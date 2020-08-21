【優惠碼】NIKE網店6週年大減價低至五折 額外再享75折 最後衝刺

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為慶祝NIKE網店成立六週年，安排了一連串意想不到的驚喜優惠回饋各位鞋迷。然而，六週年優惠活動不經不覺已來到最後的階段，還在十五十六猶疑不決的話，記得要把握最後機會趕快掃貨了！現時NIKE網店上有大量產品減價發售，減價力度十分之大，不少產品更低至5折起，包括波鞋、男女服飾、裝備，另外還可享有高達75折的額外折上折優惠，非常抵買！立即來暸解更多優惠詳情吧！

NIKE網店六週年限時優惠

優惠編號：ANNIVERSARY

由即日起至2020年9月6日23:59期間，凡於NIKE.COM購買指定產品2件即可享有額外85折，3件或以上可享額外75折，結帳時必須輸入以上優惠編碼方可享有優惠。如選購已折扣的活動產品，更可享有折上折優惠！換言之，最終可獲得的優惠分分鐘不止5折，因為假若選購5折減價指定貨品，並符合要求數量後，即可額外再有75折，而「折扣再疊加折扣」後的價格一般會相當於原價3 - 5折的優惠，超級划算！別忘了，減價產品十分搶手，不想待下單時才驚覺產品已經斷碼，那就要把握機會，立刻按此連結前往NIKE網店，把心儀產品通通收入囊中吧！

操作步驟：

1. 添加符合活動資格的產品到購物車

2. 在“你的購物車”，於“訂單摘要” 中輸入優惠編號 “ANNIVERSARY”

3. 點擊“使用”

值得入手的波鞋款式：

NIKE VISTA LITE 運動鞋 原價HK$799 減價HK$559

NIKE JOYRIDE DUAL RUN 女子跑步鞋 原價HK$899 減價HK$539

NIKE RENEW RUN女子跑步鞋 原價HK$699 減價HK$489

NIKE AIR VAPORMAX 360 女子運動鞋 原價HK$1,599 減價HK$1,119

NIKE AF1-TYPE 男子運動鞋 原價HK$999 減價HK$599

提提你：尚未成為會員的可以立即按此連結前往NIKE官網免費登記，成為會員後可以獲得免費配送服務，連運費都能直接省下！但要注意由於疫情關係，指定區域（彩虹、彩雲、鑽石山、黃大仙、樂富、新蒲崗、慈雲山）上門收派服務將暫時停止。

留意，標有“此產品不適用於 NIKE.COM 6 週年優惠活動”的產品，還有Nike 特別版產品、NikeLab 正價產品、所有裝備、Nike 禮品卡、Apple 產品及指定產品不參加是次活動。

其他條款及細則：

1. 本優惠編號不適用於標有“此產品不適用於NIKE.COM 6週年優惠活動”的指定產品，且不可與其他優惠編號及其他促銷活動同時使用。

2. 產品數量有限，售完即止。

3. 此優惠編號購買的活動產品，如需申請退貨，需把該訂單的所有產品全部退回，否則是次退貨將不受理，退款額以實際支付金額為限 (請參考本公司的14日內無條件退貨承諾)。換貨則不受影響 。

4. 如使用有關折扣後，將以四捨五入方式調整至最接近之整數 (如適用)。

5. 如需使用優惠編號，同一款式產品不能購買超過3件。

6. 本活動適用於 NIKE.COM 條款及細則。

7. 在法例准許的範圍內，如有任何爭議，NIKE Hong Kong Ltd.保留一切最終決定權。

如欲購買可按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（圖片來源：NIKE.COM）

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