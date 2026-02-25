結婚花球推薦2026｜如何挑選材質/形狀/花語？原來鈴蘭花語藏意思

結婚時的浪漫一刻，不少得婚禮花球的點綴。婚禮花球帶美好幸福的寓意，向新人送上浪漫祝福，同時花束的純淨色彩，亦為照片添上醉人氛圍。到底結婚花球如何選擇？以下為大家逐朵解開婚禮花球中，各種花種的背後花語，原來這就是必加入鈴蘭花的主要原因！



結婚花球材質、形狀、顏色

傳統的結婚花球，一般都以鮮花為主，而隨著愈多新人希望收藏留念，也會轉用乾花、保鮮花和絲花。若然使用鮮花的話，需在婚禮前一天取花，並安排人手照顧，以確保花束有充足水分。

至於形狀方面，最經典為圓形花球，簡約得來帶有法式優雅，而且密集式結構可以提高花球的結實度，減少花球因碰撞而變形。歐式花球則強調自然率性，花葉材會向左右兩邊橫向伸展，以不同長短展現層次，部分花葉還會各下垂墜，呈現出優美的弧形線條。至於韓式花球以花材的美態協調和氛圍為主，適量加入修長的花葉材，打造出層次豐富的空間、非對稱的自然美。

雖然結婚花束顏色不太受限，不過選擇時需注意避免與婚紗和婚禮場地撞色，以免變得不起眼。在教堂證婚時，色調以莊嚴神聖為主，如白色、粉紅色和香檳金色等；而選擇於草地進行婚禮時，亦可選用色調柔和的結婚花球，以增添自然飄逸的美感；晚上在室內的話，可以轉用柔和色調，並搭幾支鮮色花朵，以增添注目感覺。

結婚時的浪漫一刻，不少得婚禮捧花或花球的點綴。(IG@jamieleehair)

結婚花球不只一個？

結婚時通常都有拋花球環節，但完結之後的行程，新娘豈不沒有花球了嗎？其實，結婚花球不只有一個，一般都會訂製3個或以上，分別用於出門、行禮和拋花球，並配合不同場景，選擇各樣的花球材質。如拋花球時，可以選用絲花花球，輕身材質可以拋得更遠。而行禮時則可以提著較喜歡的花材，營造出適合兩人風格的浪漫氣氛。

結婚花球價錢大約是多少?

結婚花球一般會按選擇的花材、數量及大小而定價，鮮花一般由約700港元起，而白掌、馬蹄蘭、鈴蘭和兔尾草等，價錢預算都需要較高。個人化設計絲花一般由300港元起，如果沒有款式要求，網店價錢可能會再便宜一點。

鈴蘭的花語為「幸福歸來」。(freepik)

結婚花球花語

結婚花球寓意傳遞幸福，不同花材當然也有各種意思，以下為常見花材的花語，原來傳統花球中，通常都包括鈴蘭，是有帶有這樣的祝福！

玫瑰：愛情、浪漫

百合：百年好合、純潔、祝福

鈴蘭：幸福歸來、純潔、謙遜

滿天星：清純、浪漫

蝴蝶蘭：永结同心、幸福

鬱金香：忠誠、永恆祝福

馬蹄蘭：聖潔虔誠、尊貴、希望

白掌：祝福、幸福、一帆風順

洋桔梗：不變的愛



結婚花球推薦2026｜Orange Blooming Florist

以歐式結婚花球為主，傾向使用帶有色彩的設計，同時運用柔和調來展現出知性感覺，價錢由1,280港元起。這家花店的主理人，曾為王君韾婚禮設計結婚花球。

結婚花球推薦2026｜Orange Blooming Florist (IG@orangeblooming)

結婚花球推薦2026｜Radiant Florist

以經典法式、永生花結婚花球為主，常用玫瑰為主要花材，配搭滿天星等小花點綴，看來浪漫和優雅，亦可按新娘風格及需要設計花球。花店主理人曾替何依婷的bridal shower製作花束，同時提供生日求婚布置服務，永生花結婚花球價錢由1,288港元起。

結婚花球推薦2026｜Radiant Florist(IG@radiant_florist)

結婚花球推薦2026｜SIS.HONEY

花球款式十分多，例如鮮花束、永生花束、絲花花束、朱古力花束、波波花束及香皂花束等。較常用到莫蘭迪色調，並運用大膽的花材配搭，展現出具特色的結婚花球。這家花店是網絡熱門選擇之一，亦有貼心地準備現貨花球，結婚花球價錢一般由388起。

結婚花球推薦2026｜SIS.HONEY (SIS.HONEY官網)

結婚花球推薦2026｜Candy Tree Workshop

結婚花球以客制手作絲花為主，亦會提供車花設計服務。風格傾向復古色彩，如: 秋橙黃、灰粉、香檳、酒紅色等，花球會用大型的花朵或葉材，締造優雅的特色魅力，價錢由530港元起。

結婚花球推薦2026｜Candy Tree Workshop (Candy Tree Workshop官網)

結婚花球推薦2026｜御花店Flower Bouquet HK

花店提供婚禮場地佈置、花球、感謝花束選擇，花藝師會根據新人的禮服風格、品味和預算，預備當天所需的花材，包括單色玫瑰花、桔梗、太陽菊、向日葵、馬蹄蘭、大牡丹、小牡丹等，價錢由1,888港元起。

結婚花球推薦2026｜御花店Flower Bouquet HK (御花店Flower Bouquet HK 官網)

結婚花球推薦2026｜smileyfloris

結婚花球設計融入花藝配色，不論是暖色調、冷色調，復古風等風格都可以實現，設有襟花、手花、絲花及鮮花選擇。新人可以按自己的喜好揀選花材，如心形尤加利葉、馬蹄蘭、蝴蝶蘭、牡丹等，價錢需要直接向店舖查詢。

結婚花球推薦2026｜smileyfloris (IG@smileyfloris)

結婚花球推薦2026｜Lavish Florist

主打客製化結婚花球服務，所有的結婚花球都是每天新鮮製作，花藝師將新人的喜好、婚禮主題和色彩搭配，打造出獨一無二的花球，價錢由1,880港元起。

結婚花球推薦2026｜Lavish Florist (Lavish Florist官網)

結婚花球推薦2026｜floral_memo

近年熱門網上花店之一，提供婚禮花飾度身訂造服務，如保鮮花、乾燥花以及絲花，風格上主打柔和繽紛色系、輕復古感色調、溫暖色系、低飽和度色調等，應有盡有。款式上除了經典的圓形花球，水滴形設計亦是人氣款，價錢需要直接向店舖查詢。