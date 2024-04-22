家用美容儀｜哪種導入技術最安全有效？專家：配合的護膚品這樣選

家用美容儀｜真正有效的護膚是營養成分能滲透肌膚底層且被吸收，但很多時候我們所塗抹的護膚品值留在表層皮膚，未能將護膚品效用發揮至最大，而在市面上有不少聲稱有導入模式的美容儀，可將護膚效果大大提升！但這類型的家用美容儀在使用時同樣要小心謹慎，這次《01女生》向美容顧問Veronica Choi，咨詢了有關在使用美容儀進行導入滲透時要注意的地方。



家用美容儀需搭配專用導入產品使用（許秀麗 攝）

家用美容儀需搭配專用導入產品使用

許多家用美容儀都需要搭配凝膠使用，但有些女生想著假如換成護膚品會不會效果更明顯？但專業美容顧問Veronica表示，通常不建議替換為非專用的產品，因為導入型美容儀專用的導入液或凝膠是為了與儀器的特定技術相匹配而設計，以確保最佳吸收和效果。所以改用其它產品操作說不定反而會對肌膚做成傷害，在使用時一定要依照使用說明書進行。

選擇配合的產品要考慮3點（FREEPIK）

選擇配合的產品要考慮3點

導入型的家用美容儀款式非常多，除了有上述提到需使用導入液或凝膠的美容儀外，市面上亦有輔助吸引護膚產品成分的，但這類型儀器又該如何選擇護膚產品配合使用呢？Veronica建議在挑選時應考慮產品的質地、成分和專為導入設計的特性，她會推薦選用水基而非油基的產品，因為水基產品更易於被皮膚吸收。

最常見的導入技術有三種，分別是「熱能導入」、「離子導入」及「超聲波導入」（許秀麗 攝）

不同的導入技術差別

在市面上大多的導入型美容儀，都會注明是哪種導入技術進行，而最常見的有三種，分別是「熱能導入」、「離子導入」及「超聲波導入」，Veronica亦有簡單分享它們的運作差別：

熱能導入：利用熱能促進血液循環，幫助皮膚吸收護膚品。

離子導入：利用正負電荷的差異，推動產品中的活性成分深入皮膚。

超聲波導入：使用高頻振動波來增加皮膚細胞間的空隙，促進護膚品的滲透。



哪種導入技術最安全及有效？

在選購時，大家都會是想入手安全可靠且有效加速產品成分吸收，從而達到最大的護膚效果。Veronica分享上述提到的三種技術各有優勢，但在安全性和效率方面，「超聲波導入」通常被認為是較安全且有效的方法。超音波能均勻分佈能量，減少局部過熱的風險，並能更深入促進產品成分的吸收。最後，Veronica提醒選擇最合適的導入方式，還需要根據個人的皮膚狀況和具體需求來決定。