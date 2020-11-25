第4波疫情｜繼續居家防疫　4大雪櫃必備儲糧食物

網購攻略 網購攻略

第四波疫情開始擴散，限聚令進一步收緊，市民大多選擇留在家中煮食最方便。「優質食品專頁 Deluxe」繼續推出網購優惠，為大家推介4款儲糧必備食物，包括簡易版威靈頓牛柳、戰斧牛扒、氣炸鍋套餐、火鍋套餐。全部都有專人送到府上，安坐家中就可以掃貨儲糧，方便又安心。

優惠最後6日倒數！輸入優惠碼即享9折優惠

由即日起，9折優惠碼「WINE90」的優惠範圍由指定酒類商戶，擴大到整個DELUXE平台！11月30日前，於DELUXE平台消費滿$500，輸入「WINE90」，即享全單9折優惠！每人限用2次。最後倒數一星期，把握機會！

>>即睇「e肚仔 Wine Fiesta優惠專頁」

【加熱即食】英國皇室名菜-簡易版威靈頓牛柳

這款即熱即食的威靈頓牛柳($400 2件裝)，簡單幾個加熱步驟，安坐家中就能品嚐到大師級的傳統名菜，享受5星級晚餐！威靈頓牛柳已事先調味，只需簡單加熱即可享用，懶人也可以煮出英國名菜的風味！而且能夠保存1個月，現在只要買滿$400即可免運費，買2件裝威靈頓牛柳就可以免費直送到家！

>>立即入手超方便威靈頓牛柳2件裝

【剩餘少量】6折入手美國安格斯戰斧牛扒

想挑戰一下高難度料理 ?美國安格斯「戰斧牛扒」是不錯的選擇。獨特的牛肉切割方式，厚切的扒身連肉帶骨，架式十足！大大份夠一家人一起享用之餘，無論簡單炭燒或煎焗，均能煮出好味道！現在購買美國安格斯戰斧牛扒，在真味市場隨手買多件，輕鬆買滿$400，即可享免運費送遞，新鮮食材直送上門！數量有限，立即搶購！

>>立即搶購大大份戰斧牛扒

【滋味氣炸鍋套餐】9折嘆盡多達10款氣炸鍋名物

超方便的氣炸鍋食品最近深受港人喜愛，這款「氣炸鍋小食福袋」包括多款氣炸名物：日本芝士年糕、越南台式蝦餅、台式鹽酥雞、韓式大脆薯熱狗腸等，還有原隻無骨德國黑椒鹹豬手！有時想吃一些香口的食物，或者當作下午茶也非常合適，現輸入「WINE90」即刻享有9折優惠！>>立即入手慳水慳力氣炸鍋套餐

【9折入手】居家防疫火鍋套餐

每當天氣漸漸轉涼，就是打邊爐的季節，但現在疫情肆虐，大家就算好想但都不敢外出吃火鍋，這時便可以選擇網購食品在家打邊爐！

這款於優質食品專頁DELUXE 獨家上架的「火鍋套餐」，包括了湯底湯包、牛肉、羊肉、丸類、烏冬等火鍋必備食材，輸入「WINE90」即刻享有9折優惠，讓你安坐家中安心地打邊爐。>>立即入手居家防疫火鍋套餐

同場加映：

【WeChat Pay HK電子錢包優惠】HK$20 電子現金券

由即日起至2020年12月31日，只要到以下網址掃瞄推廣活動的QR Code或到WeChat PayHK 全城狂賞活動頁面，即可領取「迎新狂賞」HK$20 電子現金券一張，只要於e肚仔APP 消費滿 $30，即並選擇以WeChat PayHK支付即可自動扣減。優惠受條款及細則約束，數量有限，送完即止。

＞＞立即到此領取WeChat Pay HK「迎新狂賞」HK$20 電子現金券

關於網購生活，你不可不知的那些事：

👉DELUXE網購專頁 5大新上線罕見產品推介

👉【反映隱藏性格】飲醉酒發火代表自尊心強 傻笑代表重義氣

👉Staycation要帶D咩？一文睇清Staycation 行李清單

👉手工啤大決戰-罐裝定樽裝好飲啲

👉【網購Challenge】$300可以買到咩？ 英國皇室名菜都買到！

👉【數量限定 】日系奢華威士忌Hibiki 響 矜罕低至73折

👉煮食大挑戰！3分鐘可以煮到乜？ 西班牙烤雞腿都竟然整到….

👉盤點5大最不受歡迎辦公室零食