香港高質SPA推薦 $319起享受正宗泰式按摩 母親節優惠必不錯過！

【閨蜜好去處/放假好去處】想要好好放鬆身心，首當其衝必定是SPA按摩！除了酒店渡假式體驗外，親民小店亦有不少驚喜，能夠體驗不同風格與感覺，暫時放下家庭、工作與生活的煩瑣與壓力。若然你對泰式按摩有興趣，位於太子花墟的百虎巡按，由專業泰國按摩師主理，一定能夠滿足你需要，讓你身處香港亦感覺到泰國風情。



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城市綠洲 遠離煩擾

你能夠想像在太子，熱鬧煩瑣的都市間，有著一間佔地3000呎，簡潔木調的按摩店，以親民價錢提供優質泰式按摩。穿梭充斥藝文氣息與活力的花店，推開門面，走進上層的店舖，一場重新恢復活力與動力的療癒之旅就此展開。

木調與草木映襯，打造出舒適寧靜的空間，讓身心都得以放鬆，亦可以好好打卡一番。選定最適合自己的按摩方式後，陽光輕灑加上專業泰國按摩師的手法，打造出沉浸式的療癒按摩。

繁忙工作、生活壓力等都令你抖不過氣的話，適時放鬆才能行得更遠！百虎巡按為各位提供限時優惠，低至半價可以享用3大皇牌按摩套餐，身心呵護你與閨密好友或摰親媽媽！

百虎巡按按摩推薦：1. 身心呵護90分鐘 HK$688/2位用

半價享受正宗泰式按摩 每名01會員限購一次（限額50個）

想與摰親閨密分享愜意時光，不妨選擇雙人「身心呵護90分鐘」，療程中必須兩位女士同行，當中包括 70分鐘有機精油全身按摩以及 20分鐘熱石能量深層護理，雖然只限星期一至五，不過能夠在下班的夾縫時光緩解全身壓力，讓肌肉好好放鬆。

百虎巡按按摩推薦：2. 百虎皇牌足浴套餐90分鐘 HK$319/1位用

限定8折每名01會員限購一次（限額100個）

經常感到自己的身體疲倦，或想排毒、去水腫的話，腳部按摩可說是萬試萬靈，因為腳底對應不同身體內臟，能夠紓緩不適痛症，更可以起到強身保健的作用。「百虎皇牌足浴套餐」只限星期一至五，當中包括了15分鐘的季節花草舒緩足浴和泰式頭肩頸舒緩按摩、45分鐘養生足部穴位按摩以及30分鐘汗蒸排毒足浴桶，紓緩肌肉疲勞同時促進血液循環，改善手腳冰冷、血虛宮寒等情況；十分適合久坐、常站、運動量不足的女生。

百虎巡按按摩推薦：3. 有機精油全身按摩90分鐘 加送15分鐘頭肩頸按摩 HK$728/1位用

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想念泰國的按摩的話，一定要挑選這個任何日子時段適用的「有機精油全身按摩」，在城市綠洲中感受地道、正宗的服務，仿如到達泰國當地般的感覺。

百虎巡按按摩推薦：3. 有機精油全身按摩90分鐘 加送15分鐘頭肩頸按摩 （FB＠百虎巡按）

透過自己選擇的天然精油，再將其塗抹於身上，按摩師順着血液循環、經絡分佈進行推拿按摩以及伸展，逐吋放鬆肌肉，達到舒筋活絡、清除疲累的感覺。另外，都市人頭肩頸緊張可謂常態，套餐更加送15分鐘的頭肩頸按摩，均勻地舒展以及針對放鬆。

香港高質SPA推薦：百虎巡按

地點：太子道西164A卓譽峰G/F-1/F

開放時間：星期一至星期日 12pm-9pm

