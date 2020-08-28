【口罩】福罩Fortune Mask港產Level2口罩 七彩卡通圖案$129/20個

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新冠肺炎疫情持續多月，口罩已成為香港人的生活必需品，久而久之，很多人除了追求口罩的防護能力之餘，更開始追求口罩的款式及設計。因此市面亦有不少口罩生產商推出各式各樣的口罩，務求追上市民對外在時尚造型的需要。市面上的港產口罩廠愈來愈多，福罩Fortune Mask便成功透過他們新穎的設計，吸納不少顧客。

福罩Fortune Mask推出的卡通圖案造型口罩，選用美國進口的優質熔噴布，三層設計，外層為防濺層和氣味吸收層；過濾層為美國進口熔噴非織造布的頂級過濾，可提高呼吸效率，透氣度高，不易感覺侷促；裡層的設計利用絲般柔軟的面料製造，不易刺激皮膚，不會因長期配戴而使皮膚過敏。

這款口罩符合美國標準ASTM Level II，BFE（細菌過濾效率）、PFE（微粒子過濾效率） >98%，符合ASTM 國際認證的醫療級口罩。

福罩Fortune Mask的卡通口罩一共有5款圖案選擇，分別有「琉璃萬花筒」﹑「幸福滿天星」﹑「點點幸z福」﹑「夢幻藍彩」，以及最為受歡迎的「幸福貓貓」。價錢均為HK$129，每盒20個，每片口罩全部獨立包裝，方便攜帶而且衛生。（點擊藍色連結或以上購買按鈕即可選購福罩Fortune Mask不同款式的口罩）

點擊以下圖集查看更多福罩Fortune Mask的口罩款式：

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/28）

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