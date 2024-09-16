粉底推薦2024｜記者評測5款底妝：SUQQU粉底液、TIRTIR必買氣墊

粉底推薦2024｜想要打造完美妝感，貼膚的底妝絕對是決勝要點。底妝產品之多，由粉底液、粉底霜、粉底條、蜜粉到氣墊粉餅都有，到底應該入手哪一款才是最好？這次《01女生》4位記者為大家評測5款不同底妝產品，開架、專櫃品牌全都有，當中包括SUQQU、Armani Beauty、Charlotte Tilbury 、BURBERRY 以及 TIRTIR，大家不妨參考以下的評測結果！



由2024年1月起，Girl's Pick 將以全新形式和大家見面，加入專家講解分享和編輯評測。每月不同主題，和大家評測話題產品。以下將列出產品的易買程度、持妝程度、顯色程度、色號選擇及價錢，幫助大家在入手前了解更多，密切留意01女生！

記者評測：熱門底妝實測比併！（李樂瑤 攝）

高級記者 張懿慧 - 「塑造光澤美肌的秘密」

高級記者 張懿慧： 「塑造光澤美肌的秘密」

粉底液推薦｜SUQQU晶采艷澤粉底液 30mL HK$680

一直都對SUQQU產品抱有期望，早前在友人鼓勵下終於入手這枝粉底液，果然沒令筆者失望。質地柔滑延展性高，不論是用粉底刮棒、化妝掃或海綿粉撲都能把底妝推得均勻。遮瑕度屬中等，薄塗一層能校正膚色，遮蓋遮瑕。

粉底液推薦｜SUQQU晶采艷澤粉底液 30mL HK$680（李樂瑤 攝）

由於工作需要，不時都要帶妝10小時或以上，所以長效持妝及保濕成為先決條件。粉底液添加 13 種日本產美容保濕成分，化妝同時護膚，長效持妝貼膚外，更呈現水潤高光感，令皮膚更飽滿。

記者 李樂瑤 - 「打造自然媽生零瑕美肌」

記者 李樂瑤 ：「打造自然媽生零瑕美肌」

氣墊粉底推薦｜TIRTIR 水晶持久水光氣墊粉餅 15g HK$200

有留意日本美妝的話，相信對TIR TIR並不陌生，它們的氣墊粉底可以說是人氣產品，持妝貼膚度高達72小時，聲稱是定妝噴霧般牢固，難怪連獲日本COSME三連冠，作為長期斷貨王！

氣墊粉底推薦｜TIRTIR 水晶持久水光氣墊粉餅 15g HK$200（李樂瑤 攝）

筆者之前入手銀盒款，已經深深被其光澤與持妝收服，一用愛上。今次特意托朋友幫忙入手日本限定的新款氣墊，外形有如水晶盒般十分可愛，加上內裏網狀氣墊設計，能夠過濾四次粉末，不怕取粉過多，新手亦不會化出面具感，輕鬆化出有如媽生好皮膚的水潤光澤肌！

粉底棒推薦｜Charlotte Tilbury 幻肌流光底妝棒 UNREAL SKIN SHEER GLOW TINT HYDRATING FOUNDATION STICK 9g HK$380

再愛美的女生亦會有鬆懈的一刻，不論是趕急早上或是下班後聚會，難免有想偷懶的念頭。想刪減化妝時間或是讓皮膚抖抖氣，輕薄底妝就會是個好選擇，營造出「偽素顏」自然零瑕美肌。

粉底棒推薦｜Charlotte Tilbury 幻肌流光底妝棒 UNREAL SKIN SHEER GLOW TINT HYDRATING FOUNDATION STICK 9g HK$380（李樂瑤 攝）

近期嘗試了這支Charlotte Tilbury 的粉底棒，十分好推抹，輕鬆融入皮膚，就算只用防曬加上這款粉底棒，自然亦能打造真膚般的底妝。如果你亦對於膏體狀粉底有些卻步的話，十分建議你試試，相信會有所改觀！

記者 朱加曦 - 「亮澤飽滿肌背後的秘密」

記者 朱加曦 ：「亮澤飽滿肌背後的秘密」

粉底液推薦｜Armani Beauty Designer Glow 設計師光感修護粉底液 30mL HK$655

粉底液推薦｜Armani Beauty Designer Glow 設計師光感修護粉底液 30mL HK$655（李樂瑤 攝）

粉底經常必備，不僅能遮蓋倦容、均勻膚色，而且可以隔絕肌膚與日常空氣中的塵埃污染。最近尤愛Armani Beauty的粉底液，質感絲滑易推，輕盈零負擔，在展現勻稱柔和色調的同時，妝感不會過於厚重，還綻放微亮光澤。粉底液亦蘊含透明質酸及細胞間脂質，可以保持肌膚滋潤，減少因乾出油而致脫妝問題。

記者 許秀麗 - 「早上趕時間就靠它！」

記者 許秀麗：「早上趕時間就靠它！」

氣墊粉底推薦｜BURBERRY BEAUTY 持妝霧柔風衣氣墊粉底 14g HK$540

早上想要快速化妝出門，筆者都選擇用氣墊粉底，有著粉底液的功效同時能代替繁瑣的底妝步驟。近兩個月筆者都很喜歡BURBERRY BEAUTY今年新推出的持妝霧柔風衣氣墊粉底，輕拍上妝後不僅會有輕盈透氣的妝效，更會形成一層薄膜，可防水抗汗，是這個夏日和潮濕天氣時不能少的底妝產品。

氣墊粉底推薦｜BURBERRY BEAUTY 持妝霧柔風衣氣墊粉底 14g HK$540（李樂瑤 攝）

這款氣墊粉底更蘊含多種天然成分，可持續為肌膚補水，即使長時間留在冷氣地方都不用擔心會現乾紋或脫妝。此外持妝效果亦都相當出色，而遮瑕效果有著中至高度，亦可透過重複塗抹增加遮瑕度，是一款很實用的氣墊粉底。