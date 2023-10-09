健康保養品｜OL上班一族必備「腦力法寶」！5款高效護腦營養推薦

作為「稱職」的上班族，每天朝九晚六對著電腦已是生活常態。但往往因長時間沒有活動，導致血液循環減慢，未到「三點三」已感到疲倦，有時更會出現反應遲鈍、眼矇矇、記憶力變差的問題，嚴重更會因壓力大而失眠，這時難道靠一杯咖啡就夠？要有效醒腦提神，當然由根源大腦營養做起，以下推介5款OL必入手的護腦補眼法寶，持續服用大大提高工作效率，時刻 work smart！



上班族日常必備 5款護眼提神醒腦好物

1. FANCL - EPA & DHA 500mg 青魚活腦補眼魚油軟膠囊 150粒

FANCL - EPA & DHA 500mg 青魚活腦補眼魚油軟膠囊 150粒

兒時媽媽常說「吃魚會變聰明」，會否變聰明就不知道，但肯定的是魚油中的不飽和脂肪酸有助視力健康、活躍腦部、增強記憶力。而FANCL的這款魚油軟膠囊更含500mg提煉自優質吞拿魚魚油的DHA及EPA，是無法靠身體自行合成的營養，高效清理心血管積聚嘅壞物質，打通血液循環，拯救OL平日少郁動身腳僵硬、腦部遲鈍的問題，十分適合關注腦部及眼睛健康的上班一族。

FANCL - EPA & DHA 500mg 青魚活腦補眼魚油軟膠囊 150粒（原價：$230）

優惠價：$98（最多可使用4,900積分，抵消 $49現金）

購買連結：01網購

2. Swisse Ultiboost - 增強記憶力 + 專注力片 50片

Swisse Ultiboost - 增強記憶力 + 專注力片 50片

工作時同時間要處理各種大小事務，有時「一心不能二用」，便會出現健忘、注意力不集中的情況，大大影響工作效率。而這個營養片便是為需要終日忙碌OL而設，添加補腦草藥成份婆羅米，增加大腦神經傳遞物質，有效增強記憶力、注意力等。同時銀杏有助於維持大腦中含氧血液的健康循環，從而提高大腦的血氧水平，活化腦細胞，腦動力level up！

Swisse Ultiboost - 增強記憶力 + 專注力片 50片（原價：$255）

優惠價：$98（最多可使用4,900積分，抵消 $49現金）

購買連結：01網購

3. FANCL - GABA緩解壓力營養素 30粒

FANCL - GABA緩解壓力營養素 30粒

面對每天繁重的工作，壓力隨時「爆煲」！每天 1 粒，內含相等於 10 碗發芽玄米飯的 GABA，而GABA正是傳遞「休息」訊息的角色，有助幫助心情穩定、面對大工作量、𢑥報時的緊張時刻，也能夠幫我們放輕鬆。再配合了3 種維他命 B，有助踢走緊張壓力，保持心情愉悅，即時與辦公室的焦慮、疲勞講拜拜！

FANCL - GABA緩解壓力營養素 30粒（原價：$220）

優惠價：$135（最多可使用6,700積分，抵消 $67現金）

購買連結：01網購

4. Prairie Naturals Neuro Force 腦勁配方 60粒

Prairie Naturals Neuro Force 腦勁配方

長時間在辦公室做到頭昏腦脹事小，下班後因壓力影響導致荷爾蒙失調事大，就算能完成工作亦得不償失！有了Neuro-Force 腦勁配方，就無須再擔心。腦勁配方含有天然「益智成分」Nootropics、EPA、DHA及長春西汀，能增加大腦的血液循環，改善大腦的氧氣和能量供應，維持大腦健康，同時亦幫助提升記憶、注意力，提神醒腦、改善荷爾蒙失調，一粒多效，性價比極高，精明的你必入手！

Prairie Naturals Neuro Force 腦勁配方 60粒（原價：$398）

優惠價：$338.3（最多可使用16,900積分，抵消 $169現金）

購買連結：01網購

5. 日本NeoYouth美康萊NMN 15000 + 12000Ex 五重NMN逆齡新配方

日本NeoYouth美康萊NMN 15000 + 12000Ex 五重NMN逆齡新配方

補腦同時抗老，why not both？一粒五重NMN逆齡膠囊含大於99%的高純度NMN，能有助修復受損的基因細胞DNA，高效激活長壽基因以及逆轉衰老迹象。配方同時更有效大幅提昇NAD+水平，加速身體復原、促進新陳代謝消除工作上的疲勞、增強記憶力，更重要是有效抗皺、讓皮膚保持年輕彈滑，絕對是女士們補腦同時抗衰老的首選！

日本NeoYouth美康萊NMN 15000 + 12000Ex 五重NMN逆齡新配方（原價：$2,288）

優惠價：$1,716（最多可使用85,800積分，抵消 $858現金）

購買連結：01網購

除以上5大高效護腦營養，即睇更多腦部健康品推介 ▶ https://bit.ly/3PraDfi

又心郁郁想買嘢？即玩購物狂指數測試 ▶ https://hk01.app.link/9cTNP2GeABb ，完成後新會員更可領取$10網購優惠劵添！

要消費得精明，除咗用消費券外，記得用埋「01積分」於「01網購」消費時當錢使，最高更可抵扣高達50%現金，即係低至半價就買到心儀產品，實行一路買一路賺盡優惠呀！