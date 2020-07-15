【淘寶家品】網民大曬淘寶訂做窗簾 實物高質 價錢平過香港一大半

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現在是網購的時代，家裡面大大小小的物件基本上都能夠在網上買得到，價錢甚至比市價更划算。淘寶亦漸漸普及，成為不少港人「買平貨」的不二之選，那麼大家普遍都會在淘寶上購買什麼類型的產品呢？近來就有網民於社交媒體上發文分享自己淘寶訂做窗簾的體驗，其帖文引來不少網民回覆，紛紛表示自己也有在淘寶上購買窗簾，並貼圖大曬自家窗簾。到底淘寶訂做窗簾的質量如何？價錢如何？可靠嗎？立即來看看吧。

有過裝修經驗的您也許會知道，窗簾的價格並不便宜，尤其是訂做窗簾，價格動輒便過千，如果要多做幾幅窗簾，甚至可能要過萬元結帳。雖然現時市面上也有商家售賣現成的窗簾，但現成窗簾的尺寸未必與家裡的窗戶尺寸完全吻合，根據家裡的尺寸來量身定做窗簾就最適合不過了。

網民分享於淘寶訂製的窗簾（Facebook群組「淘寶開心share」截圖）

上圖為網民於Facebook「淘寶開心share」群組裡分享的淘寶訂製窗簾開箱，帖主更大讚「真係好鍾意」。從上圖可見，淘寶窗簾的實物不僅外表美觀，就連價錢也出乎意料地驚人，該帖主僅僅花費了不多於$150。這個價格竟能購入外觀與質素兼優的窗簾，難怪該帖下又有好幾位網民留言表示自己都有同款窗簾。

網民熱捧之選：縷空星星遮光窗簾

編輯馬上在淘寶上找來同款窗簾，發現這款窗簾與一般窗簾與眾不同，窗簾底布上設有大大小小的星星形狀縷空，在早上日照時份，光線便會透過縷空位置照射進屋內，化成一顆顆璀璨閃爍的星星，宛如一片星空，既夢幻又唯美。讓你在白天依舊能擁有一片浪漫星辰，實在美得讓人移不開視線呢。

窗簾底布上設有星星形狀縷空，陽光透過縷空照射進屋，化成一顆顆閃爍星星。

而且，色彩不強烈的「莫蘭迪色」窗簾布上還附有一層密褶蓬鬆的蕾絲網紗，兩者巧妙結合後，顯得溫柔又優雅，能打造出粉而不膩的溫暖氛圍，不論是用於客廳或睡房也相當得體大方，效果如下圖。

窗簾布上附有一層密褶蓬鬆的蕾絲網紗，溫柔又優雅。

不論是用於客廳或睡房也相當得體大方。

高顏值之選：北歐風白色窗簾

除了縷空星星窗簾外，這款北歐風窗簾也屬於暢銷款式。同樣是布紗一體的雙層設計，但這款還附有蕾絲紗簾頭，遮光效果更佳。

這款白色窗簾同屬暢銷款式。

遮光效果已屬不錯。

窗簾布的顏色乾淨大氣，不論你的房間是走公主風格、日系原木風格，還是北歐風格，搭配起上來也會非常融合。如果想外觀更吸晴的話，也可以掛上LED燈泡，以後每當打開燈，就能營造出溫馨又浪漫的氛圍，這樣的房間真的讓人下班就想立即跑回家睡覺呢。

粉色更有少女感！

這樣的房間真的讓人下班就想立即跑回家睡覺呢！

當然，一款好的窗簾除了要講求美觀，提升家居裝潢質感之餘，同時也要著眼於方方面面。窗簾的用途在於賦予隱私、隔熱保暖，還有重中之重的一點是控制採光。

每天早上喚醒你起床的不是鬧鐘，而是太陽嗎？那麼以上兩款窗簾就未必適合你了。儘管論外觀談得上是無可挑剔，但對於平日睡眠質素不夠好，對光線特別敏感，甚至必須要在「伸手不見五指」的環境下才能入睡的人士來說，似乎它們的遮光效果還是未如理想。

如果追求優質的睡眠品質，那麼材質較厚、密度較高、顏色較深的遮光窗簾對你來說才是更好的選擇。

淘寶上的遮光窗簾選擇繁多，但並不是單凡標有「遮光」兩字的窗簾就代表符合你的要求。畢竟每款窗簾或多或少都能控制採光，但倘若要完全遮光的話，大家在選購時就務必要暸解清楚它的遮光程度。

全遮光之選：加厚99.9%全遮光窗簾

這款窗簾標榜能夠做到全遮光，因它的面料密度夠厚，並且採用了遮光效果很好的「三文治式遮光布」，第一層是純色的布料，中間是高精度遮光隔熱層，底層再織上背布，一共三層，就如三文治一樣，這樣的設計讓窗簾正反面摸起來都相當柔軟，沒有一般遮光塗層的塑膠感，不會影響窗簾成品的波伏感，同時也更方便清洗。最重要的是，三文治式窗簾布絲毫不透光，絕對滿足到你對遮光的需求。

店家實測遮光效果

當然，顏色也會影響到其遮光效果，藏青色、深咖色、酒紅色、紫檀色、黑色等屬於深色系的窗簾布就能完美地達到99%的遮光性。相反，像粉紅色、米色、灰色、天藍色等淺色系的窗簾布遮光性相對上會較弱，但比起普遍只有50%遮光性的窗簾布，這款淺色系窗簾也能達到95%的遮光性，效果已屬不俗。

深色系的窗簾布遮光性最強。

淘寶買家秀照片

眾所周之，具有遮光性的窗簾布價格更昂貴。然而，淘寶上的這款全遮光窗簾布每米的價錢也只需￥18.8，實屬高性價比之選。如果大家一直深受陽光困擾，不妨嘗試為睡房換上一幅遮光窗簾，絕對能還你一夜好眠。

提提你：網上訂做窗簾過程其實比你想要中更簡單和方便，選好想要的款式後，最重要是記得與客服人員溝通清楚自己想要的尺寸、樣式和需求，比如你是需要「一幅過」還是「雙開」的窗簾？窗簾的褶皺倍數？窗簾的掛環方式（如四叉式、穿桿式、夾式等）？需不需要開冷氣機口？

如欲購買可按上面藍色連結，或按「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（圖片來源：淘寶）

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/07/15）

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