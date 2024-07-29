國際唇膏日2024｜記者開箱年度必收唇膏推薦！撫平唇紋顯白顯年輕

【唇膏推介｜Beauty Unbox】又到了一年一度的「7/29國際唇膏日」！不論你平日喜歡素顏示人，或對化妝充滿熱誠的精緻女生，都必定擁有一支唇膏，甚至是手袋裡必備隨身物，可見唇膏在大家心中佔重要一席位。適逢7.29國際唇膏日，女士們是時候寵愛自己入手心水唇膏。《01女生》為大家開箱以下9大人氣熱門、討論度及好評高的唇膏推薦 (排名不分先後)，當中包括DIOR誘惑煥彩潤唇膏、NARS Explicit赤吻緞光唇膏、MAKE UP FOR EVER 持色唇膏等，愛美的你不能錯過！



2024上半年人氣熱賣唇膏：緊緻飽滿/深層保濕/極致持色

2024上半年人氣熱賣唇膏：緊緻飽滿/深層保濕/極致持色 (張懿慧 攝)

2024年度必收唇膏推薦｜1. NARS Explicit 赤吻緞光唇膏 #805 RENDEZ-VOUS HK$330

要打造豐潤飽滿雙唇、精緻妝感，你必須要收藏一枝緞面唇膏。NARS最新Explicit赤吻緞光唇膏系列，以高質感緞光面質地展現出濃郁奪目色調。輕輕一抹，可精準勾勒出唇部輪廓。此外，唇膏注入LUXE COMFORT COMPLEX滋養複合物，配方蘊含玫瑰果籽油及透明質酸，質地輕盈之餘，更為雙唇持久鎖水。

全系列共設有28款色調，包括經典紅色、楓紅色、棕紅色、玫瑰色等。特別推介#805 迷情玫棕色，帶有少許棕調，百搭易襯不出錯，亦非常顯白，盡顯知性高級感。

2024年度必收唇膏推薦｜1. NARS Explicit 赤吻緞光唇膏 #805 RENDEZ-VOUS HK$330 (張懿慧 攝)

2024年度必收唇膏推薦｜2. BURBERRY BRIT SHINE LIPSTICK唇膏 #622 Strawberry cream HK$340

相信不少女生揀選唇膏時，都會考慮到持妝、保濕及高顏值因素。全新BURBERRY BRIT SHINE LIPSTICK唇膏系列，霜狀質地柔滑易推，即使重複塗抹都絕不黏膩。混合更結合多種天然成分，可即時為雙唇注入水分，長效保濕7小時，有效撫平唇紋及避免雙唇脫水變乾。

這系列設計靈感源自Burberry的英國文化傳統，採用半透明併啞緻金色外殼包裝，簡約時髦。共推出15款唇色選擇，包括取材自Burberry風衣顏色的 #Heritage Honey、呼應英式下午茶傳統的 #Tea Party等。想在夏日打造自然薄透妝感，不妨選擇 #622 Strawberry cream，瞬間創造美麗好氣色。

2024年度必收唇膏推薦｜2. BURBERRY BRIT SHINE LIPSTICK唇膏 #622 Strawberry cream HK$340 (張懿慧 攝)

2024年度必收唇膏推薦｜3. Clarins長效滋潤唇膏 #760V Pink Cranberry HK$450

想找一枝主打滋潤質感的唇膏，不妨入手Clarins這枝長效滋潤唇膏。配方含有維生素 E，具有抗氧化作用，同時舒緩粗糙雙唇。唇膏帶有緞面乳霜質地，柔滑易推，為唇部帶來柔軟無重感覺。顯色度高，持久展現亮麗光澤的妝感。

2024年度必收唇膏推薦｜3. Clarins長效滋潤唇膏 #760V Pink Cranberry HK$450 (張懿慧 攝)

2024年度必收唇膏推薦｜4. Laura Mercier 幻魅柔霧鎖水唇膏 #520 Scarlet Velvet HK$350

總是羨慕法國女生可以畫出零瑕疵、飽和豐滿的紅唇妝？Laura Mercier全新幻魅柔霧鎖水唇膏系列，在釋彩度、持色度及保濕度均取得完美平衡。獨有「高飽和釋彩微粒」配方，糅合透明質酸、法國西梅油、葡萄籽油及維他命E，保持雙唇長效舒適，帶來16小時極致保濕的鎖水持色美唇效果。

全系列共有12款色調，如粉調、蜜桃調、莓果調等。想打造經典法式紅唇，必須選擇紅調的#520 Scarlet Velvet，可有效覆蓋暗沉唇色，締造絲絨細膩的微霧妝效，散發出性感的女人味。

2024年度必收唇膏推薦｜4. Laura Mercier 幻魅柔霧鎖水唇膏 #520 Scarlet Velvet HK$350 (張懿慧 攝)

