減肥｜喜劇女星賈玲秒變長腿女神 全靠減肥餐單＋3習慣怒減50KG

【熱辣滾燙/減肥方法】一提到內地演員賈玲，自然會聯想起喜劇、相聲，更為人熟悉是她爽直、愛笑的幕前形象。隨著《熱辣滾燙》的宣傳與上映、兩個身形的賈玲演唱，為大家展示出為戲閉關苦練一年的成果：由『喜劇女王』，自帶喜感的肉肉女生逆擊成長腿女神。



新春電影《熱辣滾燙》（YOLO），電影中賈玲出演『杜樂瑩』一角，因家庭衝突接觸拳擊，從中實現了「熱辣滾燙」的人生轉變。賈玲為了展現出角色的轉變，苦練拳擊、自律減肥，不足一年怒減50kg，當中的毅力令人敬佩！

賈玲為戲形象大變 網民亦大讚：『長腿女神 』

一眾宣傳片釋出後，大家都十分好奇賈玲的減肥秘訣，而她近日在談話節目《魯豫有約》透露自己的減肥秘訣以及兩周的減肥餐單。每個女生都想擁有完美身形，特別是從小福氣滿滿的肉感女生，圓潤的身形看似揮之不去，你欠缺的可能只是合適的方法，不妨參考賈玲，由加加大碼怒減至小碼的方法吧

賈玲減肥法：1. 將運動變成習慣

對於減肥新手而言，要從沒有運動習慣的生活中作也改變，一下子立刻培養並不是一件易事，身體體能亦會吃不消，所以大家可以先從多走動開始做起。

賈玲減肥法：運動變成習慣(《魯豫有約》截圖）

賈玲減肥法：2. 以茶代酒

賈玲指自己十分愛吃喝，以往經常喝酒、應酬，現在則會以茶代酒，改去壞習慣。

賈玲減肥法：3. 運動前喝黑咖啡提高代謝

賈玲指自從開始拳擊後，會以黑咖啡取代高糖分、高熱量的飲品，並會每天早起喝一杯黑咖啡，開啟運動的一天。

賈玲減肥法：4. 飲食控制

減肥口訣中『七分飲食，三分運動』，賈玲指自己會採取 168飲食法，8小時內吃少油、少鹽的飲食菜單，其餘6小時只會喝水、不進食，令身體能夠進一步燃燒脂肪。除了少油、少鹽、低脂的標準，賈玲亦會刻意練習放慢吃飯的速度，養成細嚼慢嚥的習慣。

▼▼▼【按圖看更多】賈玲減肥餐單▼▼▼

賈玲亦分享了自己的減肥餐單，在減肥餐吃膩的時候，亦會適度變化早餐，例如早餐偶爾配上全麥麵包，以增加豐富度。