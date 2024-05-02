母親節禮物推薦2024｜靚媽必學減齡穿搭法：幹練時尚、優雅知性

【母親節實用禮物/母親節手袋禮物推介2024】母親節將至，身為廿四孝子女當然要為媽媽送上一份窩心禮物，表達最真摯謝意及愛意。不論是職場打拚的在職媽媽，或是照顧家庭大小事務的全職媽媽，都需要一個實用與時尚兼備的手袋去裝載隨身必需品。《01女生》為大家精選推介以下CP值高、百搭長青、實用性高的Salad真皮手袋款式，當中包括Tote Bag手提袋、斜背袋及單肩袋等，不論是上班幹練造型、飲宴聚會貴氣打扮、出街休閒穿搭都能完美配襯，總有一款氹得媽媽歡心。



靚媽必學！5大時尚穿搭推介

一提起著衫打扮，不少媽媽都會耍手兼擰頭，其實著出自己風格和氣質並沒有想像般困難。記低以下穿搭技巧，將基礎款配上Salad手袋，點綴造型、顯年輕感之餘，更是不出錯的穿搭選擇，當了媽媽後一樣可以扮靚！

靚媽時尚穿搭推介｜1. 街頭型格時尚LOOK

不少潮媽上班時會以中性幹練風示人，私下穿搭則喜歡個性帥氣、Boylish 風格，如：All Black全黑服飾、Oversize寬鬆剪裁的上衣、寬褲、單寧牛仔、工裝、球鞋等都是經典街頭穿搭單品。想加強街頭風的話，可以選擇一些具備紋理、金屬、皮革設計的手袋，混搭隨性感覺便油然而生。

街頭時裝與Y2K工裝熱潮蔓延，多口袋手袋更是將mix and match的百搭潛能發揮到極致。型格時尚設計的Salad 灰色斜揹袋，前幅及背後設置明顯的拉鍊袋，側圍索帶可調節鬆緊度，調整袋型及容量，顧及用家實際需要，任何時刻都可輕鬆出門。立即入手Salad 斜揹袋 HK$2,395

Boylish style講求寬鬆舒適、自由自在的穿搭模式，以極簡剪裁打造率性自然氛圍。再配上自帶型格中性風的綠色Salad肩袋，袋面飾有菱格絎縫皮革效果，配上可調式鏈飾皮革肩帶，可變成雙肩帶或單肩帶，方便以肩背、斜挎方式使用。長肩帶設計可輕鬆上膊，容量比一般肩袋大，極具實用性及時尚感，最適合型格打扮的潮媽。立即入手 Salad 肩袋 HK$3,255

靚媽時尚穿搭推介｜2. 日系清新自然風穿搭

香港夏天炎熱潮濕，很多時候都想以最簡單的打扮示人，連衣裙便是穿搭首選。想增添少女感或夏日色彩的話，以一條素色、設計簡約的連衣裙，配上色彩繽紛的手袋，絕對可為穿搭帶來新鮮感。

長期熱賣款式之一Salad All-purpose淺紫色牛皮手袋，設有可調節式長肩帶，一個手袋多種用法，手挽方式增添優雅氣質，揹在腋下更隨興時髦感。三夾層設計，前幅2個隱藏式拉鍊袋，亦有後幅拉鍊袋，方便收納物品，減少翻找東西的時間。另設有11種顏色可選，為造型帶來無盡的發揮空間。立即入手Salad All-purpose牛皮手袋 HK$1,895

夏天時常出入冷氣地方，不少女士都習慣帶備薄外套、薄長袖衫以防著涼。百搭又實用的Salad 象牙色手提袋是你最佳配襯，容量適中，能放置水樽、雨傘等個人用品。手袋質感柔軟，肩帶可由前後雙短帶調整至單面面長帶使用，十分容易配搭不同款式的夏季衣物。立即入手 Salad 手提袋 HK$1,995

靚媽時尚穿搭推介｜3. 假日聚會休閒打扮

媽媽們即使再忙，都需要擠出Me time忙裡偷閒，照顧自己的心理健康。閒時打扮一番，和好姐妹一同享受Spa、按摩、嘆Afternoon Tea，都是個「叉電」好選擇。可以選擇穿小香風上衣、高貴小禮裙、連身裙，甚至是針織小外套配牛仔褲，再加上近年流行的腋下包、小手袋，瞬間年輕10歲！

