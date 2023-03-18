春日櫻花美妝系列開箱！SABON身體磨砂即見效 Guerlain高雅唇膏盒

櫻花美妝系列2023｜很多人都會說，春天是浪漫的季節，或許因為正值櫻花盛開之期，唯美景象更添夢幻浪漫感吧！今個春日，不少美妝品牌都推出了櫻花系列，為一系列美妝產品換上全新櫻花包裝，部分更把櫻花萃取加到護膚品之中，帶來與別不同的美肌保養功效。《01女生》為大家開箱3大品牌的春日櫻花美妝系列產品，一起看看吧！



櫻花美妝系列2023｜Guerlain Cherry Blossom 漾金粉櫻系列

來自法國的美妝品牌嬌蘭Guerlain，於今個春日推出「Cherry Blossom 漾金粉櫻系列」，品牌特意與藝術家Kyoko Sugiura 合作，在人氣美妝產品上演繹出日本櫻花盛放時的美景，將夢幻繁花盛放的景致融入以粉紅色為主調的彩妝產品之中。

櫻花美妝系列2023｜Guerlain Cherry Blossom 漾金粉櫻系列（黃寶瑩 攝）

ROUGE G 寶石唇膏 漾金粉櫻唇膏盒 HK$280

這款限量版花卉設計唇膏盒，在唇膏盒上透過粉紅花瓣印花，配以金色的點綴，演繹出櫻花嬌柔美感，整體感覺唯美高雅，別具質感！唇膏盒的隱藏式雙鏡設計也相當適合平日外出補唇膏時使用，非常方便！

櫻花美妝系列2023｜ROUGE G 寶石唇膏 漾金粉櫻唇膏盒 HK$280（黃寶瑩 攝）

櫻花美妝系列2023｜唇膏盒的隱藏式雙鏡設計也相當適合平日外出補唇膏時使用，非常方便！（黃寶瑩 攝）

FLORA CHERRYSIA 初春粉櫻 - 淡香氛 125ML HK$1,250

香氣往往最能夠留住記憶，這款FLORA CHERRYSIA 初春粉櫻淡香氛，透過淡淡的櫻花香調，配以水梨與西瓜的果香，再加上紫羅蘭的點綴，打造出清新迷人的香氣，繼而透過氣味呈現出春日浪漫景象。產品的包裝粉紅、金的配色，更顯高貴優雅氣質。

櫻花美妝系列2023｜FLORA CHERRYSIA 初春粉櫻 - 淡香氛 125ML HK$1,250（黃寶瑩 攝）

OMBRES G 四色眼影組合 530 Majestic Rose HK$725

OMBRES G 四色眼影組合含有冬日玫瑰精油萃取配方，塗上眼時帶來柔軟舒適感，而且眼影相當顯色、持久度高，作為日常眼妝之選就最適合不過。「530 Majestic Rose」由柔和的粉紅色、梅子色及啡色組合而成，粉嫩配色尤其適合打造櫻花浪漫感眼妝。

櫻花美妝系列2023｜OMBRES G 四色眼影組合 530 Majestic Rose HK$725（黃寶瑩 攝）

櫻花美妝系列2023｜OMBRES G 四色眼影組合含有冬日玫瑰精油萃取配方，塗上眼時帶來柔軟舒適感，而且眼影相當顯色、持久度高！（黃寶瑩 攝）

櫻花美妝系列2023｜SABON 春日櫻花祭系列

SABON 將天然精萃揉合到產品之中，為用家帶來最溫和、療癒的滋潤體驗！品牌推出全新春日櫻花祭限量系列，以櫻花及鳶尾花的花香調，糅合獨特的翠綠香氣，打造出別具春日感的香氣，品牌亦在櫻花祭系列產品之中注入了萃取自櫻桃的櫻桃核仁油及櫻桃仁顆粒。櫻桃核仁油富含維他命A及E 、脂肪酸和抗氧化物，有助滋潤乾燥肌膚，另外櫻桃仁顆粒則具有輕柔磨砂功效，可以即時軟化肌膚。

櫻花美妝系列2023｜SABON 春日櫻花祭系列（黃寶瑩 攝）

沐浴油 HK$190 身體潤膚乳液 HK$290

沐浴油與身體潤膚乳液精萃了多種高度滋潤的植物油，同時採用了限量版櫻花配方，添加了櫻桃核仁油，將維他命、脂肪酸及抗氧化成分注入乾燥肌膚，為肌膚帶來滋潤。

櫻花美妝系列2023｜沐浴油 HK$190；身體潤膚乳液 HK$290（黃寶瑩 攝）

身體磨砂 HK$320

SABON的身體磨砂向來是品牌的人氣產品，深受不少女生喜愛，而在今次的春日櫻花祭系列之中，品牌特別在療癒秘方死海鹽上添加了櫻桃核仁油及櫻桃仁顆粒，能有效滋潤及軟化肌膚。這款身體磨砂實在令記者一試便愛上，首先是淡淡花香令整個磨砂過程變得相當療癒，用後更確實有效令肌膚變得更加光滑透亮！

櫻花美妝系列2023｜身體磨砂 HK$320（黃寶瑩 攝）

櫻花美妝系列2023｜L'Occitane 櫻花荔枝系列

L'Occitane 每年的櫻花系列都令人非常期待，還記得去年的「星夜櫻花限量系列」，春日感包裝已經令記者感到很心動，品牌今年就以荔枝的香甜配襯清新的櫻花香，描繪岀初春繁花盛放的景致！

櫻花美妝系列2023｜L'Occitane 櫻花荔枝系列（黃寶瑩 攝）

櫻花荔枝淡香氛 50ml HKD 510

品牌透過香氣完美描繪出櫻花與荔枝之間的邂逅，香氛以柑橘果香調作引入，再帶出荔枝及櫻花花果香，最後以淡淡木調、麝香作結，清新甜蜜的香調正好配襯春日，讓大家留住浪漫春日的回憶。

櫻花美妝系列2023｜櫻花荔枝淡香氛 50ml HKD 510（黃寶瑩 攝）

櫻花美妝系列2023｜香氛以柑橘果香調作引入，再帶出荔枝及櫻花花果香，最後以淡淡木調、麝香作結。（黃寶瑩 攝）

櫻花荔枝沐浴啫喱 250ml HKD 180 櫻花荔枝閃亮潤膚露 250ml HKD 260

櫻花荔枝沐浴啫喱與閃亮潤膚露蘊含豐富櫻花和櫻桃的天然提取物，有助滋潤及軟化肌膚，荔枝果香配合淡淡花香充滿春日感，加上淺粉色的包裝更令人愛不釋手！

櫻花美妝系列2023｜櫻花荔枝沐浴啫喱 250ml HKD 180；櫻花荔枝閃亮潤膚露 250ml HKD 260（黃寶瑩 攝）

櫻花荔枝潤手霜 30ml HKD 90

L'Occitane 的手部護理產品向來大受歡迎，這款櫻花荔枝潤手霜混合了乳木果油、櫻花、櫻桃精華和荔枝萃取，能充分滋潤手部肌膚，避免乾燥，塗上手後滋潤感更可以保持到很長時間，尤其適合最近轉季乾燥時用作滋潤保濕，而且細細支放在手袋帶出街也很方便！