化妝工具｜記者實試9款底妝工具：粉撲大比併 梳乎厘粉撲一試愛上

【化妝工具/美妝工具】想化出最完美的妝容，除了要嚴選好用、顯色的化妝品，更要用對化妝工具與手法。化妝工具推陳出新，由為人熟悉的粉撲、刷具，改革材質與形狀，變成Beauty Blender美妝蛋、梳乎厘粉撲等新式化妝工具，亦引來不少評語。到底改革能否帶來便利？今次記者就實試了9款美妝工具，包括手指粉撲、梳乎厘粉撲、底妝抹刀等。



化妝工具大比併！今次實試9款美妝工具 (李樂瑤 攝)

實試美妝工具：手指粉撲

當Beauty Blender美妝蛋面世美妝界時，引來不少迴響。全因它用途多多，由底妝、胭脂、眼妝到定妝都能靠小巧一顆解決，輕鬆營造薄透、自然的妝效。以為美妝蛋會繼續稱霸粉撲時，社交平台上不少YouTuber 以及美妝博主都大讚手指粉撲的使用感受非常好。

台灣旅行時大手買入solone 的粉撲，加上LOG-ON 購入的ROSYROSA，直接來個粉撲大比併！ (李樂瑤 攝)

筆者被不同分享吸引，早前台灣旅遊時就入手一堆手指粉撲，由方形、扇型、圓型、水滴型到多角型都有。也許大多是同品牌出品，使用感覺較為類似，厚實的粉撲質地，像梳乎厘般鬆軟、有彈性，手握緞帶鬆緊適中，能夠均勻塗開化妝品，畫出無刷痕又自然的效果。

實試美妝工具：刷具

除了手指粉撲，韓國亦興起一些另類刷具，例如：粉底抹刀、防曬掃、矽膠唇掃等。作為愛美女生，當然要一試到底，從不同網購平台買入這些大熱單品，試後亦感到驚喜！

實試美妝工具｜1. 底妝抹刀



Solone透肌底妝雙頭抹刀 17g NT$160 折約HK$38 (李樂瑤 攝)

原來以為一把不鏽鋼刀具沒有什麼亮點，誰知一用就愛上，難怪化妝師們紛紛力讚粉底抹刀。以往要用手指點開粉底液再上面，容易令粉底氧化，更容易令粉底愈上愈厚重。利用抹刀反而能夠平均控制粉底用量，打造輕透服貼妝容，而且衛生程度較高，減緩產品氧化速度。

實試美妝工具｜2. 遮瑕掃



有留意中國美妝的話，應該對「口紅一哥」直播播主李佳琦並不陌生，他不時會分享美妝好物，當中分享的＃270遮瑕掃更是爆紅。筆者以往習慣用手指點開遮瑕液，自從轉用遮瑕盤後，手指推開容易上粉過多、容易沾上指紋或卡粉，令妝容變得厚重。試用圓頭化妝掃後，因其密毛圓頭設計，十分合適上霜膏狀或粉狀產品，比手指或平頭更能觸及細微部位，遮瑕力更強。

實試美妝工具｜3. 唇掃



橡膠唇掃 HK$39 (李樂瑤 攝)

近年流行豐盈而光澤的水光唇、兔子唇妝，想畫出暈染均勻又自然的唇妝，除了可以利用多款唇部產品，更可以利用工具，只得一支唇膏或唇釉亦可打造層次感。這款唇掃以軟矽膠材質打造，比起毛質或小形刮掃更易清潔，唇蜜、膏狀、液狀都可以使用。圓頭加上微斜面，能夠貼合嘴型並模仿手指膚感，做到完全無痕、均勻妝效，只需數秒即可拍開十分方便。

實試美妝工具｜4. 防曬化妝掃



防曬以及調色底霜都有專用化妝掃？早上趕忙化妝最怕上妝一噠噠，輕則防曬不均勻，嚴重更會影響後續上妝。購入了這款薄形斜角的化妝掃之後，的確比徒手上妝更能均勻塗抹以及貼合肌膚，感覺上產品亦比較容易吸收，可以納為早八不可或缺的化妝好物！