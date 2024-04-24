全港CP值最高醫美診所0 Plus Clinic　一餐飯錢嘆專業醫美體驗

【輕醫美/親民醫學美容診所】近年醫美成為大趨勢，微整形更是越來越盛行，不少女生亦會特地飛往日本、韓國及台灣等地進行醫學美容治療。這樣一來一回，時間金錢成本亦相當高昂。其實變美不需大費周章，在香港能以親民價格體驗專業、衛生又有保證的醫美服務。作為香港首家親民醫學美容診所的 0Plus Clinic，致力打破傳統貴價觀念，希望每個人都有能力享受高品質的醫學美容服務。徹底變靚，從此不是夢！



曾被Hardsell捱貴價 望提供良心醫美助有需要人士

愛美是女士天性，而在香港進行醫美療程價格不菲，動輒花費數萬元。0Plus Clinic 創辦人Cia 曾在一家位於黃金地段的傳統醫學美容診所工作，內部裝潢瑰麗堂皇之外，亦擁有顧問室及星級代言人。Cia 憶述，由於當年在本港接受醫美療程的價格過高，所以她和很多香港女生一樣，每月「死慳死抵」儲錢，甚至碌卡借錢，為的就是到外國打針。

0Plus Clinic 創辦人Cia ( 0Plus Clinic 提供)

0Plus Clinic 各款針劑獲原廠正貨授權認證，信心可靠！ ( 0Plus Clinic 提供)

直至有一次，Cia在韓國一家診所接受吊線雙眼皮手術後，發現韓國醫美收費之所以比香港便宜的原因在於租金、裝修成本低，亦沒有不必要的品牌宣傳費。反而著重於客戶安全、醫生專業、注射材料及嚴格執行衛生標準。

這一切經歷啟發了Cia，領悟到醫美服務真正意義：「其實醫美需要的是專業、衛生及有保證，而不是裝修、地點、明星代言！不要再被人洗腦，難道沒有接待處和顧問室，就否定醫生專業、針劑成效？NO WAY！」

因此，在諮詢各方面專家意見後，Cia 決定創先河開設首家親民醫學美容診所 0Plus Clinic，主打低價位、針劑成效質素保證及優質醫美服務，讓所有女生都能在可負擔價錢範圍內，得到專業醫美體驗。

打破舊有醫美框架 3原因必須選擇 0Plus Clinic

1. 永遠的體驗價！以親民價格提供優質醫美服務

0Plus Clinic 診所理念是承諾不將品牌成本轉嫁給消費者，節省不必要開支，將每一分錢用於注射材料及醫生專業上，希望以低成本、低價位，為大眾提供最高醫療專業水平的醫美療程。

以Picolaser專業去印嫩膚療程為例，只需HK$680；韓國🇰🇷NEURAMIS 透明質酸針，售價HK$980/ml，小資女都可以無痛輕鬆負擔。另外，大熱膠原自新針Juvelook素顏針亦比坊間便宜一大截，深受有凹凸洞困擾問題的人士歡迎。

同時，診所亦強調儘管降低價格，但專業醫生質素、衛生標準、服務質素及客人體驗等方面，必定會嚴格監管及執行。診所亦聘請香港醫學註冊持牌醫生主理療程，專業可靠，確保針劑質素及用家安全。事前會先為客人諮詢分析，完成後，亦會貼心跟進每個個案，重視每位客人。

2. 絕不Hard sell 、明碼實價 無額外收費

0Plus Clinic 除承諾不添加額外成本於客人身上之外，亦堅持絕不硬銷、不取巧、無隱藏收費，希望大家可在舒適環境下真正放鬆扮靚。始終護膚「貴精不貴多」，所以醫生會為大家提供評估及意見，再選擇適合你的療程。由客人角度出發，價錢透明度高，絕無海鮮價及強迫購買套餐，堅持提供優質服務。

3. 設3間分店 獲回頭客支持信心保證

所謂「創業難，守業更難」，由創業、開店至今，Cia 經歷不少高低起伏，慶幸獲得團隊及客人鼓勵。不少客人最初抱著但試無妨的心態，結果一試愛上並十分認同診所理念，認為「平靚正」、「CP值高」、「親民價錢高質享受」等，更分享給身邊親朋好友，紛紛成為回頭客。為方便居住在不同區域的客人，除荔枝角本店、上環店之外，更開設觀塘分店，越做越大。

不斷創新探索 引入全球最新外泌體療程

0Plus Clinic 勇於創新，除打破傳統價格困境外，更不斷努力探索醫美新領域，引入不同國家的新興治療方式，為大家提供多元化選擇，滿足客人所需。0Plus Clinic引進歐洲國家和韓國的外泌體注射劑，當中蘊含專利高濃度生長肌因子、RNA及mRNA等基因生物，調控受損細胞的再生及發炎反應，幫助修護身體細胞組織。

外泌體注射劑用途甚廣，如應用在頭髮生長之上，可促進毛囊細胞活化及生長，幫助毛髮再生，改善脫髮問題。至於護膚方面，更可激增膠原蛋白，修復受損細胞及增強肌膚屏障，改善凹凸洞及暗瘡印，重拾白滑美肌。因此，特別適合毛孔粗大、色素色斑季肌膚、節性敏感肌、受暗瘡困擾人士使用。

0Plus Clinic



地址：荔枝角、上環及觀塘分店

預約查詢：9667 5134 (WhatsApp)

了解更多：Instagram：0plus_clinic 或 http://www.0plusclinic.com/

