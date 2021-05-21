居家調酒 | 日本高質Gin推介 輕鬆調配出3款經典cocktail

網購攻略 網購攻略

撰文： 陳浩然 最後更新日期： 2021-05-21 17:00

自疫情起，本地的酒吧需要關閉，有不少網民都慨歎週末想喝一杯放鬆都十分困難。假如在週末想喝一杯，但又不想外出，有甚麼辦法呢？今天教您在家用琴酒輕鬆調出美味 cocktail 。

琴酒 (Gin) 是六大基酒之一，緣自於杜松子法語（Geninever）的發音。它的原材料是杜松子。杜松子集辛香，花香和木香於一身，令Gin具備獨特的草本香氣。喝下去會有回甘柔順的感覺，花香木香的味道伴隨灼熱殘留喉間。Gin 風味不受限制，既可當烈酒飲用，又可加上其他飲料作為調酒。以下推介3款可自家製 DIY cocktail：

六大基酒

1.Gin & Tonic

Gin & Tonic 是最經典的雞尾酒，是酒吧必叫的飲料。其製作過程十分簡單。先把檸檬汁擠進玻璃杯內，放入冰塊，倒進 Gin酒，最後加入 Tonic Water (通力水)即可飲用。琴酒和通力水建議比例為1：3或1：4，或按個人喜好添加皆可。

2. Dry Martini 馬丁尼

經常看電影的朋友相信對於 Dry Martini 一定不會感到陌生，皆因此飲品是007最愛！Dry Martini 的製作過程則較為複雜。首先將酒杯雪凍，加入Gin酒及苦艾酒攪拌。 將已混合的酒加入橄欖鹽水或橄欖汁，最後可選擇飾以橄欖或檸檬皮，一杯馬丁尼即大功告成。要調出一杯Perfect Martini (完美馬丁尼) ，Gin酒及苦艾酒的建議比例為1:1。

3. White Lady 白色佳人

White Lady 味道清甜，容易入口，適合女仕飲用。 同時白色佳人只需一種調酒，容易製作，適合初上手的大家。製作材料只需琴酒、橙酒和檸檬汁。首先將所有材料與冰塊放入雪克杯中搖盪均勻冷卻，再倒入雞尾酒杯中。為了增添泡沫的口感，雞尾酒亦可加入蛋白。只需把蛋白打成泡沫，再放在酒精上方，一杯White Lady就完成。琴酒和橙酒的建議比例為1:4 。

一杯好的雞尾酒除了要有好的配料，擁有上乘的基底酒亦同樣重要。一支好的 Gin則需要具備以下的條件。首先，瓶裝 Gin的酒精度不能低於37.5% ABV。其次，製作過程和材料亦同樣重要，每一百公升的酒不可含超過5克甲醇，而且酒精只可從含天然植物原料的酒精於傳統蒸餾器中「再蒸餾」而來。而在製作過程中，除了酒精和以上的甘甜料以外，亦只可添加清水作為裝瓶酒。

要挑選出一支上乘的Gin確實有不少的條件，初上手的讀者如果不懂選購，可以考慮編輯這次的推介，藉這次的優惠入手Gin酒。

日本高級琴酒 : 六 Roku Gin

這次推介的日本Gin 名為 Roku，發音與日語中的「六」相同。除了傳統的杜松子、豆蔻、玉桂等八種草本香料外，Roku 還加入了六款日本四季特有的草本材料，包括櫻花、櫻花葉、山茶、玉露茶、山椒及柚子皮。這六款材料，加上其六角形的瓶身，解釋了Roku名字的由來。簡潔的玻璃瓶身雕刻了上述的六種不同季節的植物，並且貼上日本的和紙標籤。如下圖顯示，Roku Gin造型簡潔，盡顯其高貴。

Roku Gin最特別的地方為其獨家的蒸餾秘方，讓用家從味覺、嗅覺和餘蘊中細味琴酒。

酒精的櫻花和綠茶茶葉帶出清甜的花香，滿足用家的嗅覺。入口後是層層的味道: 花香和柚子的配合產生出幼滑的口感。其特別添加的胡椒木材料散發出四散的餘蘊，齒頰留香，讓人一試難忘。

Roku 加入了六款日本四季特有的草本材料，包括櫻花、櫻花葉、山茶、玉露茶、山椒及柚子皮。

值得一提的是，現在香港01的讀者可享有訂購優惠，以 $820 買入Roku Gin的兩支套裝，套裝附送一隻Roku特別版的酒杯。套裝數量有限，機會難得。

可以按此藍色連結，或下面「立即購買」按鈕前往產品頁面。

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2021/05/21）

不想錯過任何網購優惠？立即按此連結前往《01mall》或Facebook專頁，瀏覽最新熱門產品、限時優惠、獲取獨家放送優惠碼！