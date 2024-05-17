防曬挑選4大準則 皮膚科醫生話你知：正確塗抹防曬手法、防曬用量

夏日將之，想安全地與太陽玩遊戲，又不想包裏得自己嚴嚴實實？不妨用上守護肌膚第一線的防曬！不過一提到防曬產品，既有防曬乳、防曬霜、防曬底霜、防曬噴霧、防曬棒等等，到底應該如何入手防曬才算好？今次《01女生》就向皮膚科 黃之鍵醫生請教並解析正確使用防曬的方式。



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。《01女生》編輯部近期評測了5款不同種類的防曬，包括Clé de Peau Beauté、ELIXIR、Supergoop!、ANESSA及CLARINS ，當中詳列出防曬種類、防曬程度、持久程度、保濕程度以及價錢，幫助大家在入手防曬前了解更多，大家密切留意01女生！

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挑選防曬可靠4大準則！

入手防曬前，普遍看到一堆數字與加號：SPF值、PA值等，但到底應該用上什麼準則去分辨呢？黃醫生分享道，防曬主要分為3大類別：物理性防曬、化學性防曬以及混合性防曬。

應該如何挑選防曬？（freepik）

挑選防曬4大準則：1. 防曬種類

物理性防曬：利用物理性原理於肌膚表層形成反光膜，以此形成保護層去阻斷皮膚受到紫外線傷害。

化學性防曬：利用化學防曬劑吸收紫外線，從而阻擋並達到防曬效果

混合性防曬：將物理性與化學性防曬兩者結合，較快速地發生防曬作用



挑選防曬4大準則：2. 防曬度數

除了注意挑選的防曬類型外，亦要留意產品的SPF值與PA值是否能夠有效地阻隔紫外線，因為PA值主要阻隔紫外線UVA、SPF值則是阻隔紫外線UVB。作為一個有效的防曬產品，PA值最少要有++++，日常使用可以選擇SPF 30+以上，長時期户外活動的話則SPF 50+ 以上為佳。

挑選防曬4大準則：3. 防曬質地

防曬作為貼膚產品，個人皮膚感受亦是一大重要挑選因素，而防曬質地則最直接影響使用後感觀，例如防曬油、防曬霜等質地偏厚潤，容易令皮膚焗束、滋生暗瘡，又或者乾肌女生，選擇較水潤的防曬乳液或防曬底霜會比起防囇棒較為合適。

挑選防曬4大準則：4. 低敏防曬成份

曾有國外研究報告指出防曬成分可能造成過敏甚至致癌，而造成皮膚過敏的原因有許多：皮膚耐受性、防曬質地等。

黃醫生補充指普遍「防曬過敏」的情況主要是因成分複雜的化學性防曬，而引起接觸性皮膚炎或敏感性皮膚炎，所以若然大家應選擇低敏成份的防曬產品。另外在使用防曬產品中途，有刺痛感或不適，就應該立即停止使用。

使用防曬應小心挑選！（freepik）

正確塗抹防曬方法

入手合適的防曬產品後，正確使用產品才能有效不曬黑！黃醫生分享道正確塗抹防曬的方法是，在外出前15分鐘就準備好防曬，成人全身的防曬份量為30到35ml，可以視乎外露皮膚而調整份量，但每次最少為2mg、1c㎡的大小份量。

而外出每隔1到2小時都會補塗/補噴防曬，特別當户外活動或水上運動時，更要覲加補充，抹乾身上汗液或水分後就要補塗/補噴防曬，以免防囇掉落而失去功效。

皮膚科醫生教你正確塗抹防曬方法（freepik）

資料來源：皮膚科 黃之鍵醫生