4雙環保小白鞋推薦　王淨同款PUMA　英國純素波鞋LØCI巨星熱捧

男女老少都愛、任何風格都能無腦套上，鞋櫃裡必須囤N雙的百搭王者「奶油小白鞋」，2024年時尚界、名人圈都搶著換上最強生力軍！



顏值在線、實穿舒適，還再加上一個世界各國最重視的趨勢…環境永續（挺），在力行回收分類、減塑減碳、節約資源等日常環保行動之外，快踏上以下各大品牌打造出的環保小白鞋，愛美不需要犧牲地球、一起守護我們的家～

4對環保奶油白波鞋推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. LØCI NEO FOUR 運動鞋

巨星里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）身為推行永續環保的代表，認證投資的品牌就是它…英國100%純素的的小白鞋品牌LØCI！以奶油白鞋身、清爽森林綠拼色飾邊勾勒出的Neo 4 號籃球鞋，採用回收的玉米廢料製成的「玉米皮革」，搭配天然橡膠、環保軟木鞋墊、再生竹製內裡、再生泡棉等材料打造而成，從包裝到商品堅持不含動物成份，厚實的鞋底＋時髦復古的風格，讓《冰與火之歌：權力遊戲》蘇菲特納（Sophie Turner）、《美少女的謊言》露絲克兒（Lucy Hale）也愛不釋「腳」，私服登場頻率超高。

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2. ECCO SOFT 60 運動鞋

平平都是小白鞋，這雙就是更有高級感！ECCO的SOFT 60奶油小白鞋，完全是極簡低奢風的代名詞，鞋身採用皮質輕軟的荔枝紋有機鞣製皮革別具份量感，加上「小小的燙金LOGO」低調卻藏精心質感，同時還擁有內建蓖麻製成的植物性塑的LYTR科技鞋底、PU中底，穿著起來舒適度更升級，混搭西服套裝、正式感洋裝就很時髦～

3. HOKA Transport 運動鞋

最有休閒感的環保小白鞋，妞編輯大推HOKA出品的Transport休閒鞋，簡約單色的奶油白鞋面，仔細看可以發現細緻的異材質紋理拼接，鞋帶也很特別，是採用快綁系統與傳統鞋帶搭配替換，除了擁有PFC-Free防潑水系統、Cordura®耐磨損材質、輕量EVA中底以及反光條等優秀機能，更大量使用100％循環再生聚酯網眼鞋面、鞋舌、鞋領以及30％甘蔗纖維，戰勝氣候的同時，也愛它、守護它！

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4. PUMA Court Classy Blossom 運動鞋

新生代女神王淨腳上那雙PUMA 小白鞋，也是內含至少 20％ 的環保回收面料的「環境友善神隊友」！純白皮革鞋面設計加上保有網球鞋經典的 U 型鞋頭、細緻縫線，同時加入一點點綠色小亮點，像是秀氣版的鞋側刺繡LOGO、白綠交錯的網眼鞋舌，鞋後跟還有「綠色的花朵綻放」，青春氣息撲鼻而來，任何穿搭一套上它，馬上有春神降臨的感覺了～

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