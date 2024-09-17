空瓶推薦｜記者實試分享十大護膚空瓶：必買洗面粉、美白護膚好物

【空瓶推介/評測】天氣雖然仍是高溫未降，不知不覺今年已走到最後一個季度，春夏用過的護膚、美妝產品亦紛紛見底，還在考慮回購續瓶或是試試新產品的話，不妨參考真人實試分享，直接以行動說話，以空瓶表達出說服力！



眾多美妝護膚產品中，最能夠感受功效的必定會是護膚類別，只需很短時間就可以分別好壞。記者今次實試評測不同品牌的護膚產品，由洗臉、落妝到防曬都有，想知道那一款是實力之最，即管看看用後感及產品功效吧！

記者實試分享十大護膚空瓶!（李樂瑤 攝）

空瓶推介： 1. 日本SI-02 藍銅胜肽面膜 500ml HK$188

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



筆者素來喜愛Gel Mask，能夠輕鬆Multi-Tasking可以一邊護膚、一邊執屋或走動。這款來自日本醫學美容品牌，多種高效生長因子成份而成，能夠保濕同時加快皮膚修復。特別推薦在户外日曬一整日或針清後厚敷使用，能夠感受皮膚顯著有改善，毛孔收細及提亮。而且一大罐美容院裝十分抵用，隔日厚敷亦毫不心痛！

空瓶推介： 2. Dermacept CC 維他命C草本多效修護化妝水 Complete Conditioning Lotion 150ml HK$250

推薦程度：⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️



夏日炎炎，繁密的户外活動加上短䄂衣裳，毒辣的太陽容易曬黑皮膚。除了防曬，美白護理亦必不可少。因為之前一直使用的化妝水略感無效，經朋友介紹後轉用這支含有維他命 C 與草本成份的化妝水，雖然色班未見有大幅改善，驚喜發現用在頸、手臂上能夠有提亮、平衡膚色的功效。

空瓶推介：Dermacept CC 維他命C草本多效修護化妝水 Complete Conditioning Lotion 150ml HK$250（李樂瑤 攝）

空瓶推介： 3. ALBION 睿采靛藍煥白緊膚卸妝液 FLARUNÉ SHAKE IT CLEANSING 170ml HK$200

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



筆者曾經對於落妝油相當抗拒，誤以為這是令毛孔堵塞、長痘痘的元兇。直到遇見這款相逢恨晚的卸妝液，才明白到質地亦會影響乳化清潔的效用。這款三層基底而成的卸妝液，質地輕盈、流動性極高。用前需混合搖和，能夠快速溶解彩妝、死皮，簡單過水後亦不會令皮膚有膩笠感，用後亦不會令皮膚長暗倉或敏感。

空瓶推介： 4. SUQQU PROTECTING DAY CREAM 晶采防曬日霜 30g HK$500

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



聽聞這支「絕對不會曬黑」的防曬技術，一直心癢想試，入手果真成為今個夏日最愛！這支SPF50+ PA++++的防曬，集美白、保濕、護膚三合一，最深得筆者喜愛是乳液質地十分好推，用後不焗束、不死白，只需數分鐘就貼膚成膜，速度之快毫不影響早上趕忙行程，不會對皮膚造成負擔感！

空瓶推介： 5. Vaseline凡士林肌亮水潤精華凝乳 70ml

推薦程度：⭐️ 回購程度：⭐️



無法抗拒與太陽玩遊戲，只能默默地勤加保養。提到美白護理，又怎能忽略四肢！筆者年頭時發現，台灣到處可見這款 Vaseline身體乳，網上評價亦呼聲頗高，故此買來一試，但用後只覺質地輕薄、易吸收，對於聲稱能夠「5天水潤發光」的美白效能比較無感。

空瓶推介： Vaseline凡士林肌亮水潤精華凝乳 70ml（李樂瑤 攝）

空瓶推介： 6. TATCHA柔亮大米酵素潔膚粉 經典配方 泡沫酵素潔膚粉 60g HK$580

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️⭐️



忙碌一天過後，心靈休息固然重要，做好清潔才能令毛孔以及臉部一同休息。之前一直偏愛方便的洗面乳，收到朋友送贈的TATCHA潔面粉後，一用愛上！當中有大米酵素、Akoya 珍珠粉以及Hadasei-3複合物，用後亦會感覺皮膚被更新般嫩滑，略為可惜的是價錢頗貴。

空瓶推介： 7. AXIS-Y Mugwort Pore Clarifying Wash Off Pack 艾草塗抹式清潔面膜 100ml ₩23,000

推薦程度：⭐️ 回購程度：⭐️



心血來潮想試試不同花樣，被韓國小眾品牌AXIS-Y 的深層清潔吸引，就決定入手。這款清潔面膜聲稱不添加純淨水，以61%天然韓國江華島艾草精華、魚腥草以及紅豆粒等天然植物提取物為主要成份。雖然不似其他清潔面膜般會變乾，但當中的草藥味道略重，厚敷過程感覺身在新鮮魚市場，而且去粉刺、消炎的功效頗為普通，有點名過其實。

空瓶推介：AXIS-Y Mugwort Pore Clarifying Wash Off Pack 艾草塗抹式清潔面膜 100ml ₩23,000(折約HK$135)（李樂瑤 攝）

空瓶推介： 8. CLARINS SOS 保濕面膜 15ml

推薦程度：⭐️⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️



筆者其中一個旅行習慣，就是會帶上泥狀面膜外遊，輕便、高效同時可以代替晚間護理步驟。上月筆者到訪日夜溫差大的俄羅斯，用上CLARINS這款藍色面膜，內含神經醯胺以及強效透明質酸複合因子等成份，厚敷時能夠感到皮膚瞬間被滋養，後續不需要額外添上面霜或護膚油，隔天亦能感覺到軟綿綿的肌膚，旅行護膚不妨入手！

空瓶推介：9. ATORREGE AD+ 美肌鎖濕乳液 80ml HK$320

推薦程度：⭐️⭐️⭐️ 回購程度：⭐️⭐️⭐️



AD+ 可謂筆者的中學回憶，特別是深層淨膚啫喱，已經回購了無數次。外遊時愛長備這支AD+ 乳液，低敏不刺激，能夠長時間保持肌膚水油平衡、增強肌膚屏障以及修復敏感，一有皮膚問題亦能馬上急救。

空瓶推介：ATORREGE AD+ 美肌鎖濕乳液 80ml HK$320（李樂瑤 攝）

空瓶推介：10. Bath & Body Works GINGHAM 泡泡砂糖身體磨砂 226g HK$218

推薦程度：⭐️ 回購程度：⭐️



空瓶推介：Bath & Body Works GINGHAM 泡泡砂糖身體磨砂 226g HK$218（李樂瑤 攝）

習慣每當外遊、户外運動，全身都會用上防曬產品，晚間護理時怕防曬尚有殘餘，會額外添加磨砂步驟。早前泰遊時，早出晚歸加上汗水淋灕，身體磨砂、去角質更變成日常必做之事。為了應付旅行大量需要，隨意購入這款美國平價香氛品牌Bath & Body Works的磨砂，用後感覺有驚喜，微甜的香氣十分適合夏日，磨砂粒子適中，能夠伴隨揉搓而融解，男士使用亦不會覺得雞肋無效。