襪居多，至於電器或者數碼產品就真係寥寥可數，如果大家都想趁住優惠為屋企添置新家電，𠵱家就係機會喇！事關小編已經為大家搵咗家居用品店J SELECT嘅四大優惠，唔止有各類電器家品優惠，仲有福袋可以搶𠻹！衝呀！

🎉優惠一：Casio限定福袋🎉

CASIO WATCH 限定福袋 HK$999

要數J SELECT最吸引眼球嘅優惠，一定係非呢個Casio福袋莫屬！小編第一眼就已經睇中咗佢，皆因一個福袋入面已經包含咗兩款不同系列（G-Shock/ Baby- G/ Edifice/ Sheen）嘅Casio腕錶。話明福袋當然未知有咩款式啦，但至少知道兩款手錶嘅總值一定超過HK$2,000！本來HK$999買到兩隻錶已經好抵玩，若然總值咁高就更加令人心動，無論係日常自用，定買嚟同另一半做情侶錶都好唔錯！不過福袋數量有限，大家睇啱就好快啲出手喇！

🔻Casio腕錶款式參考圖🔻

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🎉優惠二：電器家品低至65折🎉

年尾接年頭呢啲日子就最多假期，加上嚟緊好快就到農曆新年，咁多假期當然要閉關喺屋企梳乎下。J SELECT今次就集合咗多款Stay Warm Stay Cozy嘅電器家品，部分仲係低至65折！小編最推薦beurer嘅電熱墊，皆因佢並非一般瞓覺時候用嘅單人發熱毯，而係細細塊，可以集中放喺頸部、腰部嘅墊仔，除咗用嚟暖身，想紓緩一下腿酸背痛都相當有用。

🔻撳入下圖睇精選減價產品🔻

🎉優惠三：空氣清新機85折🎉

香港空氣一向都唔太好，患濕疹、鼻敏感嘅人更加係多不勝數，如果想改善敏感問題，又點少得空氣清新機呢！呢期J SELECT就做緊空氣清新機85折優惠，無論係專業級嘅貴價清新機，定係車用款、睡房專用款、迷你便攜款都統統有齊，唔少款式更加係有多種功能，例如消毒、滅蚊等等，絕對要擺返部喺看門口！

🔻精選空氣清新機🔻

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🎉優惠四：J SELECT SCRATCH'N'GET 大抽獎🎉

如果你係J SELECT嘅粉絲就一定要注意！由即日起去到2020年2月29日，只要透過J SELECT手機App，就可以參加大抽獎！小編見到獎品己經立即心心眼，事關獎品一啲都唔會令人覺得「雞肋」，包括有B&O耳機、大熱嘅按摩槍、便攜式藍牙旅行喇叭、降噪耳機、現金優惠券等等，非常實用！唔講咁多喇，小編要去抽喇！

🔻撳入下圖睇玩法及獎品🔻

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(產品資料以官方最新發佈為準, 價錢最後更新至2019/12/31)