嘴唇爆拆、多死皮？5招護唇保養術　養出水嫩美唇　4款護唇膏推介

每次採訪問到女明星，包包內最不可或缺的一項保養品是什麼？10個有9個都會回答：「護唇膏！」可見嘴唇的保養有多重要～



即將迎來陽光的夏季，想要擦上美美的唇膏赴約，嘴唇的保養也要先到位才行，否則死皮、乾紋現形，再美的色號擦上去還是很落漆，看了超滅火！！

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護唇保養5大重點

1. 不要手撕死皮

當發現嘴唇上有翹起來的死皮時，很多人下意識就會去舔，或是直接手癢把皮撕掉，這兩個行為都是大忌！唾液中含有澱粉酶等物質，會讓嘴唇變得更乾燥，甚至發炎變紅腫，而用撕除的方式，若力道沒有拿捏好，很容易會造成流血、感染。改善死皮的正解，建議還是先用護唇膏或凡士林厚敷，等軟化角質後，再輕輕用沾熱水的棉花棒稍微滾一滾就能輕鬆將死皮無痛去除。

2. 外出嘴唇也要防曬

紫外線是公認讓肌膚老化的頭號殺手，不僅會對肌膚造成傷害，嘴唇也不例外！嘴唇的屏障本來就弱，再加上紫外線侵襲，會產生乾燥、暗沉，嚴重也會病變的可能，甜心教主王心凌就分享過，自己超～重視嘴唇的防曬，擦唇膏前一定會先用有防曬係數的護唇膏打底才安心！除了擦防曬護唇膏外，皮膚科醫師還推薦可以戴著口罩、帽子、撐傘，以物理性的遮蔽方式防曬，避免直接裸曬。

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3. 抓時機適當補擦

嘴唇的角質相對臉部肌膚薄，加上沒有皮脂膜保護，十分的脆弱。挑選護唇膏，最好可以兼具補水及鎖水性的成分，像是植物油（例如：乳木果油、荷荷巴油...）、礦物油（例如：凡士林），如果嘴唇特別容易發炎的姐妹，要記得避開添加色素、香精的款式。再來就是塗擦護唇膏的頻率，每個人的嘴唇狀態都不同，並沒有個塗擦的次數標準，基本上如果覺得嘴巴乾就可以擦，特別是像是吃東西清潔後、卸妝後、晚上睡前，這些時候都特別容易產生乾燥，就會建議擦個護唇膏滋潤下。

4. 睡前厚敷護唇膏

嘴唇沒有皮脂膜的保護，特別容易因為外在環境如冷空氣、紫外線等因素變得乾燥，特別是夏天晚上習慣開著冷氣睡覺，姐妹們有發現醒來時嘴唇都特別乾嗎？建議睡前最後道保養步驟，可以厚敷一層凡士林或是成分溫和不刺激的護唇膏，趁著睡眠時間也滋養唇部。

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5. 避免刺激性飲食

明明都有認真在保養嘴唇，但還是一直脫皮？這可能跟平常的飲食習慣也有關係喔！太辣、太鹹、太酸的食物，如果與嘴唇直接接觸，都會對黏膜產生刺激，這也是為什麼吃完這類食物後，都會覺得嘴唇特別容易發紅、乾燥。想要養出水嫩美唇，刺激性的食物還是少碰喔！

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