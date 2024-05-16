防曬推薦2024｜記者評測5款好用開架+專櫃防曬：防曬功效、持久度

想對付炎夏、毒辣的紫外線，不想曬黑、曬傷的話，防曬絕對是守護肌膚的第一防線！防曬產品之多，既有防曬乳、防曬霜、防曬底霜、防曬噴霧、防曬棒等等，到底應該入手那款才是好用防曬？這次《01女生》4位記者為大家評測5款不同種類的防曬，開架、專櫃品牌都有，當中包括Clé de Peau Beauté、ELIXIR、Supergoop!、ANESSA及CLARINS 。想安心地與陽光玩遊戲，不妨參考以下的評測結果！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的防曬程度、防曬種類、持久程度、保濕程度及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

記者評測：5大高效防曬推薦！

記者評測：5大高效防曬推薦！(李樂瑤 攝)

高級記者 張懿慧 ：防曬保養，是抗老關鍵！

防曬推薦｜1. Clé de Peau Beauté全效修護細胞防曬乳霜SPF 50+ PA++++ 50mL/HK$800

限時優惠 52折入手！

防曬程度：★★★☆☆ 持久程度：★★★☆☆ 保濕程度：3.5★ 種類：防曬乳霜



防曬推薦｜1. Clé de Peau Beauté全效修護細胞防曬乳霜SPF 50+ PA++++ 50mL/HK$800 (李樂瑤 攝)

曾聽說長輩講：「最簡單的抗老保養品，就是防曬！」，所以自小養成塗抹防曬習慣，為的就是阻隔紫外線中的UVA與UVB，延緩肌膚老化。隨著年齡漸長，入手防曬時更會考慮到抗老護膚成份及紫外線防禦力，加上筆者一直都是Clé de Peau Beauté忠實用家，所以早前便入手全效修護細胞防曬乳霜。

這枝防曬乳霜擁有SPF 50+ PA++++，屬高係數防曬，而且含有50%以上護膚成分，既可抵禦藍光及紅外線，同時改善細紋。質地輕盈柔潤，易推開，不影響後續上妝。一枝做齊防曬、抗衰老及保濕修護，絕對是每天護膚好物之一。

記者 李樂瑤：早八上班女生福音

防曬推薦｜2. ELIXIR膠原提亮妝前防曬底霜 SP50+ PA++++ 35mL/HK$230

防曬程度：★★★★☆ 持久程度：★★★☆☆ 保濕程度：★★★★☆ 種類：防曬妝前底霜



防曬推薦｜2. ELIXIR膠原提亮妝前防曬底霜 SP50+ PA++++ 35mL/HK$230 (李樂瑤 攝)

想要一支多效合一的防曬，入手一支既擁有防曬功能，亦能夠為肌膚做好打底，修飾膚色，更有助後續上妝，令妝容更加持久、貼服的防曬底霜就合適不過。早上衝忙上班，幸好入手了這支護膚、持妝、防曬多功能合於一身的防曬底霜，只需黃豆份量便能阻截紫外線UVA及UVB！

成份中有超強抗氧成份以及透明質酸水膜精華，上妝後不感厚重或泛白，持妝一整天也不卡粉，能夠 24小時保濕以及促進膠原再生，只需防曬加上碎粉，亦能打造水嫩透亮肌。

防曬推薦｜3. ANESSA 極防水美肌UV噴霧 SPF50+ PA++++ 60g/HK$169

防曬程度：★★★☆☆ 持久程度：★★★★☆ 保濕程度：★★☆☆☆ 種類：防曬噴霧



立即以6折入手

防曬推薦｜3. ANESSA 極防水美肌UV噴霧 60g SPF50+ PA++++ (李樂瑤 攝)

初夏來臨，户外活動、水上活動漸多，皮膚就會大面積受到紫外線攻擊，防曬就顯得更為重要，特別出汗過後或是雙手不便擦抹，防曬乳、防曬霜等就略顯掣肘，輕巧的噴霧則能幫上不少忙。

筆者之前親測過獨木舟，用上這款聲稱能夠360°全方位隔絕紫外線的防曬噴霧，用後發現Aqua Booster EX遇汗禦強防摩擦技術果真不假。輕輕一噴就能均勻覆蓋肌膚，輕鬆解決面部、身體後頸、髮絲等位置，一支能夠應付多人補噴防曬。最令人滿意的是，落水上水多次，噴過防曬的位置，浸水過後仍不感黏笠，絕對是夏天玩水、户外活動必備好物！

記者 朱加曦：防水、防紫外光大作戰

防曬推薦｜4. Supergoop! Unseen Sunscreen Stick SPF40 PA+++ US$30（約HK$234）

防曬程度：★★★☆☆ 持久程度：★★☆☆☆ 保濕程度：★★★★☆ 種類：防曬棒



防曬推薦｜4. Supergoop! Unseen Sunscreen Stick SPF40 PA+++ (李樂瑤 攝)

來到夏天，防曬變得非常重要，不僅能抵禦紫外光的侵害，亦減少積聚黑色素。有別傳統的乳液款式。這支以棒形膏狀的設計，讓塗抹時變得方便和均勻，而且質感輕盈不膩笠，不會有焗促問題，並帶有微光澤，透現出自然剔透的膚質感覺。防曬棒功效不錯，基本上用於日常上班都已足夠，而且具備約40分鐘的防水及防汗作用，適合一般運動前使用。

記者 許秀麗：實現防曬同時抗衰老！

防曬推薦｜5. CLARINS 至臻凝時防曬霜SPF50 PA++++ 30mL/HK$850

防曬程度：★★★★☆ 持久程度：★★★☆☆ 保濕程度：★★★★☆ 種類：防曬霜



防曬推薦｜5. CLARINS 至臻凝時防曬霜SPF50 PA++++ 30mL/HK$850 (李樂瑤 攝)

在夏天除了防止曬黑和出現色斑外，還要對抗因紫外線引起的肌膚老化。今個夏天筆者很喜歡使用CLARINS的至臻凝時防曬霜，實行防曬同時抗衰老，產品蘊含高效植物成分，有效預防及擊退肌膚衰老跡象以及強化肌膚保濕力，不僅凝齡還不怕曬乾肌膚水分出現乾紋。

而最重要的是它的防曬力達SPF50 PA+++，可高效對抗UVA/UVB光侵害，保護肌膚屏障及真皮層。此外防曬霜偏向是乳液質感，輕盈易推開且不油膩，極易吸收，用後也不會影響與後續底妝，很適合時常適合化妝的女生。