穿上充滿女人味的小香風上衣，搭配珍珠長項鍊更添氣質，加上小巧可人Salad 淺紫色真皮小手袋，和好友閨蜜食下午茶打卡，絕對一流。手袋採用優質真皮製成，面飾有菱格絎縫皮革效果，低調地將時尚與實用完美結合。主隔層帶雙向拉鍊開合，可調較式鏈飾皮革肩帶，無尾設計，方便使用。立即入手Salad 真皮小手袋 HK$1,595

如果想增添造型質感， Salad經典熱賣款式 Diagonal 系列的全新尺寸Mini Diagonal會是你的穿搭新寵。單手拎著或斜揹粉綠鱷花迷你Diagonal手袋，都可令任何造型更錦上添花。使用綿羊皮皮質而製，手感輕柔，配上對角線絎縫效果，更顯時尚精緻。翻蓋設計搭配磁扣開合， 內有1個拉鍊袋及1個平貼插袋，再加上可調較式鏈飾皮革肩帶，方便使用，絕對可成為你每天出門必備手袋！立即入手 Salad Mini Diagonal 斜揹袋 HK$2,295

靚媽時尚穿搭推介｜4. 職場俐落幹練穿搭

Working mom 事業型的女強人媽媽在職場上大展身手，同時衣著打扮都要保持個人時尚品味。斯文正式的西裝裙套裝、俐落剪裁的西裝設計，充滿高級感之餘，亦可展現成熟女士的氣質，霸氣氣場全開！

不論是Tone on Tone的套裝，或是西裝配高跟鞋的正裝打扮，都可配上經典熱賣款式Packet 系列全新尺寸—Salad Little Packet 斜揹袋。特別是鱷魚黑配金色，高貴精緻，奢華而實用。兩個拉鍊隔層和中央口袋設計，讓物品井井有條，功能性超強。可調較式鏈飾皮革肩帶，方便正式場合、婚禮飲宴及日常出外隨心搭配，簡直是女士們必備經典包款之一。立即入手 Salad Little Packet 斜揹袋 HK$2,095

除黑白灰穿搭外，大地色系西裝外套亦可瞬間增添個人氣質，下身配搭長褲或長裙，可優雅可帥氣！配上Salad意大利壓鱷魚紋軟牛皮手袋，鏈飾皮革肩帶設計，加上炭灰配色，型格時尚感十足，質感滿分。袋身柔軟輕盈，展現行走間飄逸，走路自帶風的高級感。立即入手 Salad意大利壓鱷魚紋軟牛皮手袋 HK$2,690

靚媽時尚穿搭推介｜5. 日常通勤微正式穿搭

Smart casual通勤裝對於在職媽媽來說十分重要，上身穿襯衫、西裝褸，下身配以西裝褲或寬褲等，都是不出錯的萬能辦公室穿搭。既可展現個人知性風、保持專業形象之餘，這份正式感亦能適用於各類工作場合。

在天氣變化不穩定的季節，外穿乾濕褸便是最穩妥的通勤穿搭，既能遮風擋雨，亦可添加穿搭層次。加上近年流行復古金屬設計，追上潮流節奏又喜歡大容量手袋的媽媽必須選擇卡其色Salad Mariner新月包。袋身飾有巨大菱形絎縫皮革效果，觸感柔軟細緻，款式簡約耐看。設有可調較式鏈飾皮革肩帶之餘，手袋兩端的圓扣更可以扣在一起，變成水滴包形狀，一袋多用，性價比高之選。立即入手 Salad Mariner新月包 HK$2,495

如果媽媽平日生活習慣都講求實用百搭、高CP值的話，一個容量特大的Totebag款式手袋正符合她的需要。Salad Plaque 駱駝色手袋，簡約而具質感，呈現成熟女性的沉穩大方。袋身設有絎縫皮革表面效果，柔軟輕身，使用倍感舒適。立即入手 Salad Plaque手袋 HK$2,955

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