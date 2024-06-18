濕熱悶焗天氣下維持曲髮造型？記者實試分享必備曲髮造型產品！

【頭髮造型/曲髮造型】香港的夏天潮濕悶焗已是常態，加上大汗淋漓，出門前精心準備的造型容易塌掉、變成「Barcode」頭，想要維持完美的髮型，難道只能開盡高溫造型夾加上瘋狂噴髮膠？其實用對技巧，加上合適的髮型產品，就可以打造持久、自然的髮型並讓早上的護理時間變得輕鬆愉快。



不論你是電髮後的女生，或是用造型夾打造的短暫性髮型，髮根蓬鬆度以及髮質順滑度都會影響造型感。頭髮蓬鬆感主要用來調節頭部的比例，修飾五官，而髮質順滑度則能令人感覺到打扮的細節，令氣質隨之上升，為整體造型加分。

曲髮造型技巧：1. 打造頭髮底層蓬鬆基礎

想要有顯著的髮根蓬鬆度以及髮質順滑度，頭髮護理當然少不免，若然急救早上需要造型的話，可以由洗頭從零開始，加上髮油快速急救，將養份滲透髮芯深處，再加上風筒逐步吹乾、好好造型，但切忌貪快利用高溫吹頭，加重頭髮負擔！

想要打造彈性髮絲，記緊吹頭時要一邊利用風嘴或以手指捲起頭髮，一邊用風筒吹乾，以免吹得過直。吹頭時大家亦可以微微側頭，將頭髮從後輕輕堆起，一邊做出捲度蓬鬆感，再一邊吹乾。

曲髮造型技巧：打造頭髮底層蓬鬆基礎（張旭珠 攝)

曲髮造型產品：Dyson Supersonic Nural™ 風筒 HD16 粉霧玫瑰限定版 HK$3,980

如果想要一個吹髮、造型二合一，Dyson 全新升級的Supersonic™風筒會是一個相當不錯的懶人之選。除了外表十分少女心外，當中使用負離子以及康達效應，吹髮以及順髮，配合磁吸風嘴，更可以隱藏毛躁以及為造型打底。特別是擴散風嘴與捲髮風嘴，專為纖幼頭髮及敏感頭皮而設計，能夠輕易打造蓬鬆髮根與簡易髮型：Ｃ字內捲、Ｓ型外翹等。

曲髮造型產品：Dyson Supersonic Nural™ 風筒 HD16 粉霧玫瑰限定版 HK$3,980（李樂瑤 攝)

曲髮造型產品：散風嘴 HK$100

要是還在考慮入手智能風筒的話，亦可以在吹頭時借助外加風嘴以及鬃毛梳，從而減輕風的衝力，令熱風均勻地烘乾頭髮並達至定型的效果。眾多風嘴中，最能夠保持蓬鬆鬈曲及彈性的必是散風嘴，風嘴上有很多個小洞，可以令風的衝力降到最低，同時又能烘乾頭髮。

散風嘴可以均勻地將空氣分散在捲髮周圍，有助減少毛燥，塑造捲曲波浪造型（李樂瑤 攝)

曲髮造型技巧：2. 定型＋修飾毛燥髮絲

打好蓬鬆髮根後，可以再以造型夾稍作造型。如果是自帶曲髮的女生就可以直接定型以及修飾毛燥髮絲，梳理好一個順滑髮型。

曲髮造型技巧：2. 定型＋修飾毛燥髮絲（李樂瑤 攝)

曲髮造型產品：Schwarzkopf Professional Session Label The Mousse Styling

定型造型最怕「硬噠噠」或是令頭髮過於黏膩，反而弄巧反拙成油頭，特別女生的髮質普遍偏細軟，選擇比較軟性、固定能力比較弱的噴劑或泡沫噴劑會比較合適，能夠薄噴一層後再梳理，再造型或疊加都可以。

這款Schwarzkopf 新推出的輕盈豐盈Mousse ，能夠護髮同時造型，不需受到角度或層次影響，只需雙手推開後，即可靈活地提升髮根以及增加豐盈感。

曲髮造型產品：Shiseido 輕盈曲髮乳霜 Stage Works Nuance Curl Cream 75g HK$138

要是喜歡微濕髮的造型，髮油、髮膏等造型產品就能助你一臂，如果頭髮細軟、比較容易扁塌的話，柔軟的髮霜就會是個好選擇。髮霜的質地剛好，不會過濕或過硬，雙手搓好即可造出抹勻的定型，具有蓬鬆空氣感同時不會結塊。

這款Shiseido 的髮霜，不單能夠支撐頭髮，更具有防曬功效，造型同時修護，而且具有水份控制作用成份，能夠長時間維持髮型，使鬈紋更突出！

曲髮造型產品：Daiso wet styling hair stick HK$12

零碎散髮絕對會令造型扣分，令精心打扮的感覺變得凌亂、不顯眼，特別是煩人的小碎髮「bb毛」，用上髮油、髮膏或噴劑又太大範圍，令整個髮型變得厚重。若想解決小碎髮「bb毛」，又不想太過僵硬、死板，用上無色透明的魔髮定型膏就合適不過，輕輕一刷就平順毛躁感，就連碎髮、瀏海或臉龐周圍髮束都可以解決！