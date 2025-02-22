洗面粉推薦2025｜LDK酵素洗顏粉大比併！一次過KO黑頭暗瘡+收毛孔

【洗面產品/洗面粉推薦】又來到令人煩躁、濕氣滿滿的初春。初春時份，乍暖還寒的天氣容易令皮膚狀況增生，不想被黑頭、暗瘡粉刺等影響，清潔步驟絕對要做好！想維持水潤、穩定的皮膚狀況，認真落妝、洗面才可以將臉部表面髒污洗走、平衡毛孔油脂，加上適當深層清潔才可以讓肌膚越洗越細緻。



想針對擊退黑頭、暗瘡和粉刺，必定要選擇溫和潔淨肌膚，同時去除老化角質的洗面粉！近期日本毒舌雜誌LDK亦做了相關的潔面粉評測，除了分析成分，評測中亦針對皮脂清潔力、起泡難易程度、痤瘡桿菌減少率以及使用後感等方面作檢測，大家可以參考一下！

洗面粉推薦2025｜Mediheal THE Tea Tree 毛孔洗粉 50g ¥1,870【B級評分】

來自韓國的Mediheal，最為人熟悉的產品必是皇牌針劑系列面膜。而這款綠茶毛孔洗面粉，利用粉轉泡沫技術，微型泡沫有助深入清潔毛孔中的細水灰塵及雜質。實測後發現，去污效果正常，能夠去除一定皮脂污垢，不過因為當中內含酵素、酸性成分，泡沫黏度高，伴隨硫磺氣味，或者會影響使用後感。

洗面粉推薦2025｜Mediheal THE Tea Tree 毛孔洗粉（THE ティーツリー ポア パウダーウォッシュ） 50g ¥1,870 約HK$96 （Mediheal）

洗面粉推薦2025｜SKIN SIGNAL Skin Signal White Clay 酵素潔面乳 70g ¥2,970【B級評分】

來自韓國的SKIN SIGNAL，強調溫和調和皮膚，而不是過份清潔，徹底去除皮膚污垢。白土酵素清潔系列，一共有三款，用途多變，除了平日潔面外，亦可以厚塗作為深層清潔，這款內含透明質酸與酵素，能夠補濕同時亮白、溫和去角質。實測後發現使用方便，去污效果不錯，不過容器開口較小，要注意樽口受潮的話，粉末則很難流出來。

洗面粉推薦2025｜SKIN SIGNAL Skin Signal White Clay 酵素潔面乳（스킨시그널 화이트클레이 효소클렌저 (히알루론산 각질정돈)） 70g ¥2,970 約HK$152 （SKIN SIGNAL）

洗面粉推薦2025｜KOSE Vitapuru 藥用酵素潔面粉 0.4g ¥1,540【B級評分】

KOSE 去年年尾所推出的Vitapuru系列，以「簡單實現素顏自由」為己任。系列推出後，短時間內已收獲一定好評，原因不單因為便攜的30包獨立包裝，亦因為產品通過低敏測試，同時採用高濃縮維他命C＋B精華，配搭美肌乳酸菌CPX作主打組合，有效美白及保濕。實測後更發現，成份配方相當成功，氨基酸與水反應後啟動蛋白水解酶，能夠抗炎同時針對黑頭、毛孔問題。

洗面粉推薦2025｜KOSE Vitapuru 藥用酵素潔面粉（ビタプル ディープリペア クリアパウダーウォッシュ） 0.4g ¥1,540 約HK$79（KOSE）

洗面粉推薦2025｜TWANY&me 香皂洗面 40g ¥2,750【A級評分】

不熟悉日本品牌的話，或許對TWANY&me 有所陌生，其實品牌來自花王集團（Kao）旗下，更是「貴婦彩妝」TWANY 的護膚副線。品牌設計靈感來自無需摩擦即可沖洗，以最少的步驟針對不同皮膚問題的保濕護膚品。

而這款香皂洗面雖然具備評測第二名的皮脂清潔力，能夠去除多餘的皮脂、污垢，同時防止粉刺，使用時伴隨令人愉悅的葡萄柚香氣，而且呈肥皂狀的泡沫，綿密輕盈、容易洗掉，沒有太大的皮膚負擔感。

洗面粉推薦2025｜TWANY&me 香皂洗面（トワニーアンドミー パウダーソープハグ） 40g ¥2,750 約HK$141（TWANY&me ）

洗面粉推薦2025｜Obagi C 酵素潔面粉 0.4g ¥2,420【A級評分】

​​樂敦製藥與皮膚科博士Dr. Obagi 研發創立的Obagi，以革命性維他命C保養配方，產品專門針對各種皮膚問題。如果你是初次嘗試維他命C護理的話，這款針對成人的毛孔問題的酵素潔面粉，30粒獨立包裝，成分單純，單靠泡酵素配方就能去除毛孔中的大部分污垢，就連敏感肌亦可以放心使用，讓皮膚回復滋潤，打造緊致光滑肌。

洗面粉推薦2025｜Obagi C 酵素潔面粉 0.4g ¥2,420 約HK$124（Obagi C）

洗面粉推薦2025｜Nature Republic Vitapair C酵素潔面粉 1g ¥1,870【A級評分】

Nature Republic 作為韓國多年零負評熱銷品牌，注重使用天然成分護理，這款15包獨立包裝的洗面粉，內含木瓜蛋白酶、煙醯胺、CICA、維生素 C等高效成份，伴隨柑橘香味，能夠快速起泡，解決毛孔阻塞、角蛋白阻塞等皮膚問題。

洗面粉推薦2025｜Obagi C 酵素潔面粉（オバジC 酵素洗顔パウダーDP） 0.4g ¥2,420 約HK$124（Obagi C）

洗面粉推薦2025｜ORBIS POA-TULU 黑色洗面粉 50g ¥1,490【A級評分】

榮獲「LDK Best Buy」大賞的POA-TULU 黑色洗面粉，來自日本國民保養品牌ORBIS。這款揉合三種酶（蛋白酶、木瓜蛋白酶和脂肪酶）與木炭成份的洗面粉，收獲「高水平清潔能力」的好評。實測中發現泡沫會以先軟化毛孔，再分解、吸附污垢，並收緊皮膚。三個步驟配合下，不單超容易起泡，洗後亦沒有黏膩感，能夠同時實現皮膚和身體護理，打造不受毛孔污垢干擾的光滑肌。

洗面粉推薦2025｜ORBIS POA-TULU 黑色洗面粉（POA-TULU ブラックパウダーウォッシュ） 50g ¥1,490 約HK$76（ORBIS）

洗面粉推薦2025｜Papa Recipe Tea Tree Control Enzyme Powder Cleanser 50g ¥2,190【A級評分】

Papa Recipe Tea Tree Control Enzyme Powder Cleanser是款接近皮膚酸鹼值、不含刺激性的洗面粉，成份含有茶樹葉提取物與兩種專利成分等，能夠有助於平衡皮脂，同時舒緩受刺激的肌膚，平衡油脂和水分，使肌膚保持健康。

同獲「LDK Best Buy」大賞的原因，是實測發現其展現出卓越的清潔力，與水接觸後變成濃密、柔軟的泡沫，使用後痤瘡細菌更平均激減28%！