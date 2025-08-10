驅蚊噴霧推薦2025｜解構常見成分、易惹蚊4特質 附有效驅蚊貼士

驅蚊噴霧推薦2025｜不知道大家是否易惹蚊的體質？天氣變得炎熱，體溫也跟著升高，吸引不少蚊蟲來訪，使皮膚被叮得一撻撻紅腫。要驅走蚊子飛近，不少人都會用驅蚊噴霧，不過當中成分有甚麼？以下為大家講解，同時分享易惹蚊人士的特徵及驅蚊貼士，並推薦16款驅蚊噴霧品牌，大家不妨參考一下。



驅蚊噴霧4大成分

一般驅蚊噴霧都會加入少量化學成分，當中包括DEET（待乙妥），可以防蚊驅蟲，但過量用於小孩身上，或會引起過敏反應。而派卡瑞丁（Picaridin）則性質溫和，需小心不要入眼。至於天然的野紅茄提取物及香茅油，前者能夠防紫外線和輕微驅蚊，後者亦可短暫驅蚊。

易惹蚊的體質？

有時候兩個人站在一起，其中一個總會被蚊叮，另一位則若無其事，實在令人費解。根據消委會的報告曾提到，原來出汗較多、體型健碩、愛用香水及穿深沉服飾的人，都容易吸引蚊蟲靠近，因而被叮到的機會也大為增加。

有時候兩個人站在一起，其中一個總會被蚊叮，另一位則若無其事，實在令人費解。(《舉重妖精金福珠》劇照)

驅蚊貼士1. 個人衛生要做好

由於汗水中的乳酸和脂肪代謝物都是蚊子喜愛的氣味，因此在容易出汗的夏天裡，應該注意個人衛生，做完運動後要抹汗和更衣，回家後亦可儘快洗澡，以保持身體乾爽。

驅蚊貼士2. 香味驅蚊法

部分香水和化妝品會吸引蚊子，因此有些香味亦可令蚊子避之則吉。除了在郊野減少使用香水等具氣味的物品，平日在家中亦可擺放驅蚊植物，包括迷迭香、胡椒薄荷、白茅、羅勒、天竺葵、貓薄荷和薰衣草等，以減少蚊蟲的出現。

部分香水和化妝品會吸引蚊子，因此有些香味亦可令蚊子避之則吉。(《愛的迫降》劇照)

驅蚊貼士3. 燃燒咖啡或茶葉渣

風乾後的咖啡或茶葉渣，不僅是吸濕防霉的好幫手，原來將它們放進耐熱的器皿內，然後點燃，所散發出來的氣味，會是蚊蟲討厭靠近的，大家不妨可以試試。

驅蚊貼士4. 使用驅蚊產品

最簡單快捷的做法，便是使用驅蚊產品，以減少被蚊子叮咬的機會。

使用驅蚊產品可以減少被蚊子叮咬的機會。(《想見你》劇照)

驅蚊噴霧推薦2025｜彩豐行 低敏呵護無添加嬰兒驅蚊噴霧60ml

► 以 HK$66.4 購買（原價HK$69.9）

適合嬰兒的驅蚊噴霧，特別研發「12無」配方，不含化學成分DEET及防腐劑，使用藍桉葉、艾葉及檸檬香茅等天然植物驅蚊精華，結合有機認證的洋甘菊精華和摩洛哥純堅果油，有效抑菌消炎，紓緩蚊叮紅腫和痕癢，同時氣味更能驅趕蚊蟲。驅蚊噴霧可噴於距離15厘米的手腕及腳跟處，以避免蚊蟲接近。

驅蚊噴霧推薦2025｜彩豐行 低敏呵護無添加嬰兒驅蚊噴霧60ml (彩豐行/01Mall)

驅蚊噴霧推薦2025｜Fumakilla Skin Vape 長效持久驅蚊噴霧 200ml

► 以 HK$35 購買

適合6個月或以上的嬰幼兒使用，蘊含10%防蟲水溶性成分，性質溫和，亦有保濕成分玻尿酸，有效在驅蚊同時，滋潤肌膚。驅蚊噴霧氣味清香，而且驅除蚊蟲的效果更長達6至8小時。

驅蚊噴霧推薦2025｜Fumakilla Skin Vape 長效持久驅蚊噴霧 200ml (Golden Lifestyle/01Mall)

驅蚊噴霧推薦2025｜曼秀雷敦 強效驅蚊噴霧 125ml 原價HK$98.9

採用新一代驅蚊成分，蘊含約15%派卡瑞丁，有效驅走蚊蠓蚤蟎達10小時，而且不含DEET及障腦，無論幼兒或成人都適用，得到不少網民讚能驅蚊和蠓。

驅蚊噴霧推薦｜岑麗香也推薦強效驅蚊噴霧！ (曼秀雷敦廣告)

驅蚊噴霧推薦｜曼秀雷敦 強效驅蚊噴霧 (官網)

驅蚊噴霧推薦2025｜CHU Aromatherapy 有機⾹檸尤加利蚊蟲防護噴霧 10ml 約HK$88

近期非常喜歡的一個台灣品牌，而且也有推出驅蚊系列，當中迷迭香及廣藿香香味，可以驅除蚊蟲的同時，兩種氣味混合予人溫柔舒適的森林感覺，另添加有機苦楝油，能夠滋養紓緩肌膚，幫助消炎和緩解痕癢。

驅蚊噴霧推薦｜CHU Aromatherapy 有機⾹檸尤加利蚊蟲防護噴霧 (官網)

