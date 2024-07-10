美白精華推薦2024｜LDK精選6高效淡斑美白精華：擊退暗黃同時美膚

【美白精華推薦/美白精華液推薦】紫外線的追擊，並不是只在睛天與夏日，保護皮膚、維持亮白肌可以說是一年四季都必做的事！想要打造清透白滑美肌，擊退黑色素更是日常護理中重要的一環。要一次過淡斑、美白、擊退暗黃，較高濃度的美白精華則會是不錯之選。



日本美容雜誌《LDK the beauty》最近實測了6款美白精華，評測中以美白等級 、成分、融合度以及使用後感等方面作檢測。立即了解那款美白精華好用、那款美白精華必買！

（產品功效只供參考 美白效果因人而異）

美白精華推薦2024：1. Kiehl’s 醫學維C淡斑精華 30ml HK$585【第6位】

提到美白精華，不少人都會聯想起醫學品牌的Kiehl’s，而這支聲稱能夠一次解決凹凸洞、毛孔、痘印以及色斑等多種皮膚困擾，相信不少人都會想像到底真的這麼神奇？

實測後發現使用感受良好，質地快速吸收，結果亦顯示能夠抑制黑色素大幅形成及積聚，而且保濕活性配方配合高穩定性活性維他命C，能夠美白、去角質同時令皮膚更柔軟。

美白精華推薦2024：Kiehl’s 醫學維C淡斑精華 30ml HK$585【第6位】（Kiehl’s）

美白精華推薦2024：2. ORBIS 淨擊幻白精華 Advanced Brightening Serum 36ml ¥4,950 約HK$290【第5位】

作為POLA集團旗下的ORBIS，這款幻白精華含有日本官方認可的最新淨白成分，更是日本國內市面上唯一以其為主成分的淨白保養品，聲稱能夠讓肌膚主動制黑，打造彷彿由內透光的體質。實測發現當中成分相當優異，植萃以及淨白成分果真不假，有效抑制黑色素、斑點增加。

美白精華推薦2024：ORBIS 淨擊幻白精華 Advanced Brightening Serum 36ml ¥4,950 約HK$290【第5位】（ORBIS）

美白精華推薦2024：3. ALBION 透明新美白美容液 40ml ¥8,800 約HK$427 【第4位】

ALBION 的日式護理哲學相當獨特，主打「先乳液後化妝水」，讓後續護理更為吸收，整體皮膚體驗更為舒適。而這款花香調的美白美容液，實測結果顯示溫和但有效，美白活性成分能夠輕易滲透入皮膚角質層，發揮作用並抑制黑色素的產生並防止晒傷引起的斑點和雀斑，整體皮膚都得到提升。

美白精華推薦2024：ALBION 透明新美白美容液 40ml ¥8,800 約HK$427 【第4位】（ALBION）

美白精華推薦2024：4. DUO 藥用美白抗皺精華液 30ml ¥7,040 約HK$341 【第3位】

如果想要多效合一的美白精華，DUO 這款以細胞美容概念，促進膠原蛋白的精華就再也合適不過！實測顯示當中的W藥用活性成分、甘草酸二鉀、美白活性成分（煙醯胺）能夠同時達到美白、保濕以及改善皺紋的效用，打造柔軟豐滿肌，連敏感肌都可以安心使用。

美白精華推薦2024： DUO 藥用美白抗皺精華液 30ml ¥7,040 約HK$341 【第3位】（DUO）

美白精華推薦2024：5. POLA 最新White Shot 美白精華液 25ml ¥16,500 約HK$800【第2位】

想要高效美白的話，POLA這款濃稠水狀的精華液，能夠鎖定黑色素，預防老年斑和雀斑生成的精華。實測後可以說是用產品表明實力，雖然價格昂貴但相當可靠，能夠輕鬆深入皮膚、到達真皮層，更獲得袪斑淡黃的最高分數，減淡達27.5％！

美白精華推薦2024： POLA 最新White Shot 美白精華液 25ml ¥16,500 約HK$800【第2位】（POLA）

美白精華推薦2024：6. ETVOS 美白淨透精華 50ml ¥5,940 約HK$288【第1位】

作為必買之選，ETVOS 作為天然純礦彩妝品牌，能夠針對敏感肌的需求，能夠徹底解決滯留、殘留在肌膚中的黑色素成分，提供高效修護同時美白功效。實測顯示整體數字都有明顯減少，美白、保濕以及去暗沉的作用均榮獲最佳獎項！