SOGO Thankful Week2024｜必買香水套裝：ARMANI、FURLA、LALIQUE

【SOGO Thankful Week 2024｜崇光感謝祭】2024年第一次的崇光感謝祭，已經正式展開了！由即日至5月26日，許多品牌都會推出超抵折扣，大家除了可以入手優惠的美妝套裝外，香水亦是不能錯過。這次《01女生》為大家集合了多個品牌的香水優惠，包括ARMANI beauty、ANNA SUI、FURLA、JIMMY CHOO、LALIQUE等，無論是獎勵自己還是送人都很適合。



【SOGO感謝祭2024】SOGO Thankful Week 2024優惠合集(持續更新)

SOGO Thankful Week 2024 優惠1. ARMANI beauty ARMANI/PRIVE香水 HK$1,825-$3,240 （價值：HK$2,318-3,733）

ARMANI beauty於崇光感謝祭中，除了彩妝和護膚品有推出優惠套裝外，香水亦有！優惠會是可任何一支100ml或是2支50ml的ARMANI/PRIVE香水。此外還會送上Pivine Suzhou香水7.5ml、Santal Dansha香水7.5ml、Thé Yulong 香水 2ml以及Blanc Kogane香水 2ml，可一次過擁有多款ARMANI/PRIVE香水！

SOGO Thankful Week 2024 優惠1. ARMANI beauty ARMANI/PRIVE香水 HK$1,825-$3,240（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2024 優惠2. ANNA SUI Fantasia POP Surprise 50ml 香水驚喜盲盒組合 HK$505 (價值：HK$950)

ANNA SUI這次香水優惠套裝很特別，推出了香水驚喜盲盒組合。套裝中會有1支50ml的Fantasia POP Surprise 淡香水，香水瓶顏色隨機分配，此外還包括了Fantasia POP Surprise 限定化妝袋、Fantasia POP Surprise 迷你香水 5ml以及5支Fantasia 香水體驗裝 2ml，萬勿錯過。

SOGO Thankful Week 2024 優惠2. ANNA SUI Fantasia POP Surprise 50ml 香水驚喜盲盒組合 HK$505 (價值：HK$950) （品牌提供）

SOGO Thankful Week 2024 優惠3. FURLA MISTICA EDP 50ml香水套裝 HK$480 (價值：HK$750）

FURLA亦推出香水套裝優惠，套裝包括了MISTICA EDP 50ml以及身體潤膚露 75ml。其中的MISTICA EDP是由意大利青檸及黑胡椒交織出的香氣，再加入誘人的大馬士革玫瑰花香，是很甜美動人的香水！

SOGO Thankful Week 2024 優惠3. FURLA MISTICA EDP 50ml香水套裝 HK$480 (價值：HK$750）（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2024 優惠4. JIMMY CHOO FEVER EDP香水套裝 HK$450（價值：HK$626）

JIMMY CHOO 亦有推出香水套裝，包括了FEVER EDP 40ml及迷你香水 4.5ml。這款香水是以多汁的李子馥鬱甜香為前調，混合荔枝圓潤清香和葡萄柚苦味，是一款擁豐富香味的香水。

SOGO Thankful Week 2024 優惠4. JIMMY CHOO FEVER EDP香水套裝 HK$450（價值：HK$626）（品牌提供）

SOGO Thankful Week 2024 優惠5. LALIQUE SOLEIL VIBRANT LALIQUE EDP 濃香水禮盒套裝 HK$945（價值：HK$1,700）

LALIQUE所推出的SOLEIL VIBRANT LALIQUE EDP 濃香水禮盒套裝，一盒就包括了SOLEIL VIBRANT LALIQUE 濃香水100ml及SOLEIL VIBRANT LALIQUE香氛身體乳液 150ml，兩者配合使用香氣更持久，而有著禮盒包裝不論是自用還是送禮都很適合。

SOGO Thankful Week 2024 優惠5. LALIQUE SOLEIL VIBRANT LALIQUE EDP 濃香水禮盒套裝 HK$945（價值：HK$1,700）（品牌提供）

▼▼▼【按圖看】更多SOGO Thankful Week 2024 香水優惠推介｜包括MCM、COACH、FERRAGAMO等等，都是有推出超抵優惠套裝，大家都可以參考下！【按圖看】▼▼▼