母親節禮物推薦2024｜靚媽必學減齡穿搭法：幹練時尚、優雅知性

【母親節實用禮物/母親節手袋禮物推介2024】母親節將至,身為廿四孝子女當然要為媽媽送上一份窩心禮物,表達最真摯謝意及愛意。不論是職場打拚的在職媽媽,或是照顧家庭大小事務的全職媽媽,都需要一個實用與時尚兼備的手袋去裝載隨身必需品。《01女生》為大家精選推介以下CP值高、百搭長青、實用性高的Salad真皮手袋款式,當中包括Tote Bag手提袋、斜背袋及單肩袋等,不論是上班幹練造型、飲宴聚會貴氣打扮、出街休閒穿搭都能完美配襯,總有一款氹得媽媽歡心。



靚媽必學!5大時尚穿搭推介

一提起著衫打扮,不少媽媽都會耍手兼擰頭,其實著出自己風格和氣質並沒有想像般困難。記低以下穿搭技巧,將基礎款配上Salad手袋,點綴造型、顯年輕感之餘,更是不出錯的穿搭選擇,當了媽媽後一樣可以扮靚!

靚媽時尚穿搭推介|1. 街頭型格時尚LOOK

不少潮媽上班時會以中性幹練風示人,私下穿搭則喜歡個性帥氣、Boylish 風格,如:All Black全黑服飾、Oversize寬鬆剪裁的上衣、寬褲、單寧牛仔、工裝、球鞋等都是經典街頭穿搭單品。想加強街頭風的話,可以選擇一些具備紋理、金屬、皮革設計的手袋,混搭隨性感覺便油然而生。

街頭時裝與Y2K工裝熱潮蔓延,多口袋手袋更是將mix and match的百搭潛能發揮到極致。型格時尚設計的Salad 灰色斜揹袋,前幅及背後設置明顯的拉鍊袋,側圍索帶可調節鬆緊度,調整袋型及容量,顧及用家實際需要,任何時刻都可輕鬆出門。立即入手Salad 斜揹袋 HK$2,395

Boylish style講求寬鬆舒適、自由自在的穿搭模式,以極簡剪裁打造率性自然氛圍。再配上自帶型格中性風的綠色Salad肩袋,袋面飾有菱格絎縫皮革效果,配上可調式鏈飾皮革肩帶,可變成雙肩帶或單肩帶,方便以肩背、斜挎方式使用。長肩帶設計可輕鬆上膊,容量比一般肩袋大,極具實用性及時尚感,最適合型格打扮的潮媽。立即入手 Salad 肩袋 HK$3,255

靚媽時尚穿搭推介|2. 日系清新自然風穿搭

香港夏天炎熱潮濕,很多時候都想以最簡單的打扮示人,連衣裙便是穿搭首選。想增添少女感或夏日色彩的話,以一條素色、設計簡約的連衣裙,配上色彩繽紛的手袋,絕對可為穿搭帶來新鮮感。

長期熱賣款式之一Salad All-purpose淺紫色牛皮手袋,設有可調節式長肩帶,一個手袋多種用法,手挽方式增添優雅氣質,揹在腋下更隨興時髦感。三夾層設計,前幅2個隱藏式拉鍊袋,亦有後幅拉鍊袋,方便收納物品,減少翻找東西的時間。另設有11種顏色可選,為造型帶來無盡的發揮空間。立即入手Salad All-purpose牛皮手袋 HK$1,895

夏天時常出入冷氣地方,不少女士都習慣帶備薄外套、薄長袖衫以防著涼。百搭又實用的Salad 象牙色手提袋是你最佳配襯,容量適中,能放置水樽、雨傘等個人用品。手袋質感柔軟,肩帶可由前後雙短帶調整至單面面長帶使用,十分容易配搭不同款式的夏季衣物。立即入手 Salad 手提袋 HK$1,995

靚媽時尚穿搭推介|3. 假日聚會休閒打扮

媽媽們即使再忙,都需要擠出Me time忙裡偷閒,照顧自己的心理健康。閒時打扮一番,和好姐妹一同享受Spa、按摩、嘆Afternoon Tea,都是個「叉電」好選擇。可以選擇穿小香風上衣、高貴小禮裙、連身裙,甚至是針織小外套配牛仔褲,再加上近年流行的腋下包、小手袋,瞬間年輕10歲!

