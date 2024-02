紅茶棕色唇膏推薦｜初春嫩唇妝3重點　精選植村秀、Clarins熱門款

紅茶棕色唇膏推薦2024|每當心煩意亂時,看到沉穩的茶色系,都會有種放鬆的感覺。近日天氣回暖,加上濕重和焗促感覺,令人精神長期繃緊,想要找到喘息的時間。因此,化妝可以是個療癒的儀式,特別是帶有茶感的茶棕色唇膏,不僅適合時下流行的美拉德和老錢風,而且也為雙唇展現亮麗和知性的魅力。以下精選7款好用滋潤的紅茶棕色唇膏,同時分享3個初春保持舒適嫩唇的塗唇膏重點。



嘴唇容易積聚死皮,除會影響塗色不均,亦會令唇部感不適和乾燥。因此,妝前可以先塗一層護唇膏或護膏油,並在化唇妝時,以紙巾印走過多的油分,再塗上唇膏,這樣妝感會更順滑。

由於天氣侷悶,若然使用厚重的唇部產品,容易加重心情負擔,特別是較黏笠的款式,更讓人感到心煩氣燥。輕盈質感的唇膏,如有色潤唇膏等,可增加透氣度,同時帶有明亮和空氣感,讓人更為舒適。

若然唇妝過於暗沉,或會予人昏睡和沉悶感覺,可以透過明亮元素,增添精神和年輕活力。帶亮澤感的唇膏,可以不限於色調選擇,都能提升清新魅力,同時加強唇部的立體感,使唇妝更為精緻。

最新2024春季系列靈感源自日本茶道,以精緻的色調、香氣和質感,締造溫暖舒適的魅力。一直以來這款唇膏都得到不錯的好評,質感絲滑易推,而且色澤均勻,加上品牌獨有的立體霧面技術,結合日本山茶花油等滋潤護護唇配方,展現出亮麗色澤,並為茶棕色唇妝添活力。

Clarins唇膏一般都有滋潤的質感,這款更以啞緻妝效,締造出迷人的誘惑魅力。唇膏色調濃郁,可以修飾唇紋,結及茶棕色調,帶來MLBB的溫暖唇妝效果。

今年推出全新包裝的Dior唇膏,在數位細節位都有改動,如兩端和中間標誌的金屬圖案,更具奢華的魅力。唇膏質感順滑易推,而且非常顯色,可以修飾小瑕疵,並帶有微亮的光澤感,配合品牌的優雅色系調配,締造迷人魅力。

色彩濃郁度高的唇膏,只要輕輕塗抹便非常上色,可輕鬆打造唇色均勻和艷麗的妝效。唇膏管設計經典,結合精心打造的唇膏配方,如梅花萃取和植物蠟等,有效修護唇部,展現更光澤的魅力。

近日推出的CDP唇膏,吸引不少美妝達人關注,包裝如寶石般閃爍,有著多面的金色切割和折射,展現華麗感覺。唇膏亦融合24K黃金及鑽石粉末,在化妝同時護唇,塗後有種舒適和奢華的體驗,打造更豐盈妝效。

筆形的唇膏設計,可以方便掌控施力度,讓唇妝更為滿意。唇膏採用高顯色配方,色擇濃郁,特別加入鏡光反射微球,締造明亮光澤感,帶有水盈的透明感覺。

紅茶棕色唇膏推薦|MAKE UP FOR EVER Rouge Artist 鏡光唇膏 #132 Cheerful Beige (MAKE UP FOR EVER 官網)