美容儀如何揀選？化妝師公開使用美容儀技巧+妝前急救浮腫乾肌法

美容儀被不少化妝師視為妝前救星，既能快速調整肌膚狀態，急救浮腫殘樣，亦有助上妝。《01女生》邀請到化妝師Yoyo Yip 為大家分享使用美容儀手法、日常護膚技巧、化妝前打底準備等貼士。想妝容水潤持久，貼服一整天的話，大家不能錯過！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。《01女生》編輯部近期評測了6款，當中包括JUJY、GLYCEL、Amber Be younique等，並詳列出主要功效、易買程度、實用度、便㩦度及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

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私心分享選購美容儀Tips：了解自己真正需要

私心分享選購美容儀Tips：了解自己真正需要

近年美容儀成為護膚美容界新寵，基本上每位女生家中都必有一部。貴為化妝師的Yoyo笑言自己都是愛美之人，所以入手之前亦下了不少苦功做資料搜集，再加上多年化妝及護膚經驗，她有以下購買建議給大家：

1) 面部浮腫、輪廓不明顯人士

應選專注做提升的美容儀，如：微電流美容儀



2) 面部肌肉凹陷、扁塌人士

如出現這個情況，代表骨膠原不足，須揀選主打刺激骨膠原增生產品，如：RF射頻機



3) 膚色不均、面色暗淡及多色斑人士

建議使用LED 美容燈，有不同光譜，從內而外護理肌膚



除了解自己需要、對面部輪廓有基本認識之外，Yoyo 提醒大家最好選擇有門市、美容顧問在場的店舖選購，可以更深入了解產品及掌握正確使用手法，效果更事半功倍。

早晚護膚時，應如何使用美容儀？

Yoyo續指，不少女生都擁有多於一部的美容儀，而自己在平日護膚時都會因應需要而作出調整及相應的使用程序，以下為一個參考。

早上護膚時，使用有提升功效的微電流美容儀、有冷凍功能的美容儀或凍的刮痧板，有助血液循環及去水腫。而晚上，使用導入美容儀，有助後續護膚品吸收，或用LED燈，有助去班。

妝前保濕，敷面膜 Vs 用美容儀打底

敷面膜 Vs 用美容儀打底 (freepik)

做好鎖水保濕工作才是貼妝的關鍵，因此Yoyo都會建議妝前必先「打好個底」，才可呈現出原生好膚質，妝容亦更貼服更持久。

不少女生都會在化妝前使用保濕面膜，因為所需時間短，方便快捷，不過面膜功用比較單一。如果想做到V面、緊緻的話，建議使用美容儀，再配上適合你膚質的精華一同使用，就可以做齊保濕、滋潤、提升效果，靈活度上比較高。

妝前用美容儀急救有助上妝

香港夏天較潮濕悶熱，加上長時間處於冷氣環境底下，容易水腫。想更持妝的話，都會使用持久性高的粉底液，不過這類型粉底液普遍比較乾身，保濕打底要做足。

建議上妝前，使用帶有冷凍功能的美容儀按摩面部，幫助肌膚鎮靜，再將精華導入肌膚。如果只有5至10分鐘護膚時間，可以嘗試用冷凍頭導入，收細毛孔；時間充足的話，可使用微電流美容儀，提升輪廓。亦可用熱敷功能，加強血液循環，有助後續精華吸收。