穿上充滿女人味的小香風上衣,搭配珍珠長項鍊更添氣質,加上小巧可人Salad 淺紫色真皮小手袋,和好友閨蜜食下午茶打卡,絕對一流。手袋採用優質真皮製成,面飾有菱格絎縫皮革效果,低調地將時尚與實用完美結合。主隔層帶雙向拉鍊開合,可調較式鏈飾皮革肩帶,無尾設計,方便使用。立即入手Salad 真皮小手袋 HK$1,595

如果想增添造型質感, Salad經典熱賣款式 Diagonal 系列的全新尺寸Mini Diagonal會是你的穿搭新寵。單手拎著或斜揹粉綠鱷花迷你Diagonal手袋,都可令任何造型更錦上添花。使用綿羊皮皮質而製,手感輕柔,配上對角線絎縫效果,更顯時尚精緻。翻蓋設計搭配磁扣開合, 內有1個拉鍊袋及1個平貼插袋,再加上可調較式鏈飾皮革肩帶,方便使用,絕對可成為你每天出門必備手袋!立即入手 Salad Mini Diagonal 斜揹袋 HK$2,295

靚媽時尚穿搭推介|4. 職場俐落幹練穿搭

Working mom 事業型的女強人媽媽在職場上大展身手,同時衣著打扮都要保持個人時尚品味。斯文正式的西裝裙套裝、俐落剪裁的西裝設計,充滿高級感之餘,亦可展現成熟女士的氣質,霸氣氣場全開!

不論是Tone on Tone的套裝,或是西裝配高跟鞋的正裝打扮,都可配上經典熱賣款式Packet 系列全新尺寸—Salad Little Packet 斜揹袋。特別是鱷魚黑配金色,高貴精緻,奢華而實用。兩個拉鍊隔層和中央口袋設計,讓物品井井有條,功能性超強。可調較式鏈飾皮革肩帶,方便正式場合、婚禮飲宴及日常出外隨心搭配,簡直是女士們必備經典包款之一。立即入手 Salad Little Packet 斜揹袋 HK$2,095

除黑白灰穿搭外,大地色系西裝外套亦可瞬間增添個人氣質,下身配搭長褲或長裙,可優雅可帥氣!配上Salad意大利壓鱷魚紋軟牛皮手袋,鏈飾皮革肩帶設計,加上炭灰配色,型格時尚感十足,質感滿分。袋身柔軟輕盈,展現行走間飄逸,走路自帶風的高級感。立即入手 Salad意大利壓鱷魚紋軟牛皮手袋 HK$2,690

靚媽時尚穿搭推介|5. 日常通勤微正式穿搭

Smart casual通勤裝對於在職媽媽來說十分重要,上身穿襯衫、西裝褸,下身配以西裝褲或寬褲等,都是不出錯的萬能辦公室穿搭。既可展現個人知性風、保持專業形象之餘,這份正式感亦能適用於各類工作場合。

在天氣變化不穩定的季節,外穿乾濕褸便是最穩妥的通勤穿搭,既能遮風擋雨,亦可添加穿搭層次。加上近年流行復古金屬設計,追上潮流節奏又喜歡大容量手袋的媽媽必須選擇卡其色Salad Mariner新月包。袋身飾有巨大菱形絎縫皮革效果,觸感柔軟細緻,款式簡約耐看。設有可調較式鏈飾皮革肩帶之餘,手袋兩端的圓扣更可以扣在一起,變成水滴包形狀,一袋多用,性價比高之選。立即入手 Salad Mariner新月包 HK$2,495

如果媽媽平日生活習慣都講求實用百搭、高CP值的話,一個容量特大的Totebag款式手袋正符合她的需要。Salad Plaque 駱駝色手袋,簡約而具質感,呈現成熟女性的沉穩大方。袋身設有絎縫皮革表面效果,柔軟輕身,使用倍感舒適。立即入手 Salad Plaque手袋 HK$2,955

把握母親節優惠 為她送上時尚實用手袋

愛要及時,立即行動!Bauhaus於2024年4月29日至5月12日,推出「最美的瞬間.母親節優惠」,低至半價即可入手全真皮手袋!現凡購物,即可免費獲贈限量版化妝袋乙個,數量有限,送完即止。大家都快點把握母親節優惠,入手心水手袋!

立即行動!入手最佳母親節禮物 :連結傳送門