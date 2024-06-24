多用途彩妝｜唇膏不能用於眼影？化妝師親解迷思、選購必睇這色調

多用途彩妝推薦｜出門旅遊最著重行李精簡，以騰出更多空間來擺放「戰利品」。而多用途彩妝品，便能減少帶備的化妝品，無論化妝或補妝時，都更為方便。最常見的多途化妝品，便是可用作眼影、胭脂和唇膏的彩妝盤，《01女生》特別邀請化妝師Mandy Yim，分享當中的優缺點和成分資訊，到底「唇膏不能亂用在眼皮上」一說，是否屬實？



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的重量、實用程度、持妝程度、顯色程度以及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

《01女生》4位記者為大家推介最愛的多用途彩妝產品，當中包括By Terry、GUCCI Beauty 、Too cool for school、GUCCI Beauty、Laura Mercier及Hourglass Cosmetics。另外，亦會加入評測結果，詳見>>>多用途彩妝推薦2024｜記者評測5彩妝Hourglass實用、這款新手必入<<<

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多用途彩妝品能減少帶備的化妝品，無論化妝或補妝時，都更為方便。(freepik)

多用途彩妝推薦｜同時適用眼影、胭脂和唇膏的亞洲人專屬色調

要多用途化妝盤能夠同時用於眼影、胭脂和唇膏，色調需要一致和諧，才能打造更多妝容組合。Mandy Yim提到，適合亞洲人的3款色調，為珊瑚桃色、肉桂茶色和乾燥玫瑰，大家挑選多用途彩妝盤時，不妨考慮這些款式。

要多用途化妝盤能夠同時用於眼影、胭脂和唇膏，色調需要一致和諧。(張懿慧攝)

多用途彩妝推薦｜「唇膏不適用於眼影」？

曾有「唇膏不適用於眼影」一說，不少人認為霜狀質感，或會對眼皮構成負擔，以及傷及眼周肌膚。Mandy Yim便解開這個迷思，認為唇膏質感不影響眼皮，反而霜狀款較粉狀更易變質和滋生細菌，「若然沒有留意衛生情況，則有機會令皮膚出現敏感。」她亦提醒，在潮濕天氣下，更要妥善收納化妝品及檢視化妝品有沒有過期或變質。

▽▽▽ 瞭解眼影、胭脂和唇膏的成分和質地 ▽▽▽

眼影：常用色調為啡色；常見質地則為霧面、珠光和閃片。

胭脂：常用色調為偏橙或偏粉調；常見質地則為霧面、珠光和膏狀。

唇膏：常用色調為豆沙色；常見質地則為啞面、緞面和珠光。



瞭解眼影、胭脂和唇膏的成分和質地。(張懿慧攝)

多用途眼影唇膏盤的優缺點

使用多用途眼影唇膏盤各有優劣，Mandy Yim認為，它擁有多功能功效，使用更方便，並亦能輕鬆完成妝容。而且攜帶方便，尤其外出旅行，能減少攜帶化妝品的數量，節省行李空間，亦方便補妝。不過，她亦同時指出，由於色調較精簡，襯搭造型有局限性，而且需格外注意衛生，因眼影粉或有機會容易沾到唇膏格，故使用時需特別留意。