身體磨砂推薦2024｜趕走暗沉痘印等小尷尬！精選12熱門款回復嫩滑

身體磨砂推薦2024｜迎接夏日，大部分人都會穿短身衫褲，露出滑嫩肌膚，並展示出小蠻腰及大長腿。不過，如果沒有事前護理保養，小瑕疵如乾燥粗糙、暗沉和暗瘡印等，或會曝露人前。因此幫助去除老廢角質的身體磨砂非常重要，助肌膚回復幼滑光澤，散發迷人性感的氣質。以下分享12款好用的身體磨砂，而且都有著清新迷人的芳香！



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即日起至2024年12月31日，於《01網購》購物滿 HK$300 即可領取並使用 HK$30 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$500 即可領取並使用 HK$50 網購現金券（30日有效期）；滿 HK$1,000 即可領取並使用 HK$100網購現金券（30日有效期）

身體磨砂推薦2024｜款式1. 彩豐 北海道牛奶絲滑身體磨砂350ml

以精選價HK$66.4購買（原價HK$69.9）

要肌膚保持白滑，牛奶絕不少得。這款磨砂結合了北海道3.6牛乳及蜂蜜，磨砂粒子不僅細滑，而且可以潔淨每寸肌膚，帶走積聚的污垢和角質，同時均勻膚色，提升肌膚彈性。加上保濕的透明質酸、亮膚的維他命A及C，展現出自然和陽光的亮澤。

身體磨砂推薦2024｜彩豐 北海道牛奶絲滑身體磨砂 (01Mall)

身體磨砂推薦2024｜款式2. Plu 深層瑩亮身體磨砂鹽 #白棉香皂 500g

以精選價 HK$102 購買（原價HK$245）

不少女生都喜歡白花香調，因此這款的白棉香皂氣味，相信大部分人在使用時，都會因它而心情變得紓緩和放鬆。磨砂主要為來自死海潔淨地區的天然礦物鹽，蘊含多種礦物質，可去角質和嫩膚，結合9種優質堅果油和植物油，深層滋潤肌膚，讓肌膚展現出自然健康的亮澤。

身體磨砂推薦2024｜Plu 深層瑩亮身體磨砂鹽 (01Mall)

身體磨砂推薦2024｜款式3. Sabon 身體磨砂 #廣藿香薰衣草香草 600g

以精選價HK$248 購買（原價HK$440）

使用純天然以色列死海鹽及巴西亞馬遜熱帶雨林的優良精油，有效溫和地去除肌膚老化角質，並幫助肌膚細胞更新。磨砂香氣宜人，具有紓緩作用，當中的廣藿香、新鮮薰衣草和甜美香草，組成品牌經典的PLV香薰，靈感源自一次遊歷法國皇族宮殿之旅，帶大家進入滿載鄉村田園風情的國度。

身體磨砂推薦2024｜Sabon 身體磨砂 #廣藿香薰衣草香草 (官網)

SABON身體磨砂系列日前推出全新配方，並舉辦天期間限定經典感官體驗館，Mirror成員呂爵安（Edan）有份出席。

身體磨砂推薦2024｜款式4. Rituals The Ritual of Sakura Sugar Body Polish 250g HK$146（原價HK$195）

充滿少女心的櫻花系列，成分包括精緻的櫻香香氣，以及具滋養功效的米奶，逾九成皆為天然成分，為身心靈帶來煥然一新的感覺。採用砂糖和日本精油作磨砂，有效改善角質積聚，同時溶化後可滲透肌膚內，以軟化角質，使肌膚回復嫩滑。

身體磨砂推薦2024｜Rituals The Ritual of Sakura Sugar Body Polish (官網)

身體磨砂推薦2024｜款式5. Clarins 透滑身體磨砂 200ml HK$420

使用特別的竹子粉，能夠柔軟肌膚，清除污垢和死皮細胞，同時煥發光澤，讓肌膚狀態回到如嬰兒般柔嫩，並提升後續護膚品吸收。磨砂可以促進細胞再生，預防及改善脫皮情況，從而提升肌膚彈性，展現出更活力飽滿的感覺。

