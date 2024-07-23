網絡大熱美妝小幫手？記者實測4款上妝工具：眼睫毛印章超中伏？

化妝界日新月異，無論化妝品、護膚品或是美妝工具等，不時都會推出新產品，加上自媒體、短影片盛行，很容易就會被網友或美妝博主分享吸引而「燒」到！記者留意到近期有數款化妝工具，聲稱懶人、化妝新手恩物，可以減省不少化妝時間，隨之引起熱烈討論，網絡上褒貶不一。到底化妝工具真的是美妝小幫手或是智商稅呢，今次就實試評比以下那款好用、那款中伏吧！



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網絡大熱美妝小幫手？記者實測4款上妝工具！（李樂瑤 攝）

實試美妝工具：毛穴撫子涼感精華棉噴霧 HK$138

夏日最怕護膚品黏笠，要解決皮膚困擾，濕敷面膜、去角質、收細毛孔絕對是必做的事。毛穴撫子這款涼感精華棉噴霧大受歡迎，噴霧將涼感收毛孔精華與化妝棉合而為一，能夠針對毛孔粗大、痘痘的問題。

雖然這款噴霧已經是4年前的產物，近期再被網民們重新翻推，仍無阻產品的討論度。一開始用的時候，不太控制到噴霧距離，令棉體無法成功成形。但是多用數次之後，一噴即轉化成凝固狀的「化妝棉」的用法相當便利。另外化妝棉的觸感軟柔，相當療癒；特別是炎夏外出時，能夠一次過降溫同時補濕！

LOG-ON 購入的毛穴撫子涼感精華棉噴霧，夏日降溫、外出用也算不錯（李樂瑤 攝）

實試美妝工具： ASTRAEA V. 畫眉工具模 HK$98

畫眉看似簡單，但其實當中大有學問，如果眉形太生硬死板或是顏色控制不當，亦容易影響五官以及妝感。想轉換或改善妝容的話，善用小工具就可以輕鬆定位、方便描畫。

LOG-ON 購入的ASTRAEA V. 畫眉工具模性價比不俗，一套6款又易收藏（李樂瑤 攝）

雖然對於濃眉或曾經紋繡眉的女生而言，畫眉工具未必十分有用，但對於早八趕時間、化妝新手或手殘女生則是不可多得的恩物。這款ASTRAEA V. 畫眉工具模，一套有6款眉毛模具，配合卡套式收納，旅行或補妝都可以用到。加上柔膠質地製造，貼膚之餘方便清潔方便。

實試美妝工具：日豚百貨磁吸眼睫毛 HK$39

要打造精緻眼妝，單靠眼睫毛膏刷出的眼睫毛或不夠立體，但黏貼式假眼睫毛又十分考驗技術，選錯款式除了會弄花眼妝，一不小心更會令妝感變得俗氣又老套！筆者之前亦試過植眼睫毛，但感覺仍是明顯濃妝，與本身妝感不太融合，所以一直很想試到「命定眼睫毛」。

網上平台隨意入手磁吸眼睫毛竟交足「智商稅」（李樂瑤 攝）

眼見假眼睫毛款式愈出愈多，由分段式眼睫毛、磁吸眼睫毛到無膠式眼睫毛都有。今次筆者在網上選擇了這款磁吸眼睫毛，但結果卻大失所望！一開包裝雖有磁吸，但上眼後不單會有空隙，磁力亦不夠支撐上眼。想體會到效果，更需要另外再以假眼睫毛膠水幫助，可能是單一產品問題或事前準備功夫不足、選錯品牌，今次真的交足了「智商稅」。

實試美妝工具：眼睫毛印章 HK$29

想化出太陽花般的眼妝，上下眼睫毛都需要落足心思。網絡上興起眼睫毛印章，聲稱是「手殘黨救星」，不單可以無限次循環使用，輕輕一壓即可以擁有持妝一整天、均勻的睫毛。

眼睫毛印章只有印台，印泥又無法以化妝品代替，十分雞肘 （李樂瑤 攝）

理想很豐滿、現實很骨感，今次在眼睫毛一環上交足了「智商稅」，選擇了一款只有工具沒有印泥的眼睫毛印章。雖然曾以眼線筆、眉筆等代替印泥，但上眼後效果不顯著。