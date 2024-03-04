換乘戀愛2｜娜妍喪減20KG　公開6招私房減肥法：簡單縮胃＋半身浴

去年引爆轟動的人氣愛情實境節目《換乘戀愛2》，高收視率、高討論度，完美收官後更被譽為「戀綜天花板」，出演的素人嘉賓也因此爆紅！



除了觀眾緣第一名的空姐出身「成海恩」之外，擔綱體育主播的「李娜妍」，也因為精緻甜美的美貌、開朗活潑的個性成為男嘉賓之中的人氣王，多達3位男嘉賓都搶著跟他約會（不包括前任X）！

《換乘戀愛2》娜妍6大私房減肥法（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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男嘉賓都想約會他

人氣王娜妍爆紅

在節目中娜妍雖然與其他男嘉賓有曖昧感情線，最後還是選擇念念不忘、交往4年的前任男友「南熙頭（南熙斗）」，成功牽手成功決定復合，1996年出身的他，纖細的身材、嬌小卻比例超好，讓他成為韓妞的穿衣、變美指標，最近他就在個人YouTube頻道首度公開「私房減肥神招」啦～

天生瘦子「吃成胖子」

娜妍減肥20KG辛酸史公開

看節目的觀眾也常常私訊、留言詢問本尊：「是不是母胎瘦子？」娜妍也首度認證：「我是天生瘦子沒有錯」，但畫風一轉坦言：「我直接逆天把自己硬爆食成小胖子」（笑死），身材嬌小的他身高四捨五入163CM，卻曾經胖到體重飆破60KG，娜妍回想：「肚子變超大、手臂也變超肥，下巴直接變超肉！」

影片中娜妍也公開他的「漫長減肥辛酸史」，曾經在大學初期挑戰人生初次減肥，卻因為失控爆食、喝酒迎來溜溜球效應，嘗試過漢方、食慾抑制劑、按摩，甚至還打了減肥針效果都不彰，慎重呼籲大家：「別打減肥針」，最終找到適合自己的方法，最瘦只有42KG、現在47KG，最胖VS最瘦時期成功甩肉「20KG左右」。

娜妍表示：「絕對不做高速瘦身、光速復胖的急速減肥法」，這次傳授一個月瘦1～2KG，持續3個月就能順順鏟掉6、7KG、同時可以「改變體質」，一輩子就算不特別減肥也不容易發胖的私傳秘技，快來看看拯救他脫離減肥地獄的神招有哪些？

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《換乘戀愛2》娜妍私房減肥法

1. 縮胃法

所有要進食的餐點，通通「砍半」！乍聽很容易，娜妍卻表示：「其實比想像中難，想像一下自己正很開心的吃著美味的辣炒年糕，明明還沒飽就得放下叉子的痛苦」，不過本人實證嘗試2、3天後，胃口真的縮小「只吃到進食量一半就有飽感」。

2. 不餓肚子

比起「斷食、挨餓的減肥方式」，娜妍推行：「就算只有一點點，也要進食」，但切記也不要讓自己吃到飽，要讓自己的胃感覺到有在進食，因此不會因為飢餓感對食物產生執著。

3. 韓食為主要餐盤

娜妍的飲食管理主要以「傳統韓食」為主，健康的吃、外加「量減半」，他也公開常吃的減肥餐菜單，娜妍：「普通會吃鴨肉100g、半碗飯搭配生菜一起吃」，韓式拌飯、烤肉蓋飯也是常常選擇的餐點。

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4. 放棄減肥回歸正常

自稱是對食物很注重、愛吃又敏感的人，娜妍卻因為「放棄減肥這件事」，才放下對吃的執著，他表示：「沒想到會迎來『沒有胃口』的狀態的一天」，回歸正常吃的生活方式，才認知到「能夠長久做、不讓自己辛苦」的精神力很重要～

5. 芭蕾＋有氧運動＋伸展

自爆是「天生筋肉人」的娜妍，笑稱：「運動細胞很好、但滿身肌肉看起來不好」（笑），所以比起健身房重量訓練，更推薦「芭蕾」，一週2次芭蕾、一週1到2次有氧運動，加入有氧主要是為了練體力，還會搭配按摩、伸展運動，他透露：「伸展運動幾乎每天都會做。」

6. 半身浴

娜妍激推：「比起運動更推半身浴，我可以不運動、但天天要泡澡」，溫度設定在38到40度之間、每次泡「20到30分鐘」，他大讚半身浴可以幫助身體代謝、排出毒素、放鬆肌肉，在減肥瘦身的同時，還能擁有「專屬自己的治癒時間」（笑）！（妞妞們參考即可，找到自己適合的方式最重要）

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