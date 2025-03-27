美白面膜推薦2025｜面膜大比拼 輕鬆擊退色斑/暗啞泛黃、極速去印

【美白面膜推薦2025/面膜推薦2025】步入夏日，肌膚大範圍露出，對抗紫外線就成為首要任務！不想皮膚被太陽曬得乾澀、暗啞，皮膚泛黃、色斑等問題浮現，才後悔莫及的話，日常美白護理真的少不免。特別當捱夜、皮膚狀況下降時，敷上一塊急救美白面膜，面上立即重現光澤感。



想要美白，首先要祛黃、保濕，穩定並抑制皮膚底層的黑色素，加快皮膚代謝，極速祛印、祛斑，讓皮膚透亮，打造零瑕疵白滑肌。

美白面膜推薦2025｜TTM 提提研 希俄斯乳香柔衡生物纖維面膜 3片 HK$180

單靠美白提亮並未能夠真正美白，如果想要由內到外改善皮膚，改善基底老化才能夠真正針對皮膚需要！TTM 提提研這款面膜，內含來自瑞士得獎成分「希俄斯乳香萃取」，保養功效媲美天然A醇，一次過收細毛孔、淡細紋以及控油抗老。

美白面膜推薦2025｜TTM 提提研 希俄斯乳香柔衡生物纖維面膜 3片 HK$180（Sephora）

美白面膜推薦2025｜PIXI Vitamin C Energizing Infusion Sheet Mask HK$100

由擁有超過20年化妝經驗的化妝師肩兼產品開發員Petra Strand，所創立的品牌Pixi，產品能夠針對皮膚需要而研發，這款蘊含維他命C的面膜十分合適清潔之後和使用保濕產品之前，能夠打造自然光澤的裸膚。

美白面膜推薦2025｜PIXI Vitamin C Energizing Infusion Sheet Mask HK$100（Sephora）

美白面膜推薦2025｜SHISEIDO VITAL PERFECTION 資生堂 雙效緊緻亮白修護面膜 6pcs HK$1,020

想要即時的美白功效，SHISEIDO 這款含有4MSK、「花中之后」的珍貴紅花精華、水田芥精華加上高效美白成分，能夠減少頑固黑色素，讓肌膚底層吸收高效美白成分，即時改善膚色不均。當面膜撕除時，黑色素亦隨之清除，肌膚重現明亮感。

美白面膜推薦2025｜SHISEIDO VITAL PERFECTION 資生堂 雙效緊緻亮白修護面膜 6pcs HK$1,020（SHISEIDO官網）

美白面膜推薦2025｜肌美精 超滲透3D立體面膜 4枚美白保濕 (藍) HK$88

想要保濕同時美白，肌美精這款以3D立體剪裁的面膜，男女生都可以使用，鼻翼兩側亦能夠貼服！當中蘊含高純度維他命C、膠原蛋白、檸檬精華及蜂王漿精華，能夠滲透角質深層並防止雀斑及黑斑的形成。

美白面膜推薦2025｜肌美精 超滲透3D立體面膜 4枚美白保濕 (藍) (肌美精)

美白面膜推薦2025｜彩豐行 白藜蘆醇極致美白晶鑽面膜套裝(6片) HK$61

防止皮膚變黑、變得暗黃，除了要對抗紫外線，更要抗藍光！香港製造、榮獲認證、價廉物美的自家產品著名的彩豐行，當中選用意大利天然植物美白活性因子白藜蘆醇，搭配多重保濕精華及新添加抗藍光因子blumilight，能夠將美白能量傳送至肌底層，有效提亮膚色，煥發肌膚亮采！

美白面膜推薦2025｜彩豐行 白藜蘆醇極致美白晶鑽面膜套裝(6片) HK$61 (彩豐行)

美白面膜推薦2025｜Swiss line CELL SHOCK WHITE 細胞衝擊白皙美白面膜 75mL HK$1,760

想要多效合一的面膜 ，這款具備提拉、抗皺與美白於一身的Swiss line 美白面膜，不單可以減輕現有黑色素的沉積、淡化棕色斑點，亦可以減少毛孔大小以及令膚色均勻水潤。

