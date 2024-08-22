化妝工具推薦2024｜化妝掃大評比！LDK評測7粉底掃 哪款必入手？

【化妝工具推薦/化妝掃推薦】想化出完美妝容，挑選合適的護膚品、化妝品外，其實仍有一個重要因素。工欲善其事，必先利其器，化妝工具亦會影響上妝，決定成敗！化妝工具既有刷具、粉撲，又有美妝蛋，到底應該入手那一款化妝工具？



正在考慮入手什麼化妝工具的話，近日日本美容雜誌《LDK the beauty》實測了7款粉底刷，評測中利用粉底液與粉餅，以作檢測貼膚度、融合度與使用後感，立即了解以下結果！

化妝掃推薦2024：1. 熊野筆化粧粉底掃【C級評分】

來自日本廣島縣的「熊野筆」，主打毛質纖細，自江戶時期興起，不論毛筆、畫筆、刷筆都有生產。雖然作為做筆老牌，但經過實測後發現筆毛偏向捲曲，令整體貼膚度一般，應用於液體底妝較好發揮。

化妝掃推薦2024：熊野筆化粧粉底掃スタンダードプロダクツファンデーションブラシ 熊野筆化粧筆 ¥1,100（熊野筆）

化妝掃推薦2024：2. SHOBIDO 妝美堂化妝刷 【B級評分】

妝美堂自1948年創業至今，又一日本知名刷具品牌。這款化妝刷乍看之下是平方掃，其實是款特殊形狀的三角刷掃。因著特殊剪裁，所以能夠對應不同臉部位置上妝，但是亦會因為使用角度、臉型不同等因素，影響貼膚度、融合度，是一款使用落差異感較大的刷具。

化妝掃推薦2024：3. welcia化妝刷【B級評分】

在日本擁有1,000間以上分店的連鎖藥妝店 welcia藥行，發行了自家品牌 welcia，當中的平價化妝掃系列，深受不少日本女生歡迎。而這款3D粉底刷，更是覆蓋範圍廣、遮瑕力不錯，不過因為斜邊剪裁，需要一些上妝技巧才能令底妝推得均勻。

化妝掃推薦2024：welcia化妝刷 ブラシはいらないそう思う人に使ってほしいフェイスブラシ ¥1,980(IG@karadatokurashi_welcia)

化妝掃推薦2024：4. SHISEIDO HASU FUDE 書道粉底化妝掃 HK$280 【A級評分】

如果追求貼膚與遮瑕力的話，SHISEIDO 這款HASU FUDE 書道粉底化妝掃，扁平斜角的剪裁，加上毛掃密度高，能夠一支應付液質以及粉末化妝品，完美貼合五官；令上妝更易控制、更精準。

化妝掃推薦2024：5. chasty 化妝掃【A級評分】

與日本國民品牌CEZANNE、ROSY ROSA同集團的Chasty，提供不同美容工具小物。而這款平頂掃的獨特之處是，有三個不同的角落設計，能夠輕鬆對應不同細節，打造自然美肌。

化妝掃推薦2024：chasty 化妝掃 ¥1,100（chasty ）

化妝掃推薦2024：6. MAKEL 化妝掃【A級評分】

想要輕鬆撫平肌膚，打造均勻、自然妝容的話，可以入手這支MAKEL 化妝掃。這款粉底掃，能夠輕鬆打造貼膚的輕薄底妝。

化妝掃推薦2024： MAKEL 化妝掃 ¥750（Kirei＆co. ）

化妝掃推薦2024：7. Kirei＆co. 多粉底化妝掃【A級評分】

去年登場的彩妝保養品牌Kirei&co.，以超親民價錢以及高質質量，完美登上今次LDK必買的榜首！這款多粉底化妝刷，適用於所有粉底與皮膚，而且橢圓形能夠緊貼肌膚，早八短時間亦可以輕鬆塗抹，打造美麗、自然的光澤底妝。