國際唇膏日2024｜記者開箱年度必收唇膏推薦！撫平唇紋顯白顯年輕

【唇膏推介|Beauty Unbox】又到了一年一度的「7/29國際唇膏日」!不論你平日喜歡素顏示人,或對化妝充滿熱誠的精緻女生,都必定擁有一支唇膏,甚至是手袋裡必備隨身物,可見唇膏在大家心中佔重要一席位。適逢7.29國際唇膏日,女士們是時候寵愛自己入手心水唇膏。《01女生》為大家開箱以下9大人氣熱門、討論度及好評高的唇膏推薦 (排名不分先後),當中包括DIOR誘惑煥彩潤唇膏、NARS Explicit赤吻緞光唇膏、MAKE UP FOR EVER 持色唇膏等,愛美的你不能錯過!



2024上半年人氣熱賣唇膏:緊緻飽滿/深層保濕/極致持色

2024年度必收唇膏推薦|1. NARS Explicit 赤吻緞光唇膏 #805 RENDEZ-VOUS HK$330

要打造豐潤飽滿雙唇、精緻妝感,你必須要收藏一枝緞面唇膏。NARS最新Explicit赤吻緞光唇膏系列,以高質感緞光面質地展現出濃郁奪目色調。輕輕一抹,可精準勾勒出唇部輪廓。此外,唇膏注入LUXE COMFORT COMPLEX滋養複合物,配方蘊含玫瑰果籽油及透明質酸,質地輕盈之餘,更為雙唇持久鎖水。

全系列共設有28款色調,包括經典紅色、楓紅色、棕紅色、玫瑰色等。特別推介#805 迷情玫棕色,帶有少許棕調,百搭易襯不出錯,亦非常顯白,盡顯知性高級感。

2024年度必收唇膏推薦|2. BURBERRY BRIT SHINE LIPSTICK唇膏 #622 Strawberry cream HK$340

相信不少女生揀選唇膏時,都會考慮到持妝、保濕及高顏值因素。全新BURBERRY BRIT SHINE LIPSTICK唇膏系列,霜狀質地柔滑易推,即使重複塗抹都絕不黏膩。混合更結合多種天然成分,可即時為雙唇注入水分,長效保濕7小時,有效撫平唇紋及避免雙唇脫水變乾。

這系列設計靈感源自Burberry的英國文化傳統,採用半透明併啞緻金色外殼包裝,簡約時髦。共推出15款唇色選擇,包括取材自Burberry風衣顏色的 #Heritage Honey、呼應英式下午茶傳統的 #Tea Party等。想在夏日打造自然薄透妝感,不妨選擇 #622 Strawberry cream,瞬間創造美麗好氣色。

2024年度必收唇膏推薦|3. Clarins長效滋潤唇膏 #760V Pink Cranberry HK$450

想找一枝主打滋潤質感的唇膏,不妨入手Clarins這枝長效滋潤唇膏。配方含有維生素 E,具有抗氧化作用,同時舒緩粗糙雙唇。唇膏帶有緞面乳霜質地,柔滑易推,為唇部帶來柔軟無重感覺。顯色度高,持久展現亮麗光澤的妝感。

2024年度必收唇膏推薦|4. Laura Mercier 幻魅柔霧鎖水唇膏 #520 Scarlet Velvet HK$350

總是羨慕法國女生可以畫出零瑕疵、飽和豐滿的紅唇妝?Laura Mercier全新幻魅柔霧鎖水唇膏系列,在釋彩度、持色度及保濕度均取得完美平衡。獨有「高飽和釋彩微粒」配方,糅合透明質酸、法國西梅油、葡萄籽油及維他命E,保持雙唇長效舒適,帶來16小時極致保濕的鎖水持色美唇效果。

全系列共有12款色調,如粉調、蜜桃調、莓果調等。想打造經典法式紅唇,必須選擇紅調的#520 Scarlet Velvet,可有效覆蓋暗沉唇色,締造絲絨細膩的微霧妝效,散發出性感的女人味。

