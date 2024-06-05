唇色推薦2024｜夏季最受歡迎唇色TOP6：珊瑚色展活力、玫瑰色必選

唇色推薦2024｜最常轉換妝容的部位，想必都是唇妝，有著多款色調和質感，締造出不一樣的氣質風格。正如潮流隨時間變化，當選擇唇膏時，不妨根據「季度唇色」，塗出既喜愛又時尚的唇妝。就讓《01女生》整理今個夏天的流行唇色吧！



《01女生》整理今個夏天的流行唇色！(朱加曦攝)

唇色推薦2024｜夏日流行色調1. 珊瑚色系

每到夏天，帶暖調的珊瑚色系都會是不二之選，以展現陽光活力的一面。由於糅合紅色和黃色，因此這款唇色能夠貼近膚色，同時透紅血色能夠提升精神感覺，締造活力神采。

Hermès Rouge Hermès愛馬仕唇膏為2024春夏的限量新色，當中明亮鮮艷的橘黃色Orange Néon，結合霧面妝感，展現出中午四、五時的柔和陽光氣息，不會過於灼熱，同時帶點舒適的溫熱感覺。而在塗抹時，唇膏非常顯色，而且順滑易塗，持妝度不俗。

Hermès Rouge Hermès愛馬仕唇膏 #Orange Néon (朱加曦攝)

此外，品牌近日亦推出Rouge Amazone限量版唇膏，上刻有標誌性的馬車圖案，精緻度十足，粉絲們不容錯過！

唇色推薦2024｜夏日流行色調2. 玫瑰色系

論顯優雅色調，絕對是帶柔霧質感的玫瑰系列，帶有艷麗的紅色，同時不會過於搶眼，展現出知性魅力，無論任何時候使用，都可為整體妝容散發知性氣質。

Gucci Beauty Rouge à Lèvres Satin唇膏 (朱加曦攝)

Gucci Beauty Rouge à Lèvres Satin唇膏一如既往的復古風格，以帶巴洛克風格的圖案作包裝雕刻，配搭緞面質感的唇膏，展現高級典雅的魅力。唇膏質感輕盈滋潤，塗後展現出飽滿光澤，而色調靈感則源自鍍金時代的經典荷里活鮮明色調，為雙唇增添奪目色彩。

唇色推薦2024｜夏日流行色調3. 三文魚色系

早前流行的「三文魚唇色」，今季依然受歡迎，糅合近膚色的肉色調，提升和諧一致的感覺，非常適合時下的裸妝趨勢。

shu uemura無色限絹感柔霧唇膏 (朱加曦攝)

shu uemura無色限絹感柔霧唇膏，創作靈感源自纖細的日本絲綢「絹」，結以品牌的立體霧面技術，質感舒適水潤，而且塗抹均勻，展現出如絲般的亮澤和滑嫩妝效。唇膏同時蘊含日本山茶花籽精油及88%護唇成分，護唇同時更展現出水潤飽滿的感覺。

唇色推薦2024｜夏日流行色調3. 三文魚色系 (朱加曦攝)

唇色推薦2024｜夏日流行色調4. 泰式奶茶系

若然喜歡清淡和中性感覺，泰式奶茶是個不錯的選擇，糅合紅色和啡色，既可展現出美艷感，亦能平衡甜美的氛圍，讓整體更顯舒適自然的魅力。

Armani Beauty Nude Mania高訂裸粉系列Lip Masetro Satin絲絨水漾唇釉 #02(朱加曦攝)

Armani Beauty最新推出的Nude Mania高訂裸粉系列Lip Masetro Satin絲絨水漾唇釉，以帶氣質感的粉色調包裝，結合高顯色度的緞光唇色，締造出飽滿妝感，展現知性格調。特別採用專利水油啫喱技術，將輕潤的水分啫喱，與高顯色及持久的油分啫喱融合，達致更美的唇妝功效。結合濃縮比例的色彩和修護成分，能減少脫妝機會。

唇色推薦2024｜夏日流行色調5. 莓果色系

這種色調適合較濃的妝感，帶有可鹽可甜的魅力。隨著早前「黑幫太太」風格的盛行，莓果色調唇膏回到主流上，並透過較深的色澤，強調出亮澤唇妝，更顯自我個性。

Nars Powermatte玩魅啞緻唇膏 #107 (朱加曦攝)

這款為Nars Powermatte玩魅啞緻唇膏是夏日新色，幼管包裝方便易攜，質感順滑無重，加上鎖色度高，可以長時間展現飽滿色澤，締造充滿吸引和神秘感的啞緻唇染妝效。

唇色推薦2024｜夏日流行色調5. 莓果色系 (朱加曦攝)

唇色推薦2024｜夏日流行色調6. 透明妝感

不難留意到今季流行閃亮元素，展現出清新和華麗的感覺。因此透明妝感大行其道，不僅展現閃亮迷人感覺，同時提升通透感，予人充滿彈性飽滿的舒適感覺。

Tom Ford Beauty Soleli系列Liquid Lip Blush鏡面唇釉 (朱加曦攝)

Tom Ford Beauty全新的Soleli系列Liquid Lip Blush鏡面唇釉，蘊含荷荷巴油和向日葵籽油，可以高效保濕，塗抹時輕盈滋潤，展現出飽滿光澤。唇釉還會根據皮膚的酸鹼值轉換色彩，只需等待一會，透明唇色便會慢慢變紅，締造適合自己肌膚的唇色，更展個心和嫵媚感覺。