驅蚊噴霧推薦2025｜AQUA PRO+TECH 「驅蚊大師」滅菌驅蚊液 100ml 原價HK$128

使用德國研發的IR3535（伊默寧）配方，通過世衛認可，不含DEET成分，有效驅蚊8小時。它亦可以噴灑在床單、地氈和座位上，以驅除蝨和塵蟎等，同時結合滅菌成分APT+超強離子，幫助殺滅大量細菌，同時性質安全，連孕婦、半歲大幼兒和寵物也適用。

驅蚊噴霧推薦｜AQUA PRO+TECH 「驅蚊大師」滅菌驅蚊液 (官網)

驅蚊噴霧推薦2025｜OFF! Deep Woods Insect Repellent V

驅蚊噴霧含有長效驅蚊配方，當中四分一為DEET，能夠提供高達8小時的功效，達致更好的驅蟲作用。它的噴頭亦簡單易用，只需輕輕按壓，就能使用，非常方便。

驅蚊噴霧推薦｜OFF! Deep Woods Insect Repellent V (官網)

驅蚊噴霧推薦｜日本叮叮全效驅蚊噴霧(櫻花香) 70ml 原價HK$55

以天然驅蚊成分「PMD」，糅合英國獨有驅蚊專利成分，有效驅走蚊、蠓、蚋、蜱和蠅展達8小時。驅蚊噴霧不含DEET和樟腦，適合半歲大幼童和大人使用，加上新推出的櫻花香氣，氣味清香宜人，予人舒適和活力的氣息。

驅蚊噴霧推薦｜日本叮叮全效驅蚊噴霧(櫻花香) (官網)

驅蚊噴霧推薦｜紫花油 紫花油驅蚊舒緩噴霧 85ml 原價HK$62

使用獨有驅蚊成分，當中包括「PMD」，可以驅除蚊蟲長達8小時，而且質感清涼不黏笠，使整個人致輕鬆自在。驅蚊噴霧特別糅合薰衣草，不僅加強驅蚊作用，氣味亦讓人放鬆舒壓，非常適合郊遊和一般日常使用。

驅蚊噴霧推薦｜紫花油 紫花油驅蚊舒緩噴霧 (官網)

驅蚊噴霧推薦｜3M Ultrathon 驅蚊噴霧 170g

蘊含25%DEET，可以驅除蚊子、蠓、鹿蜱、跳蚤和螫蠅等。配合專用的持續散發配方，有效鎖緊有效成分，減少因流汗或雨水而沖走DEET，以提升驅蚊噴霧的耐用度，功效長達8小時。

驅蚊噴霧推薦｜3M Ultrathon 驅蚊噴霧 170g (官網)

驅蚊噴霧推薦｜AMÓFÌA 天然驅蚊噴霧30ml HK$68

相較傳統的DEET驅蚊配方，這款改用天然迷迭香、薰衣草、檸檬草等成分，以天然精油及萃取組成，可以減少肌膚過敏問題，適合幼兒使用。驅蚊噴霧氣味清新和舒適，加上不含樟腦、薄荷腦、Paraben防腐劑、人工香料及色素等，使用時更為安心。

驅蚊噴霧推薦｜3M Ultrathon 驅蚊噴霧 170g (官網)

驅蚊噴霧推薦｜NEAL’S YARD REMEDIES 香茅驅蚊防護噴霧100ml HK$110

主要使用涼爽的金縷梅，糅合薰衣草和有機香茅精油，氣味清新舒適，同時幫助紓緩及冷卻肌膚，遠離蚊蟲叮咬。防護噴霧體型輕巧，方便攜帶，非常適合於旅行時帶備。

驅蚊噴霧推薦｜NEAL’S YARD REMEDIES 香茅驅蚊防護噴霧100ml (官網)

驅蚊噴霧推薦｜BURT’S BEE 天然草本驅蚊噴霧 HK$89

使用天然草本配方的款式，透過迷迭香、檸檬草、香茅油及其他植物精油等氣味，幫助驅走蚊蟲，而且形成一層防止蚊蟲的屏障，進一步減少蚊叮蟲咬長達多個小時。

驅蚊噴霧推薦｜BURT’S BEE 天然草本驅蚊噴霧 (官網)

驅蚊噴霧推薦｜Soffell 驅蚊噴霧

連編輯都推薦的款式，大讚能夠避免蚊蟲叮咬。它的氣味清新，粉紅色包裝帶有玫瑰香氣，而且質感清爽不黏笠，並採用獨特古法配方，有效防蚊7小時。

驅蚊噴霧推薦｜Soffell 驅蚊噴霧 (IG@soffell_id)

驅蚊噴霧推薦｜CHOI FUNG 強效驅蚊蠓噴霧 60ml HK$49.9

經美國疾控中心、世界衛生組織等推薦，採用15%派卡瑞丁（Picaridin）和低刺激配方，可以高效驅蚊、蠓、蜱、蚤和蟎等達8小時，同時結合天然植物抗敏精華及香茅香薰精油，抑制過敏源，並調理膚質。

驅蚊噴霧推薦｜CHOI FUNG 強效驅蚊蠓噴霧 (CHOI FUNG)

驅蚊噴霧推薦｜bathe to basics Basic Bug Off Spray 50ml HK$128

蘊含世界衛生組織認可、濃度20%的IR3535，能夠防蚊蟲叮咬約8小時，連嬰幼兒和孕婦都適用。

驅蚊噴霧推薦｜bathe to basics Basic Bug Off Spray (bathe to basics)

驅蚊噴霧推薦｜珮氏驅蚊爽噴霧 100ml 約HK$79.5

採用植物基底配方，不含DEET，能夠禦防蚊咬達兩小時。蘊含檸檬尤加利（Lemon Eucalyptus），在驅蚊同時散發清新，配搭薰衣草令人療癒。