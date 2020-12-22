【聖誕禮物2020】$500-1000禮物怎麼選？最實用送禮推介 男女適用

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轉眼間又來到一年一度的聖誕節了！儘管今年聖誕未能如往年一樣舉辦大型派對，但即使是約三五知己、家人或伴侶在家小聚歡渡聖誕，也少不免想趁此機會送上禮物表示祝福和心意。然而，送禮的確是門大學問，人們有時候為了讓禮物送得足夠得體，往往無意間花了遠超禮物本身價值的金錢，甚至乎誤選了一些虛有其表的禮盒，到頭來對方即使收到禮物亦未必能夠用得上，造成浪費。歸根究底，禮物的實用性還是至關重要，不想自己送出的禮物被打入冷宮嗎？仍未有送禮頭緒嗎？不妨參考以下編輯帶來的$500 - $1000 送禮提案，當中不乏男女皆宜的禮物，絕對值得你參考一番。

récolte麗克特 日式氣炸鍋 RAO-1

你身邊也有特別愛吃的朋友嗎？每次想起炸薯條、炸雞翼等的炸物就經已令人垂涎三尺。炸物雖然美味，但多吃難免不令人擔心引致三高等的健康問題。而且油炸烹調方式不僅容易有燙傷風險，過程又會浪費大量食油，事後清理也很花時間和功夫。因此，氣炸鍋便應運而生，憑藉健康無油、方便易用的特點吸引不少消費者，成為近年最受矚目的廚房家電。把它送給身邊愛吃或者愛下廚的朋友、家人，帶來更方便的煮食體驗之餘，同時亦照顧到對方健康，實屬最窩心又實用的禮物之選。

來自日本著名家電品牌的récolte麗克特氣炸鍋，外型貫徹日本家電的簡約設計，外殼相當有質感。主打小家庭和單身客層，A4般大小的可愛機身，再狹小的廚房也能找到容身之處。而小巧精緻的外型底下，亦有著意想不到的2.8公升大容量，可以處理不同料理。

提供高達200℃的高速氣旋循環烘烤，去除食材多餘油脂，加上內附的專用烤網，能夠分離食材多餘油脂。即使不添加一滴油，依然能夠做出酥脆口感的低油炸物，同時又能大幅減少卡路里，十分適合注重健康的現代人。

不僅可以烹調健康氣炸料理，同時亦可烘烤、燒烤或重新加熱食材，輕鬆製作出各式各樣的菜餚。隨機還附送由日本專業料理師監製的28道精緻食譜，款款兼顧卡路里和營養，讓烹飪一事不但變得有趣好玩，又能顧及健康。

Récolte麗克特 日式電熱鍋 RBQ-1

除氣炸鍋以外，多功能料理鍋亦是近年來數一數二的人氣家電。集「煎、煮、蒸、炸」等多項功能於一身，在香港空間特別有限的廚房裡，讓你擁有一個鍋抵多個鍋，騰出更多儲物空間。從早、午、晚餐，到燒烤、火鍋、大阪燒等等，只要一鍋就能製作出不同的菜色料理。買它來送禮不但拿得上檯面，而且實用性亦相當之高，屬實男女皆宜的送禮首選。

Récolte 麗克特日式電熱鍋由日本設計，外型簡約時尚，就算直接將其放在餐桌上進行料理也毫不突兀，整個餐桌的質感亦會瞬間提升。而好看的皮囊底下，還有強大的內涵，皆因Récolte 麗克特日式電熱鍋不論是煎、炒、烤、燉、煮、蒸、悶皆樣樣精通。之所以能夠處理不同料理，全因它隨機附上燒烤盤、平煎盤及20道精緻食譜，加上搭載的強力加熱器，持續穩定地輸出高溫，不但能讓用家大展身手，讓菜色更上一層樓，即使是不懂烹調的朋友，只要運用不同盤都可以在家輕鬆解鎖各款美食。

有了這個鍋，只需要提前準備好菜品材料，就可以在鍋上邊炒邊吃，大時大節還可以約上家人、好友一起圍在餐桌前邊料理邊聊天，相當於把廚房移到了飯廳一樣，再冷的天氣也能夠吃上熱騰騰的飯菜。

HITH 智能足浴器 X5

最近天氣越來越寒冷，早晚溫差極大，即使留在家中關上門窗也能感受到陣陣的刺骨寒風，手腳更變得異常冰冷，晚上甚至難以入睡，影響睡眠。想要關心你的身邊人，在寒冷的冬日裡送上溫暖的話，那麼智能足浴器就是不錯之選。畢竟泡腳對於改善手腳冰冷問題有顯著的作用，而且在經過一天奔波勞碌的工作後，泡腳亦能夠幫助放鬆下肢肌肉、促進氣血循環、增加新陳代謝、平衡內分泌等等，總而言之就是有利身心，尤其是下肢循環不好的中老年人，更是有著相當大助益。

