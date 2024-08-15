霧面唇膏推薦｜啞緻同時不感乾澀！Dior、Hermès新款締造豐盈魅力

霧面唇膏推薦2024｜不少人對於霧面唇膏的印象，或留有唇乾的感覺。其實隨著配方不斷革新，霧面唇膏的保濕力有所提升，不僅帶來啞緻效果，而且會透現出自然光澤，讓唇妝更顯立體豐盈魅力。以下盤點適合今個夏天的6款霧面唇膏，色調傾向優雅和艷麗，可為整體帶來性感和熱情氛圍。



霧面唇膏推薦1. Guerlain Rouge G 寶石唇膏 約HK$620

論著色度的話，Guerlain唇膏絕不遜色。不僅可締造絲絨般亮澤，而且新配方具備89%護膚肌底成分，當中包括由百合花和杏仁油製成的百合花油，可以達致紓緩、保濕和豐盈功效，並加強唇部的健康，減少乾燥的感覺。

霧面唇膏推薦2024｜Guerlain Rouge G 寶石唇膏 (品牌官網)

霧面唇膏推薦2. Givenchy Beauty 華麗魅彩粉絲絨唇膏 HK$360

本身都喜歡使用Givenchy的唇膏，塗後自然和滋潤，適用於日常的淡妝。這款唇膏採用啞緻的絲絨質感，糅合野生芒果果仁脂，裡面豐富的維他命E，可以提升唇部的柔滑度，同時展現出細膩的啞光色彩，而且持久和保濕度不錯，可打造魅力唇妝。

霧面唇膏推薦2024｜Givenchy Beauty 華麗魅彩粉絲絨唇膏 (品牌官網)

霧面唇膏推薦3. Estée Lauder Pure Color 高清純色啞緻唇膏 HK$330

有用過Estée Lauder唇膏的話，都會覺得它擁有很好的滋潤感。這款唇膏透過粉嫩複合粒子，營造出高顯色的啞緻妝效，加上紅莓籽油、白芒花籽油及杏桃核仁油組成的鎖水複合物，讓雙唇更顯飽滿和豐盈。

霧面唇膏推薦2024｜Estée Lauder Pure Color 高清純色啞緻唇膏 (品牌官網)

霧面唇膏推薦4. Dior Beauty 傲姿唇膏 Plan de Paris系列珍藏版 HK$410 (9月1日推出)

唇膏的奢華感不只在於外殼，近年很多品牌都會唇膏上雕刻，使唇膏更具珍藏和紀念價值。就如Dior Beauty的最新唇膏，將Plan de Paris圖案細緻地刻上，可見到巴黎的地標戴高樂廣場和凱旋門，感覺非常華麗。唇膏質感也吸引，蘊含雙倍濃度花卉成分，打造出絲絨般的啞緻色澤，同時水潤顯色，予人極致舒適的感覺。

霧面唇膏推薦2024｜Dior Beauty 傲姿唇膏 Plan de Paris系列珍藏版 (品牌官網)

霧面唇膏推薦5. Hermès Beauty Rouge Hermès Lipsticks #73 Rouge Nappa HK$650 (9月1日推出)

今個秋冬Hermès繼續推出全新唇膏色調，並稍為改動唇膏殼設計，看來更具活力及和諧魅力。特別推薦色號#73，帶有紫紅色調，加上為雙唇覆上輕紗般的霧光質感，提升整體唇妝的神秘吸引魅力，同時不會過於鮮艷，締造出優雅知性的魅力。

霧面唇膏推薦2024｜Hermès Beauty Rouge Hermès Lipsticks #73 Rouge Nappa (品牌官網)

霧面唇膏推薦6. Nars Explicit赤吻緞光唇膏 HK$330

全新的Nars唇膏系列，以簡潔型格的霧光黑調外殼，締造出時尚魅力，配合全新子彈型設計，讓塗唇膏時更易掌控。唇膏特別加入奢華滋養複合物，糅合玫瑰果籽油與透明質酸，締造出高質感緞光面質地的同時，為雙唇鎖住水分。