身體磨砂推薦2024｜Clarins 透滑身體磨砂 (官網)

身體磨砂推薦2024｜款式6. BORGHESE 清爽甜糖身體磨砂膏 227g HK$350

在去角質上擁有不俗口碑的BORGHESE，其磨砂膏也得到不少好評，這款更結合有機黃糖，可以喚醒全身細胞再生，改善身體上的暗啞角質，並透過琉璃苣籽油、椰子油和維生素E醋酸酯，有效為肌膚注入水分，同時抵抗自由基，增強肌膚免疫力。

身體磨砂推薦2024｜BORGHESE 清爽甜糖身體磨砂膏 (官網)

身體磨砂推薦2024｜款式7. Caudalie Vinosculpt 葡萄籽卡本內瘦身磨砂霜 225g HK$300

來自法國的品牌，產品大部分都使用天然成分，而這款磨砂更是非常受歡迎，絕不含微膠粒，全天然的以葡萄籽及紅糖作為磨砂粒子，有效深層去角質及死皮細胞，並改善毛囊角化症，讓肌膚回復光滑柔軟。若配合使用身體護理或纖體產品，更有助肌膚吸收，達致更好的功效。

身體磨砂推薦2024｜Caudalie Vinosculpt 葡萄籽卡本內瘦身磨砂霜 (官網)

身體磨砂推薦2024｜款式8. Fenty Beauty Cherry Dub Triple Action AHA Body Scrub 240ml HK$355

由樂壇天后Rihanna開設的品牌Fenty Beauty，無論是彩妝或護膚品，都有超強口碑和功效，連筆者近期也經常愛用。這款磨砂使用乳木果為基底，結合AHAs、水果酶、砂糖及西印度櫻桃等，溫和地分解和帶走受損和老廢角質，同時滋養肌膚，強化肌膚抵禦力，展現出更亮澤的肌膚魅力。

身體磨砂推薦2024｜Fenty Beauty Cherry Dub Triple Action AHA Body Scrub (官網)

身體磨砂推薦2024｜款式9. LUSH 香橙磨砂沐浴露 HK$220

以採購自澳州鹽田的天然海鹽，作為去角質成分，結合富含維他命C的香橙，在煥發肌膚光采的同時，有助放鬆身心，加上橘子和佛手柑等清新香氣，有助提神，煥發整天好心情。

身體磨砂推薦2024｜款式9. LUSH 香橙磨砂沐浴露 (品牌官網)

身體磨砂推薦2024｜款式10. The Body Shop Wellness 酣睡薰衣草香根草身體磨砂油 HK$309

在幫助去除死皮的同時，具有安眠作用。身體磨砂油蘊含99%天然成分，包括去角質鹽晶體、乳木果油、有機橄欖油、可生物降解的薰衣草精油及香根草精油，質感保濕滋潤不油膩，同時溫和地去除角質。

身體磨砂推薦2024｜款式10. The Body Shop Wellness 酣睡薰衣草香根草身體磨砂油 (品牌官網)

身體磨砂推薦2024｜款式11. Rituals Amsterdam Collection身體磨砂膏 HK$146（原價HK$205）

蘊藏荷蘭鬱金香、異域香料、檀木和黑胡椒的香氣，味道清香舒適，加上質感滋潤保濕，能夠去除角質，讓肌膚變得柔嫩絲滑，感受到如水療般舒適奢華的感覺。

身體磨砂推薦2024｜款式11. Rituals Amsterdam Collection身體磨砂膏 (品牌提供)

身體磨砂推薦2024｜款式12. Bath & Body Works 威基基海灘椰子去角質耀目身體磨砂 HK$98（原價HK$198）

蘊含優質乳木果油及維他命E，能夠軟化並提亮肌膚，煥發健康光采，加上熱帶白椰子、鹽水和樹林香氣，感覺甜美和帶陽光氣息，予人舒適放鬆的感覺。