冬天泡腳水溫很快便回冷，可是經常跑來跑去兌水溫也非常麻煩。而HITH 智能足浴器的最大好處正正在於能夠保持水溫持久恆定，同時還可調節水溫（35-48°C溫度範圍）、查看當前水溫及運行時間，而所有功能只需透過頂部的旋轉屏幕即可一鍵操控，相當方便易用。

（什麼值得買）

HITH 智能足浴器更貼心地提供按摩功能，分別是加熱沖浪和腳底按摩兩種模式。當按下加熱沖浪後，就會掀起如海浪般的浪花，配合腳底按摩模式，足浴器底下的16顆按摩球便會瘋狂自動旋轉，模擬出如人手足底揉捏按摩般的感覺，有助刺激腳底穴位。兩種模式雙管齊下，保証腳底每個部位都能按摩到位。另外，足浴器更隱藏了一個放置中藥材的藥盒，讓用家可根據需要自行放入中藥藥包，設計得相當貼心。

（什麼值得買）

上蓋帶有石墨烯養生墊，有別於普通坐墊，它能夠提供三段發熱及震動按摩。平時不泡腳時便可以拿它下來當作按摩墊使用，又或者把足浴器當作是一張小椅子來坐。意想不到的多用途，任何時候都用得上。

Inspire HR 智能健身手環 黑色【原裝行貨】

今時今日香港人講究身體及飲食健康，運動健身風氣亦越來越盛行。無論進行什麼類型的運動，如果能夠配合智能手環來協助制定運動計劃，自然成效事半功倍。不管是買來自用抑或送禮，都屬守護身體健康狀況的好搭檔，特別適合注重健康管理以及有運動習慣的人。

Fitbit是美國運動第一大品牌，推出過多款智能運動手帶，其中Fitbit Inspire HR就特別適合入門級用家使用。Fitbit Inspire HR提供全天候活動追蹤、睡眠階段偵測、15種運動鍛鍊、GPS 連線、智能電話通知功能及女性健康追蹤功能。用家可透過手環的觸控螢幕及顯示屏來查看心率區間，並在鍛鍊時追蹤卡路里燃燒量、時間及距離等目標進度，方便了解運動強度是否達標，並以此制定每天的運動目標及計劃。

搭配使用Fitbit應用程序後，即可追蹤用家每天的睡眠階段，如何時是淺睡、熟睡和 REM 睡眠長短，手環會一一紀錄並提供改善睡眠品質的建議。另外，女性用家亦可追蹤生理週期，並記錄經期症狀等資料，在運動以外無間斷監測健康狀況。

至於性能方面，既然是智能手環，Fitbit Inspire HR當然亦具備防水功能，防水深度可達50公尺，游泳時亦能使用，並自動追蹤游泳的總時長。而內置的電池擁有最長為5日的續航力，適合長時間配戴。

Braun 多用途7in1電動修剪器乾濕兩用電鬚刨 + 精準耳鼻修剪器 (銀色)

頭髮長得太快是不少男士們的共同煩惱。不止是頭髮，鬍鬚也面對同樣問題。即使是要留長髮或長鬍鬚，隔三差五還是要修剪一下，不能任意毛髮肆意生長，影響儀容。所以，電動鬚刨可謂是男士們不可或缺的個人護理工具，假如電動髮刨還能兼顧剷髮的功能那就一舉兩得了。

Braun Series 3 310s 多用途7in1電動修剪器電鬚刨兼顧剃鬚、剃髮兩大功能，提供多達七款不同刀頭及不同長度的限位梳，能夠照顧到不同髮型的需求，打理出不同風格的髮型，並讓造型更加有層次。自己在家即可輕鬆修剪至理想的髮型長度，省卻掉久不久就要到髮型屋理髮的花費和時間。

至於剃鬚方面，備有獨立浮動三刀頭，有效剃除新生鬍鬚之餘，同時還可刮淨不同長度的鬍鬚。加上全新SensoFoil六角型刀網，毋須反覆剃刮同一位置的鬍鬚，大幅提升刮鬍效率。再者，乾濕兩用的設計，不但可以一邊淋浴一邊剃鬚，便利性大大提高，全機身防水設計，清洗亦相當快速方便。

套裝內更包含Braun 精準耳鼻修剪器一個，機身迷你輕盈，可以無線使用達60分鐘，方便隨身攜帶，隨時應付突如其來的外露鼻毛。更重要的是，刀頭為圓筒型設計，藉由內部的旋轉結構來清潔鼻毛，因此刀面不會直接接觸到鼻內皮膚，過程不會產生疼痛感或拉扯感，相比起使用小剪刀或鼻毛夾更安全、無痛、有效率。

今個聖誕想送出一份別具心裁又實用貼地的聖誕禮物嗎？那就趕快抓緊時間，立即去下單吧！如欲購買可以按上面藍色連結，或「立即購買」按鈕前往產品購物頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/22）

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