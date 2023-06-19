防曬潤唇膏6大推介　Fresh、Kiehl's、The Body Shop預防唇色暗沉

若不依賴化妝、唇膏，氣色便會黯淡無光，甚至雙唇的暗沉、乾燥龜裂，更成為妝容的一大敗筆！



女孩們各個懂保養，對於防曬的觀念也相當成熟，不過除了預防臉部肌膚、身體曬黑曬傷之餘，最脆弱、容易黑色素堆積的「唇部」是否漏掉了呢？儂編整理六款溫和「防曬護唇膏」為妳維持雙唇粉嫩好氣色！

6款防曬潤唇膏推薦，唇部也要防曬！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 8

Aesop

防曬護唇霜 SPF30

以天然成分為招牌的Aesop，當然也沒有放過雙唇的呵護！這款防曬護唇霜不光擁有SPF30輕質防曬係數，更能有效過濾UVA及UVB，搭配上無添加的植萃精油潤澤配方，軟嫩雙唇同時更可成為妳的唇部防護膜！

Kiehl's

檸檬奶油護唇膏SPF30

總是對於肌膚保養很謹慎的契爾氏，旗下頻頻缺貨的檸檬奶油護唇膏妳認識了嗎？它不只有著香甜可口的氣味，以及舒適不油膩的椰子油潤澤舒緩成分，更加強了SPF30的防曬係數，作為上唇膏的打底防護再合適不過。

同埸加映：維他命C｜皮膚專家破解6大美白抗衰老迷思 濃度達25%能有效淡斑（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 19

Paula's Choice

隱形防曬護唇膏SPF50

皮膚專家Paula's Choice，高機能性的養護哲學也讓你愛不釋手嗎？這款無色、且輕薄的隱形防曬護唇膏特別添加了多樣植物油及維他命E，能有效修護霜唇肌膚、改善乾燥脫皮，而SPF50的高防曬系數，更可為妳阻擋紫外線，預防曬黑暗沉。

Addiction

防曬修護潤唇膏SPF25 / PA++

日本彩妝大師Addiction為因應妝前打底的養護需求，也以防曬為主打推出此款潤澤防曬護唇膏！輕盈的潤澤感受，滑而不油的質地，搭配上SPF25輕度防曬效力，於上唇膏前打底使用，不僅能有效撫平唇聞，更可適度預防暗沉曬黑。

同埸加映：10大必買防曬隔離霜推薦 Dior、Guerlain、Shiseido防UV同時護膚（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

Fresh

黃糖潤色護唇膏(花瓣嫩紅) SPF15

來自美國的天然保養品牌fresh，旗下的護唇系列可說是歐美人手一支的國民寶藏！粉嫩的潤色妝感，能為妳的雙唇增添好氣色，滑潤而不黏膩的觸感，搭配上SPF20的防曬係數，抵禦紫外線刺激同時，更可成為妳素顏時的好戰友！

The Body Shop

抗氧防曬潤唇膏 SPF50+ PA++++

最後一款也以溫和植物性成分為堅持的The Body Shop！其採用智利玫瑰果籽油、有機椰子油、薄荷油等多項植萃滋養配方為核心，保濕度高且帶有沁爽涼感，為雙唇保水、嫩膚之餘更能有效抵禦紫外線，預防暗沉曬傷。

延伸閱讀：

秋冬防曬要和夏天用的不一樣！美容專家親自解答3大正確觀念，室內使用瞄準xx成分更能抗老

蝴蝶袖、手臂粗的原因找到了！營養師破解5大「上肢肥胖食物」，肉食主義者要小心

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】