2024年度必收唇膏推薦|5. CLÉ DE PEAU BEAUTÉ 完美亮澤潤唇膏 #Neutral Pink HK$330

打造完美唇妝的關鐽是保持嘴唇狀態良好,建議大家在塗抹唇膏前以潤唇膏打底,修正暗沉唇色並撫平唇紋,讓後續唇色更自然均勻。CLÉ DE PEAU BEAUTÉ 潤唇膏蘊含多種草本油分、甘草及油棕提取結合物,有效緊緻保濕,改善唇部乾裂。

系列設有三種色調,皆有獨特香氣及觸感,並具備潤唇、淡化唇色及唇部底霜功效。想作妝前保養打底之用,可選擇 #Neutral Pink,自然唇色適用於各種膚色,一抹即可均勻唇色,素顏人士必備。

2024年度必收唇膏推薦|6. KANEBO ROUGE STAR VIBRANT 持色水嫩活力唇膏 #V11 Quiet Beat HK$290

夏日唇妝多以紅潤持久、水嫩亮澤為主,KANEBO 持色水嫩活力唇膏採用Vibrancy Lasting 技術及5R Vibrant Base配方,保持色彩持久明亮。同時,透過鎖水效果保護雙唇免受乾燥龜裂困擾,由內而外出紅潤水光感,實現持久不脫妝、豐盈有彈性的唇妝。

全系列一共有19色,柔和色及灰調色更是夏日熱賣色調。想入手一枝易配襯、高級又顯白的裸色唇膏,為你推介 #V11 Quiet Beat。柔和的桃米色,與亞洲女生的膚色相融,一抹瞬增好氣息。粉色珍珠粉若隱若現,營造透明感之餘,亦可突顯雙唇自然形狀,看起來飽滿豐盈,更顯年輕。

2024年度必收唇膏推薦|7. MAKE UP FOR EVER ROUGE ARTIST FOR EVER 絹光持色唇膏 #170 ROSE FLAIR HK$240

相信喜歡彩妝的女生都對MAKE UP FOR EVER絕不感陌生,品牌繼推出ROUGE ARTIST霧光唇膏後,今年再推出ROUGE ARTIST FOR EVER 絹光持色唇膏。獨特子彈形狀設計,更精準重塑雙唇線條,讓你毫不費力打造專業級唇妝。配方蘊含百香果籽油及椰子油,大大提升滋潤保濕效能,持續保濕6小時,帶來高達16小時持色度及24小時舒適感。

另外,色調選擇多達20款,從柔和粉調到鮮明紅調都一應俱全,滿足不同膚色人士需要。近年玫瑰色調大熱,不妨入手帶暖色調的 #170 ROSE FLAIR,暖調玫瑰色色調柔和,效果百搭,更有助提亮修正膚色,散發紅潤好氣色。

2024年度必收唇膏推薦|8. RMK Dewy Melt Lip Color光感透亮唇膏 #10 Sakura Sheen HK$290

鍾情日系妝容的健康光澤、天然透亮妝感的你必須要擁有!RMK光感透亮唇膏採用持久鎖色技術,可根據唇部水分反應改變塗膜狀態,緊密貼合雙唇。配方蘊含清透亮澤粉末、透明質酸、荷荷芭油及柔軟蠟成分,塗抹感順滑之餘,帶來明亮清新的光澤及豐盈的水潤感。

全系列12色調,每色都適合日常使用,為造型增添時尚感。想「一枝唇膏走天涯」的你,可以入手#10 Sakura Sheen。帶有裸粉色調的淡粉紅色唇膏,百搭易襯,任何日子、妝容都適合,擦上後散發自然高雅氣質。

2024年度必收唇膏推薦|9. DIOR 誘惑煥彩潤唇膏 #001 Pink HK$340

一枝多用途的有色潤唇膏,既可單獨使用,亦可作為唇部底霜,絕對懶人恩物。DIOR 這枝誘惑煥彩潤唇膏,糅合Color Reviver喚醒唇色科技,能直接與唇部的水潤度產生反應,打造個人化唇色,效果長達6小時。蘊含97%天然成分,獨特配方更注入櫻桃油,持續24小時水潤保濕,告別乾燥感。

全系列設18色調,配上充滿少女感的半透明粉紅色外殼設計,相當吸引。日常多以淡妝、素顏示人的話,可以選擇 #001 Pink,淺粉色色調與可膚色互相融合,低調地散發唇部的健康自然色澤。