2024年度必收唇膏推薦｜5. CLÉ DE PEAU BEAUTÉ 完美亮澤潤唇膏 #Neutral Pink HK$330

打造完美唇妝的關鐽是保持嘴唇狀態良好，建議大家在塗抹唇膏前以潤唇膏打底，修正暗沉唇色並撫平唇紋，讓後續唇色更自然均勻。CLÉ DE PEAU BEAUTÉ 潤唇膏蘊含多種草本油分、甘草及油棕提取結合物，有效緊緻保濕，改善唇部乾裂。

系列設有三種色調，皆有獨特香氣及觸感，並具備潤唇、淡化唇色及唇部底霜功效。想作妝前保養打底之用，可選擇 #Neutral Pink，自然唇色適用於各種膚色，一抹即可均勻唇色，素顏人士必備。

2024年度必收唇膏推薦｜5. CLÉ DE PEAU BEAUTÉ 完美亮澤潤唇膏 #Neutral Pink HK$330 (張懿慧 攝)

2024年度必收唇膏推薦｜6. KANEBO ROUGE STAR VIBRANT 持色水嫩活力唇膏 #V11 Quiet Beat HK$290

夏日唇妝多以紅潤持久、水嫩亮澤為主，KANEBO 持色水嫩活力唇膏採用Vibrancy Lasting 技術及5R Vibrant Base配方，保持色彩持久明亮。同時，透過鎖水效果保護雙唇免受乾燥龜裂困擾，由內而外出紅潤水光感，實現持久不脫妝、豐盈有彈性的唇妝。

全系列一共有19色，柔和色及灰調色更是夏日熱賣色調。想入手一枝易配襯、高級又顯白的裸色唇膏，為你推介 #V11 Quiet Beat。柔和的桃米色，與亞洲女生的膚色相融，一抹瞬增好氣息。粉色珍珠粉若隱若現，營造透明感之餘，亦可突顯雙唇自然形狀，看起來飽滿豐盈，更顯年輕。

2024年度必收唇膏推薦｜6. KANEBO ROUGE STAR VIBRANT 持色水嫩活力唇膏 #V11 Quiet Beat HK$290 (張懿慧 攝)

2024年度必收唇膏推薦｜7. MAKE UP FOR EVER ROUGE ARTIST FOR EVER 絹光持色唇膏 #170 ROSE FLAIR HK$240

相信喜歡彩妝的女生都對MAKE UP FOR EVER絕不感陌生，品牌繼推出ROUGE ARTIST霧光唇膏後，今年再推出ROUGE ARTIST FOR EVER 絹光持色唇膏。獨特子彈形狀設計，更精準重塑雙唇線條，讓你毫不費力打造專業級唇妝。配方蘊含百香果籽油及椰子油，大大提升滋潤保濕效能，持續保濕6小時，帶來高達16小時持色度及24小時舒適感。

另外，色調選擇多達20款，從柔和粉調到鮮明紅調都一應俱全，滿足不同膚色人士需要。近年玫瑰色調大熱，不妨入手帶暖色調的 #170 ROSE FLAIR，暖調玫瑰色色調柔和，效果百搭，更有助提亮修正膚色，散發紅潤好氣色。

2024年度必收唇膏推薦｜7. MAKE UP FOR EVER ROUGE ARTIST FOR EVER 絹光持色唇膏 #170 ROSE FLAIR HK$240 (張懿慧 攝)

2024年度必收唇膏推薦｜8. RMK Dewy Melt Lip Color光感透亮唇膏 #10 Sakura Sheen HK$290

鍾情日系妝容的健康光澤、天然透亮妝感的你必須要擁有！RMK光感透亮唇膏採用持久鎖色技術，可根據唇部水分反應改變塗膜狀態，緊密貼合雙唇。配方蘊含清透亮澤粉末、透明質酸、荷荷芭油及柔軟蠟成分，塗抹感順滑之餘，帶來明亮清新的光澤及豐盈的水潤感。

全系列12色調，每色都適合日常使用，為造型增添時尚感。想「一枝唇膏走天涯」的你，可以入手#10 Sakura Sheen。帶有裸粉色調的淡粉紅色唇膏，百搭易襯，任何日子、妝容都適合，擦上後散發自然高雅氣質。

2024年度必收唇膏推薦｜8. RMK Dewy Melt Lip Color光感透亮唇膏 #10 Sakura Sheen HK$290 (張懿慧 攝)

2024年度必收唇膏推薦｜9. DIOR 誘惑煥彩潤唇膏 #001 Pink HK$340

一枝多用途的有色潤唇膏，既可單獨使用，亦可作為唇部底霜，絕對懶人恩物。DIOR 這枝誘惑煥彩潤唇膏，糅合Color Reviver喚醒唇色科技，能直接與唇部的水潤度產生反應，打造個人化唇色，效果長達6小時。蘊含97%天然成分，獨特配方更注入櫻桃油，持續24小時水潤保濕，告別乾燥感。

全系列設18色調，配上充滿少女感的半透明粉紅色外殼設計，相當吸引。日常多以淡妝、素顏示人的話，可以選擇 #001 Pink，淺粉色色調與可膚色互相融合，低調地散發唇部的健康自然色澤。