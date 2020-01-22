Dyson吸塵機優惠｜4千有找入手V11 Torque Drive最新型號吸力極強

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踏入2020之後，馬上又要踏入鼠年！新年新開始，每年呢個時係就係為自己，為屋企掃舊迎新嘅最好機會，各位又係時候檢視吓有冇咩用殘用舊嘅物品要清走，然後再趁機會入手番一堆新嘅好物！繼聖誕大折日之後，《一網打盡》繼續陪大家過肥年賀新年，再度推出一連串超抵勁減搶購熱賣產品，等大家今個新年有咁豐收得咁豐收！

每年年近歲晚，唔少家庭都會為全屋裏裏外外嚟一次大掃除，不過面對混亂嘅空間，相信唔少人都會好似小編咁覺得無從入手，或者往往打掃完，執得整整齊齊之後，結果唔到一個禮拜又打回原形，變到亂七八糟，咁點搞好？有可能你只係差一部令你愛上打掃嘅清潔神器！

今次《一網打盡》「每週秒殺手」就為大家搵嚟清潔界嘅法拉利，地上最強嘅吸塵機——Dyson V11 Torque Drive！

Dyson V11 Torque Drive｜1月22日12:00pm開搶

Dyson係一個嚟自英國嘅家電品牌，喺推出首部吸塵機之前，創辦人花咗接近五年時間，嘗試咗5127次，先研究出首部無塵袋嘅吸塵機，而其後每次推出嘅新產品，唔止功能上令人驚喜，更喺網上引起唔少話題！繼上次為大家搜羅咗幾款Dyson嘅舊型號減價品，今次搵嚟嘅V11就屬於最新型號，去年4月推出，功能上比起上一代V10絕對係過之而無不及。

Dyson V11 Torque DriveHK$3580

既然係全新型號，Dyson V11當然係作出咗咗唔少改進，單係大家關注嘅吸力，已經比起上一代提升咗20%，皆因新型號換上咗全新七芯鋰電池，以及 V11 數碼摩打。新零件之外，V11同時亦都保留咗舊款一貫實用嘅優點，例如一鍵清空集塵筒、直線機身設計、全機過濾並捕捉小至 PM0.3 微塵嘅系統。

如果要數V11最大嘅升級同亮點，絕對就係全新嘅「自動吸力調節」功能。機身內置咗壓力感應器，配合埋有動態負載感應器嘅新吸頭，Torque Drive 高扭矩吸頭，吸塵時就可以偵測到唔同地板類型，如木地板、地毯等等嘅唔同阻力而自動調整吸力，簡化咗全屋吸塵時要因應地板材質而手動調整吸力檔數嘅過程，非常方便用家！加上隨機附送8個配件，基本上已經足夠應付全屋清潔。家吓吸塵唔使再好似以前咁接呢樣set嗰樣，自然令人更有動力去清潔執拾！

至於其他功能？即刻撳入下圖睇睇啦！

+ 5 + 4 + 3

🔻搶購Dyson小教學🔻

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2. 亦可以喺開賣前於以上連結嘅頁面內留低你嘅email，產品開賣時就會立即通知你！

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/01/22)