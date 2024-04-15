好用睫毛膏推薦2024｜揀選睫毛液+使用貼士！防水防油、濃密捲翹

【睫毛液推薦2024/高CP睫毛液】想打造一個精緻眼妝，自然捲翹、根根分明的眼睛毛絕對是先決條件。不過香港天氣潮濕，夏季更是酷熱又悶焗，街上走動不出5分鐘便會汗流浹背，迷人電眼隨時變成「熊貓眼」。想避免溶妝情況，一枝配方輕盈、高度防水、持久防汗防油的睫毛膏就是必備恩物。《01女生》為你精選介紹以下好用、備受好評的睫毛膏推介，精緻女生必須人手一支！



化妝新手必知：按睫毛類型揀選合適的刷頭

每個人的化妝經驗、化妝習慣、所需的妝效等等都不同，但要揀選最適合你的睫毛液，其實一定要了解自己的眼睫毛類型、狀態及睫毛稀疏濃密程度。

按睫毛類型揀選合適的刷頭 (freepik)

濃密捲曲型睫毛 ➤大而厚的刷頭

密集齒刷能接觸整個睫毛範圍，可將睫毛捲曲，打造根根分明且濃密的睫妝。



短小密集型睫毛 ➤刷毛長、刷頭扁小的刷頭

不易結塊和產生厚重感，可刷出一根一根的睫毛，做出自然妝感。



下睫毛稀疏型➤迷你短小的刷頭

刷頭垂直刷，可令下睫毛看起來根根分明。



眼頭睫毛稀疏型➤海膽形刷頭

容易處理細小位置，令睫妝更整潔、精緻，十分適合亞洲女生。



睫毛稀疏型➤螺旋型刷頭

符合大多數女生的眼睛弧度，帶有增長和濃密效果，能同時強調眼頭和眼尾的睫毛，瞬間加倍放大眼睛，睫毛稀疏女生的救星。



睫毛膏使用貼士

貼士1：3段式夾眼睫毛

將上眼睫毛分3段，睫毛根部、中間和睫毛尖端。將睫毛夾緊貼在眼皮，用陰力向上夾三下，將睫毛夾稍微往前移動再夾，如此類推。



貼士2：用睫毛打底液

夾翹睫毛後，必須快手塗上睫毛打底液，既令睫毛彎度更持久，又可防止暈染。



貼士3：將睫毛刷折彎

可更易控制力度，塗得更均勻，亦不易沾到肌膚。



貼士4：Z字型塗刷

次數不易過多，才可畫出根根分明的自然感。



好用睫毛膏推薦2024！持久防水、不易結塊

好用睫毛膏推薦2024｜1. ettusais束感雙頭3D睫毛液 HK$129

獨一無二的「雙面束感梳頭」，以革新3D技術，多角度仿擬眼部弧度及睫毛密度，並精準計算出梳頭適當的睫毛液份量。無須額外工具或技巧，兩步零難度、零失手打造出「Idol級束感美睫」!

好用睫毛膏推薦2024｜2. RMK Separate Curl Mascara N 翹睫立體睫毛液 HK$320

高貼服度的防水型睫毛液，平滑地覆蓋每根睫毛，突顯睫毛自身的存在感同時，亦可適度的提升豐盈感。配合多種健睫成分透明質酸、膠原蛋白等，減少睫毛折斷問題，阻截汗、水及濕氣影響。

好用睫毛膏推薦2024｜3. 1028 飛激細瞬翹防水睫毛膏 NT$331

被美妝博主、化妝師力推的「最強睫毛」，2mm激細刷配上超輕盈羽量膏體，更緊密貼合且深入睫毛根部，一刷飛翹定型，打造激細宛若原生睫，保持全日飛翹，抗暈不塌垂，特別適合睫毛易扁塌及短睫毛的女生。

好用睫毛膏推薦2024｜4. OPERA Mylash 黑皇后純黑睫毛膏 HK$75

OPERA一直都是不少女生最愛的開架品牌，含有保濕成分如山茶花萃取和蘋果萃取，化妝同時保護睫毛健康。睫毛膏集纖長、濃密、捲翹於一身，輕鬆刷出根根分明的睫毛，CP值高又好用。

好用睫毛膏推薦2024｜4. OPERA Mylash 黑皇后純黑睫毛膏 (hk.cosme.net)

好用睫毛膏推薦2024｜5. Kiss Me Heroine Make 超級防水濃密激翹睫毛液 HK$99

升級版睫毛膏，添加豐盈粉末，配合快乾科技和6重滋潤成分，上妝同時滋潤睫毛。弧形刷貼合眼型，輕易提梳拉延，刷出濃密卷翹睫！

好用睫毛膏推薦2024｜5. Kiss Me Heroine Make 超級防水濃密激翹睫毛液 HK$99 (www.sasa.com.hk)

好用睫毛膏推薦2024｜6. dejavu 極致分明睫毛膏 HK$98

順滑的薄膜液均勻地從睫毛根部延展，眼頭、眼尾等微細睫毛也能全面覆蓋，在每一根睫毛上形成一層薄膜，締造根根分明不結塊的美麗眼妝。

好用睫毛膏推薦2024｜6. dejavu 極致分明睫毛膏 HK$98 (dejavu.hk)

好用睫毛膏推薦2024｜7. RARE BEAUTY Perfect Strokes Universal Volumizing Mascara HK$179

出自Selena Gomez的美妝品牌，主打純素和零動物實驗，簡約包裝加上高端產品品質，深受不少女生歡迎。刷頭緊貼眼型，能拉提、延伸睫毛，使睫毛捲翹、濃密，任何類型的睫毛都適用。

好用睫毛膏推薦2024｜8. Dolly Wink極緻纖長防水睫毛液 HK$109

含三種保濕美容精華成分，泛醇、山茶種子油和繁縷提取物等，可滋養和保護免受日常磨損。創新配方含有伸展聚合物，能拉長每根睫毛，呈現出纖長而不結塊的效果，確保防脫色和持久妝效。只需溫水和洗面乳，輕鬆卸除妝容。

好用睫毛膏推薦2024｜9. SUQQU EYELASH MASCARA WATERPROOF 晶采濃艷防水睫毛膏 HK$315

SUQQU化妝品一直深受香港女生喜愛，這款晶采濃艷防水睫毛膏，共有黑色及深棕色兩色，可做到濃密捲翹妝感，滿足大家對完美睫毛妝容的要求。 在卸妝時，只需用上溫水即可，十分方便。