美白面膜推薦2025｜Swiss line CELL SHOCK WHITE 細胞衝擊白皙美白面膜 75mL HK$1,760（Swiss line官網）

美白面膜推薦2025｜Caudalie 葡萄蔓極緻亮白更新面膜 75ml HK$250

想要即時急救皮膚，溫和亮白的成份會是你最強的後盾！Caudalie 這款以 96%天然純素成分，當中蘊含葡萄蔓萃取液專利、甘醇酸以及天然果酸等成分，美白及煥膚2合1，只需10分鐘即可以溫和軟化老化角質並加速肌膚細胞更新，令你擁有明亮美肌。

美白面膜推薦2025｜Caudalie 葡萄蔓極緻亮白更新面膜 75ml HK$250 (Caudalie)

美白面膜推薦2025｜Glutanex 亮白盈潤雪肌面膜（Snow White Sheet Mask）5片 HK$150

韓國醫學美肌著名的Glutanex，蘊含高濃度抗氧化劑，集低敏、美白、縮小毛與保濕於一身，只需短短十五分鐘就可以令你重現光彩奪目。

美白面膜推薦2025｜Glutanex 亮白盈潤雪肌面膜（Snow White Sheet Mask）5片 HK$150 (Glutanex)

美白面膜推薦2025｜ALBION 健康水面膜SKIN CONDITIONER ESSENTIAL PAPER MASK N HK$250

想一次過解決多樣皮膚狀況，ALBION這款面膜，注入滿滿健康化妝水，運用獨特的「爆碎」技術萃取最濃縮的有機「北之薏仁」精華和有機「北之薏仁」精油，能夠穩定肌膚，有助表皮新陳代謝節奏回復正常、抑制黑色素生成並舒緩日曬引起的膚色泛紅，防止出現炎症、粉刺和其他肌膚問題，讓皮膚由根源散發柔嫩光澤。

美白面膜推薦2025｜ALBION 健康水面膜SKIN CONDITIONER ESSENTIAL PAPER MASK N HK$250（ALBION）

美白面膜推薦2025｜INNISFREE 活性面膜 (透亮維他命C) Vitamin C Active Mask 25ml HK$23

想要立即急救皮膚的話，性價比的紙面膜就能幫到你！INNISFREE 這款清爽亮白功效的面膜，能夠有效地阻止黑色素形成、提亮膚色並預防色斑，保護皮膚免受自由基傷害，呵護被炎夏直曬的皮膚！

美白面膜推薦2025｜XOVĒ 光透鑽肌面膜 Ultra Whitening Mask 27ml HK$480

注重美白的女生，當然要用上功效顯著、快速的產品。主打白松露護膚概念的XOVĒ，將W-TruComplex® 白松露活肌修復精萃、積雪草、海藻糖、維他命B3、荷荷巴籽油、和精氨酸等高效成份密集於面膜中。改善肌膚不穩同時提亮，只需使用1次即可有效抑制黑色素沉澱，令皮膚回復明亮光澤！

美白面膜推薦2025｜XOVĒ 光透鑽肌面膜 Ultra Whitening Mask 27ml HK$480（XOVĒ）

美白面膜推薦2025｜VALMONT 煥顏面膜 50ml HK$‌1,490

美白與抗初老都是女生必做的事！主力抗衰老的VALMONT，這款多重功效的快速修護面膜，結合磨砂與面膜於一身，能夠去角質同時提亮肌膚，提供雙重美白、嫩肌！

美白面膜推薦2025｜VALMONT 煥顏面膜 50ml HK$‌1,490（VALMONT）

美白面膜推薦2025｜ANESSA 修復光老化亮白精華 180ml HK$175

想要一支解決面部與身體美白，只需厚敷用上ANESSA 這支亮白精華，能夠在晚上修護肌膚，並在日間抑制黑色素形成；4周即有效淡化色斑與紅腫、改善膚色暗沉與不均。