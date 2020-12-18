聖誕禮物Gadget篇｜$200以下真無線藍牙耳機推薦 小米性價比完勝

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每逢踏入年尾，最期待的必定是聖誕節的來臨，除了親朋好友共度聖誕夜，也希望為對方送上一份既專屬又貼心的禮物。不過，為身邊人挑選禮物著實是一種「甜蜜的煩惱」，一方面既想對方用得上，另一方面又希望對方感受到你的用心與誠意，真的令人絞盡腦汁。假如你還未有頭緒，那麼就不能錯過以下由編輯為你推介的聖誕禮物，不論送給另一半、三五知己抑或犒賞自己，都絕對是實用又窩心的選擇，必定不會出錯。

送禮物往往以攻心為主，最主要的目的，都是希望收禮者會在聖誕節感受到節日的情懷及溫暖，但假如捉摸不到對方的喜好，那麼就不妨從實用性強的用品入手，觀察一下對方有什麼習慣，只要禮物足夠實用，相信已經能令對方對你的貼心留下印象。

儘管人人喜好不同，但有一樣習慣相信對大部份香港人來說已經是每日的例行公事，那就是聽音樂了。音樂、電影、遊戲早已成為不少人生活的一部分，而耳機更是每天出門不可缺少的必備物品，為對方送上一部功能全面的無線耳機，既是實用之選，亦是貼心之舉。

Gadget類物品向來價錢偏高，既然作為聖誕禮物，少不免會有預算的限制，價錢不能太過高昂，但選品當然也不能失禮。想尋找低價位但實用性強的Gadget好物，以下推薦的耳機喇叭正正是近年的人氣之選，價錢與大牌子相差10倍，但無論功能還是音質都絕對超班，性價比大勝！

小米Airdots真無線藍牙耳機音質出色性價比極高

自蘋果推出Airpods耳機後，真無線藍牙耳機可是迅速取代傳統耳機，成為新一代主流產品。如今市面的真無線藍牙耳機雖然選擇甚多，但大部的價位都不便宜，即使非傳統耳機廠牌的出品，索價也接近$1000，假如不是對某些品牌有特別偏好，市面上其實還有不少價格便宜，而音質出眾的真無線藍牙耳機可以選擇，而小米的Airdots正正是其中一款。

小米在手機及家電領域的表現向來不俗，它旗下的產品更被不少用家評為性價比高、智能實用，非常適合有預算限制，以及想試用新產品的用家入手。這款真無線藍牙耳機Airdots就正好貫徹小米一向的作風，雖然定價只是$139，但功能上可是相當貼近Airpods。

Airdots採用新一代藍牙5.0技術，連接上不僅比上一代藍牙更快更穩定，耗電量亦相對更少，最明顯可以體現的地方就是它的自動連接功能，當用家戴上耳機後，耳機和手機已經在1秒內迅速連接，不用再等待左右耳連線。而數據傳輸速率亦相比上一代的小米耳機提升近2倍，無論是聽音樂、玩遊戲、看影片的體驗都更流暢。

至於在音質方面，當喇叭單元尺寸越大，低頻自然越好。小米AirDotss配備了7.2mm發聲單元，中高頻及人聲表現細膩柔和，而低頻亦相當有力。除了音質出色，要比得上千元價格的真無線藍牙耳機，當然少不了降噪功能。小米AirDots雖然體積小巧，卻依舊沒有犧牲降噪功能。耳機配備了DSP智能環境降噪技術，通話時可以去掉環境雜音，方便對方能夠清楚地聽到用家的聲音。

在電量方便，小米Airdots的單次使用時間可達4小時，配合充電盒更可將使用時間，包括音樂、通話、電影、遊戲延長至最多15小時，一般日常使用絕無問題。

與市面大部分真無線藍牙耳機不同的是，小米Airdots採用的是實體按鍵而非觸控按鍵，只需輕一下即可控制音樂、通話、及召喚語音助手，避免如觸控按鍵一樣容易誤觸而影響用家。

QCY T1C 真無線藍牙5.0耳機低延遲低耗電打機睇片一流

相比小米，QCY對於香港人來說未必熟悉，不過品牌早於2009年已經成立，並一直專注藍牙耳機的應用與研究，有自主研發和設計動圈，並進行新型振膜材料、新型單元結構設計，以提供更多精緻、舒適、耐用度及性價比高的耳機予用家選擇，而T1C 真無線藍牙就正是例子。

T1C 真無線藍牙耳機是網購平台京東長年熱賣款式，耳機同樣採用新一代藍牙5.0技術，除了在連接方面更快更穩定，更可大幅提升音訊傳輸的質素，令耳家用家也可享有完美的音質。與小米略為不同的是，T1C 真無線藍牙耳機更把耗電量及延遲降至最低，而且可以自由切換單聲道及立體聲，使用上更加靈活。

而在音質方面，T1C 真無線藍牙耳機支援SBC及AAC傳輸方式，即使未達到apt-X的級數，但但基本上與Airpods的傳輸規格相同，加上配置6mm的發聲單元，音質表現飽滿並立體。除此之外，不同於市面上大多單邊通話的TWS耳機，T1C支持雙耳通話之餘，同時亦採用ENC降噪技術，令通話的聱音更為清晰。

至於操作方面，T1C同樣可透過機身的按鍵切換音樂、接聽及掛斷電話，以及召喚語音助理。另外，T1C亦配備相應的APP、並支援耳機查找功能，用家可透過應用程式來設置耳機按鍵，選擇喜歡的音樂模式，並查找耳機的所在地，設計上頗為貼心。

Monster Superstar Hotshot平價便攜藍牙喇叭

假如對方早已入手真無線藍王耳機，何不送他一款藍牙喇叭？今年的聖誕節在疫情的籠罩中渡過，雖然無法出外，不過相信有不少人亦打算與三五知己留在家中共渡聖誕夜，想玩得盡興，除了美酒佳餚不能少，好音樂當然也不能缺席。不過假如單靠手機的內置喇叭播放音樂，聲音效果難免會未如理想，此時藍牙喇叭就正好可以派上用場。

Monster Superstar Hotshot 是現時藍牙喇叭中體積數一數二小型的款式，外型有如網球般袖珍，加上環扣的設計，非常適合隨身攜帶，掛在不同地方使用。雖然Monster Superstar Hotshot較一般喇叭外型迷你，但在音質及音量方面卻有相當不俗的表現，音質純淨清澈，而音量亦足夠覆蓋整個房間，無論是開家中派對、酒店派對、戶外派對，帶上這款喇叭相信絕對不會出錯。

至於在連接方面，Monster Superstar Hotshot支援三種連線方式，包括NFC和藍牙無線連接，以及3.5mm有線連接，質素相當穩定及快速，以$199的價錢來說確實值得入手。

想把以上的耳機送給自己、送給身邊人作聖誕禮物嗎？只要按下藍色連結，或以上「立即購買」按鈕前往產品頁面，即可入手心儀的耳機產品。

(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/18)

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