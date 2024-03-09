許瑋甯戒晚餐暴瘦10公斤！減肥晚餐5大原則　讓你無痛極速瘦一圈

你吃的晚餐決定你瘦下來的速度！雖然許瑋甯曾靠不吃晚餐瘦了10公斤，但不吃晚餐對一般人來說真的太痛苦！



馬上來看看減肥減脂期間的晚餐原則，跟著吃瘦得快！

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1. 不要只吃水煮青菜

許多人開始減肥一定都會把三餐換成水煮菜，但因為太痛苦了所以很難堅持！減肥原本就不是一件容易的事，就別讓自己太辛苦了，建議還是可以使用好油脂煎煮炒皆可，每天攝取15g油脂剛剛好，適量油脂也能幫助通便順暢。

2. 一定要吃蛋白質

晚餐可以減碳水或戒碳水，但一定要吃蛋白質！不吃蛋白質肌肉流失快、也容易降低基礎代謝，建議以蒸煮方式烹調魚蝦、肉類、豆類或蛋，優質蛋白質也能提供飽腹感不易饑餓。

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3. 七點半以前吃完晚餐

晚上因為身體活動量減少、熱量消耗也會跟著減少，若晚餐太晚吃，就很容易讓熱量來不及消耗而囤積在身體形成脂肪！建議晚餐在7點半以前吃完，然後就不要再吃消夜或零食了，睡前保持些微饑餓感更容易變瘦。

4. 晚餐只吃6分飽

跟太晚吃晚餐同樣道理，若晚餐攝取過多的熱量，脂肪就容易囤積儲存在身體裡！建議晚餐只要吃6分飽即可，女星許瑋甯自從不吃晚餐瘦下10公斤後，她維持的做法是「晚餐在6點以前吃完、每餐只吃6分飽」，就能維持苗條不易復胖。

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5. 營養均衡比例

雖然晚餐只吃6分飽，但一樣要遵循健康的飲食比例，蛋白質、碳水、蔬菜的比例推薦是1:1:2，想要減少碳水比例也可以，推薦的碳水食物有：五穀雜糧、番薯、南瓜、粟米、藜麥皆可，蔬菜以綠色蔬菜為主。

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