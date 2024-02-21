紅茶棕色唇膏推薦｜初春嫩唇妝3重點　精選植村秀、Clarins熱門款

紅茶棕色唇膏推薦2024｜每當心煩意亂時，看到沉穩的茶色系，都會有種放鬆的感覺。近日天氣回暖，加上濕重和焗促感覺，令人精神長期繃緊，想要找到喘息的時間。因此，化妝可以是個療癒的儀式，特別是帶有茶感的茶棕色唇膏，不僅適合時下流行的美拉德和老錢風，而且也為雙唇展現亮麗和知性的魅力。以下精選7款好用滋潤的紅茶棕色唇膏，同時分享3個初春保持舒適嫩唇的塗唇膏重點。



初春保持嫩唇重點1. 妝前補濕去死皮

嘴唇容易積聚死皮，除會影響塗色不均，亦會令唇部感不適和乾燥。因此，妝前可以先塗一層護唇膏或護膏油，並在化唇妝時，以紙巾印走過多的油分，再塗上唇膏，這樣妝感會更順滑。

初春保持嫩唇重點2. 使用不黏笠款式

由於天氣侷悶，若然使用厚重的唇部產品，容易加重心情負擔，特別是較黏笠的款式，更讓人感到心煩氣燥。輕盈質感的唇膏，如有色潤唇膏等，可增加透氣度，同時帶有明亮和空氣感，讓人更為舒適。

初春保持嫩唇重點3. 亮澤色調提亮立體感

若然唇妝過於暗沉，或會予人昏睡和沉悶感覺，可以透過明亮元素，增添精神和年輕活力。帶亮澤感的唇膏，可以不限於色調選擇，都能提升清新魅力，同時加強唇部的立體感，使唇妝更為精緻。

3個初春保持舒適嫩唇的塗唇膏重點。(《女神降臨》劇照)

紅茶棕色唇膏推薦

紅茶棕色唇膏推薦1. shu uemura 無色限絹感柔霧唇膏 #BG942 早春櫻茶 HK$315

最新2024春季系列靈感源自日本茶道，以精緻的色調、香氣和質感，締造溫暖舒適的魅力。一直以來這款唇膏都得到不錯的好評，質感絲滑易推，而且色澤均勻，加上品牌獨有的立體霧面技術，結合日本山茶花油等滋潤護護唇配方，展現出亮麗色澤，並為茶棕色唇妝添活力。

紅茶棕色唇膏推薦｜shu uemura 無色限絹感柔霧唇膏 #BG942 早春櫻茶 (shu uemura提供)

紅茶棕色唇膏推薦2. Clarins 絲滑豐盈唇膏 #737 Spicy Cinnamon HK$310

Clarins唇膏一般都有滋潤的質感，這款更以啞緻妝效，締造出迷人的誘惑魅力。唇膏色調濃郁，可以修飾唇紋，結及茶棕色調，帶來MLBB的溫暖唇妝效果。

紅茶棕色唇膏推薦｜Clarins 絲滑豐盈唇膏 #737 Spicy Cinnamon (clarins官網)

紅茶棕色唇膏推薦3. Dior Beauty 傲姿唇膏 #240 J’adore 絲滑妝效 HK$390

今年推出全新包裝的Dior唇膏，在數位細節位都有改動，如兩端和中間標誌的金屬圖案，更具奢華的魅力。唇膏質感順滑易推，而且非常顯色，可以修飾小瑕疵，並帶有微亮的光澤感，配合品牌的優雅色系調配，締造迷人魅力。

紅茶棕色唇膏推薦｜Dior Beauty 傲姿唇膏 #240 J’adore 絲滑妝效 (Dior官網)

紅茶棕色唇膏推薦4. CHANEL Beauty Rouge Allure 絕色亮澤唇膏 #BEIGE BRUT HK$450

色彩濃郁度高的唇膏，只要輕輕塗抹便非常上色，可輕鬆打造唇色均勻和艷麗的妝效。唇膏管設計經典，結合精心打造的唇膏配方，如梅花萃取和植物蠟等，有效修護唇部，展現更光澤的魅力。

紅茶棕色唇膏推薦｜CHANEL Beauty Rouge Allure 絕色亮澤唇膏 #BEIGE BRUT (CHANEL官網)

紅茶棕色唇膏推薦5. clé de peau beauté 臻緻鎏金唇膏 #6 Joyous Topaz HK$880

近日推出的CDP唇膏，吸引不少美妝達人關注，包裝如寶石般閃爍，有著多面的金色切割和折射，展現華麗感覺。唇膏亦融合24K黃金及鑽石粉末，在化妝同時護唇，塗後有種舒適和奢華的體驗，打造更豐盈妝效。

紅茶棕色唇膏推薦｜clé de peau beauté 臻緻鎏金唇膏 #6 Joyous Topaz (clé de peau beauté提供)

紅茶棕色唇膏推薦6. MAKE UP FOR EVER Rouge Artist 鏡光唇膏 #132 Cheerful Beige HK$220

筆形的唇膏設計，可以方便掌控施力度，讓唇妝更為滿意。唇膏採用高顯色配方，色擇濃郁，特別加入鏡光反射微球，締造明亮光澤感，帶有水盈的透明感覺。

紅茶棕色唇膏推薦｜MAKE UP FOR EVER Rouge Artist 鏡光唇膏 #132 Cheerful Beige (MAKE UP FOR EVER 官網)

紅茶棕色唇膏推薦7. Guerlain Rouge G 寶石唇膏 #祼啡色 HK$550

個人而言喜歡Guerlain的唇膏殼，集保護和鏡子於一身，非常實用。這次亦加入櫻花圖案，更顯甜美浪漫感覺。唇膏質感順滑滋潤，色調偏濃郁，塗後帶有微亮澤感，展現出精神俐落的氛圍。