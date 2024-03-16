美好世界｜金南珠為拍劇曾減至46kg！5瘦身法：鹽巴、葡萄減肥法

韓劇《美好世界》近日熱播，由資深演員金南珠，夥拍新一代男神車銀優，展開一段復仇之旅。現年52歲的金南珠，在1992年參選韓國小姐出道，期間拍過不少精湛作品，而且非常敬業，對身材管理甚為嚴謹，曾豪言「女演員不能超過50公斤」，並為拍攝《Misty》而減至46公斤，又在產後4個月內，減磅14公斤，到底她是怎樣做到呢？



韓劇《美好世界》近日熱播，由資深演員金南珠，夥拍新一代男神車銀優，展開一段復仇之旅。(Disney+提供)

美好世界｜金南珠減肥法1. 獨創「鹽巴瘦身法」

自言容易水腫的金南珠，獨創一套「鹽巴瘦身法」，以展現出最佳狀態。她會將鹽巴加到熱水中，來進行半身浴，在促進新陳代謝和去水腫的同時，更能去除身體上的老廢角質，讓雙腿保持白滑。此外，她亦會遵從但鹽飲食，減少鹽份和鈉的攝取，這能夠減輕身體負擔，亦避免出現水腫問題。

美好世界｜金南珠減肥法2. 原型食物減肥餐單

減肥同時要保持健康，金南珠都會儘量避免加工製品，選擇原型食物，如青菜、烚蛋、蕃薯和水果等，亦會減少攝取碳水化合物。她曾公開產後的修身餐單，指會以椰菜、2顆烚蛋、半個蜜瓜和蒸薯仔作一餐，以吸收高蛋白質的低卡食物為主。

自言容易水腫的金南珠，獨創一套「鹽巴瘦身法」，以展現出最佳狀態。(IG@kimnamjoo_official)

美好世界｜金南珠減肥法3. 葡萄減肥法

由於拍劇不時都要控制體重，有的還要在短期內減肥，因此金南珠間中都會對自己狠心一點。她曾公開表示曾用「葡萄減肥法」，每日將晚餐換成一串葡萄，堅持一周就能輕約1.5公斤。不過，這都是臨時的做法，若要體重維持不變，還是要靠健康均勻的飲食和運動。

美好世界｜金南珠減肥法4. 6時後禁食

敬業的金南珠，曾為拍攝《Misty》時努力減肥。由於年紀較大，新陳代謝也跟著減慢，容易出現水腫，因此她都會在拍劇前一天的晚上6點後不進食，甚至「連水也不喝」，讓自己更為上鏡，實在非常堅持呢！

金南珠都會在拍劇前一天的晚上6點後不進食。(IG@kimnamjoo_official)

美好世界｜金南珠減肥法5. 超狂「高蕙蘭下筷法」

最為人深刻的減肥法，莫過於其創的「高蕙蘭下筷法」。金南珠在吃紫菜飯捲的時候，都會先將飯捲內所有的米飯粒挑走，只食裡面的材料，有時亦會將雞胸肉包在紫菜內，並限自己一餐只能食3小塊、一天食5小塊。不過，她間中都會放寬自己，在看到工作人員點選辣炒年糕或炸醬麵時，都會淺嚐一口。而在完成拍劇後，她都會回復正常飲食，並謂會與老公喝很多酒，性格非常可愛呢！